Как первого космонавта Земли приветствовали в разных городах планеты

Практически сразу после полета Юрия Гагарина в космос началось его мировое турне. Где побывал, что увидел, с кем встречался первый космонавт Земли? Каким его узнал мир?

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"Добрый день, майор Гагарин": Какой была Прага во время визита первого космонавта Земли

И первым пунктом в этом мировом турне тогда стала столица Чехословакии. 28 апреля 1961 года, то есть спустя всего две недели после космического полета, рейсовый самолет "Аэрофлота" Ту-104 приземлился в пражском аэропорту Рузине. Сейчас трудно в это поверить, но все пространство между лайнером и зданием аэровокзала было заполнено людьми. Тысячи восторженных чехов хотели первыми увидеть нашего космонавта.

Милан Сиручек заведовал в то время международным отделом газеты "Млада фронта", и ему, недавно прошедшему годовую стажировку в СССР, поручили вести репортаж о встрече.

- Еще на подлете самолета к Праге я связался по радио с экипажем из диспетчерской вышки, - рассказал мне пан Сиручек. - Гагарин был в кабине у летчиков, и я, конечно, задал ему два вопроса, оба, как сейчас понимаю, банальных. Спросил, как он себя чувствует и что он ожидает от визита в Чехословакию. Потом, когда Ту приземлился, поговорить с космонавтом уже не удалось. Потому что тысячи людей с букетами цветов ринулись к трапу.

Да, кадры документальной хроники сохранили для нас этот эпизод. Встречавшие первого космонавта буквально потеряли голову, каждый из них хотел как можно ближе приблизиться к Гагарину, вручить ему припасенный букет цветов, что-то сказать, притронуться к герою.

- Трап еще не успели подкатить к самолету, как дверца уже открылась и в проеме мы увидели Юрия Алексеевича, - вспоминает Наталья Зимянина, дочь советского посла в Праге. - Он стоял с поднятыми вверх и разведенными в стороны руками и напоминал античного бога. По всему полю разнесся восторженный вопль, и все бросились к лайнеру. Нас, учеников советской школы при посольстве, едва не смяли, как цыплят. Дюжие ребята из службы безопасности с трудом пробили гостю дорогу от трапа к ожидавшему его кортежу.

Первый зарубежный визит Гагарина продолжался два дня, и каждая минута была расписана: прием у президента, посещение рабочего коллектива, экскурсии по Праге, музей славянской письменности, встреча с советскими дипломатами в нашем посольстве... А вечером космонавта пригласили на спектакль Театра имени Вахтангова, который в те дни гастролировал в ЧССР. В "Иркутской истории" были заняты Юлия Борисова, Михаил Ульянов, Юрий Любимов, Юрий Яковлев. Впоследствии Михаил Ульянов так рассказывал об этом Наталье Зимяниной:

- В антракте нас привели в правительственную ложу, где, помимо прочих лиц, сидели президент Чехословакии Антонин Новотный, его супруга и Гагарин. Космонавт выглядел смущенным тем вниманием и почетом, которым его окружили. Ему было всего двадцать семь лет. Юлия Константиновна Борисова прикрепила к лацкану его кителя почетный знак Вахтанговского театра.

На другой день гость попросил устроить ему пешеходную прогулку по Старому городу. Но, конечно, побыть даже десять минут в роли обычного туриста у Гагарина не вышло: его опять окружила толпа восторженных пражан. Журналист Милан Сиручек в интервью корреспонденту "РГ" вспомнил, что все умоляли Юрия Алексеевича дать им автограф.

- В какой-то момент на Вацлавской площади в его авторучке кончились чернила, я дал ему свою, а сам остался без автографа. Девушки хотели обязательно поцеловать первого космонавта. И ему это нравилось. Из всех распахнутых окон лилась мелодия песни "Добрый день, майор Гагарин", которая мгновенно стала хитом.

Второй раз космонавт прилетел в Чехословакию пять лет спустя. Теперь это был семейный визит, его сопровождала супруга Валентина, и остановились они в одном из курортных отелей Карловых Вар. Повторилась та же история: бесконечные приглашения на встречи - с рабочими машиностроительных заводов, пивоварами, стеклодувами, молодежью. Только однажды, как вспоминают очевидцы, Гагарину удалось улизнуть от надзора сопровождавших его официальных лиц и вместе с чешским другом выпить пива в деревенском трактире.

Да, все это происходило 60 лет назад в Праге и других чешских городах. Почти все улицы, названные когда-то в честь первого космонавта, теперь переименованы. Монумент Юрию Гагарину, воздвигнутый когда-то в центре Карловых Вар, ныне перенесен на территорию скромного аэропорта вблизи этого курортного города.

Гагарин и Куба: Как "Остров свободы" встречал первого космонавта

В 2021 году в Вологде запустили общероссийский выставочный проект "Первый: Гагарин и Куба", посвященный 60-летию первого полета Юрия Гагарина в космос и 95-летию со дня рождения Фиделя Кастро.

Было представлено более 40 уникальных фотографий, посвященных Юрию Гагарину и его дружеским связям с островом Свободы. На снимках ведущего информационного агентства СССР и активистов Российского общества дружбы с Кубой запечатлены мгновения эмоциональных встреч космонавта с лидерами государства Латинской Америки и простыми гражданами. Кубинцы очень любили Юрия Гагарина, считали его кумиром наравне с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Гевара.

Россию и Кубу связывают давние отношения дружбы и сотрудничества. 11 ноября 1964 года было организовано первое общество советско-кубинской дружбы. Это произошло после первого визита в советское государство Фиделя Кастро. Второй знаменитый человек - Юрий Гагарин - стал его председателем. В создании общества участвовал и легендарный революционер Эрнесто Че Гевара.

Как Елизавета II встречалась с Гагариным

Самый известный русский, встречавшийся с британской королевой, - уроженец смоленского села Клушино и первый космонавт в истории планеты Юрий Гагарин. Его поездка в Англию состоялась в июле 1961 года.

Об этой встрече много воспоминаний, но ни одной фотографии. А были ли вообще эти снимки? По королевскому этикету Елизавете не полагалось делать фото с Гагариным, но королева, как считается, сама попросила о таком снимке. При этом будто бы пояснила, что фотографируется с "неземным человеком", поэтому правила не нарушены.

Остался ли такой снимок в королевском архиве, неизвестно, но ни в одной британской газете фотографии Елизаветы II с Юрием не было. А снимков Гагарина, который обезоружил Англию своей смоленской улыбкой, во время британского визита было много.

Во многом благодаря этой улыбке визит к королеве и состоялся, ведь изначально официальных мероприятий в Британии у Гагарина запланировано не было. Встреча с металлургами в Манчестере. Общение с трудящимися в Лондоне. Уже по ходу дела, видя, как простой народ принимает советского космонавта, подсуетилась лондонская мэрия, устроив прием в честь первого космонавта. Потом и премьер-министр Гарольд Макмиллан решил принять Гагарина.

И уже потом секретарь Елизаветы II поинтересовался, не примет ли Юрий Алексеевич приглашение посетить Ее Величество в Букингемском дворце. Предложение, от которого невозможно отказаться.

Это там Гагарин будто бы признался, что не знает, как разобраться в таком большом количестве столовых приборов. На что королева будто бы ответила, что и сама до сих пор до конца не знает, что для чего. Это там Гагарин, согласно истории, допив чай, съел и дольку лимона. И королева сделала так же. Хотя в Англии вроде бы принято пить чай с молоком, а с лимоном - это традиция русская. Наконец, это русский космонавт, как считается, дотронулся до колена Елизаветы - удостовериться, не сон ли это.

Обычно так поступали с Гагариным. Итальянская актриса Джина Лоллобриджида, целуя первого космонавта, будто бы (да, снова легенда) признавалась ему: "Юра, мне в Италии не поверят, что я вас целовала". А он будто бы отвечал: "А мне - в Звездном".

"Он был очарователен" - это уже слова королевы о Гагарине. Так она наверняка говорила и сразу после встречи с ним, и совершенно точно спустя 60 лет. Именно таким был ответ Елизаветы, когда она отвечала на вопрос британского ученого-космолога Мэгги Адерин-Покок, которая рассказала, что родилась в один день с Юрием Гагариным, и этот факт стал одной из причин, почему она занялась изучением космоса.

- То, что он был первым космонавтом, делал Гагарина особенно очаровательным, - говорила Елизавета. И отмечала, что "страшно стать первопроходцем в космосе, не зная, чем именно может закончиться путешествие, сможешь ли ты вернуться обратно".

В сентябре 2022 года королева Елизавета II скончалась. На этом пути ярких событий было больше, чем драгоценных камней в британской короне. Но вот ведь как получилось - чаепитие с русским из села Клушино в Букингемском дворце определенно стало одним из самых запоминающихся.

Материал предоставлен журналом "Родина"

Как Юрия Гагарина встречали в Париже

Уникальные фотографии передал для народного проекта "Мой Гагарин" Борис Рыбко, организованного "РГ" в 2021 году. Вот что тогда рассказал Борис Федорович:

- Мы - дети сотрудников советского посольства во Франции, встречавшие Юрия Алексеевича в период его посещения Парижа с 26 сентября по 3 октября 1963 года. Направляю часть фотографий, сделанных моим отцом Рыбко Федором Петровичем, которому руководством было поручено производить фотосъемки. Среди них общая фотография у входа в здание посольства. Рядом с Гагариным - посол Виноградов, Генеральный секретарь компартии Морис Торез (с палочкой) и его зам Жак Дюкло (крайний слева). На заднем плане - Николай Петрович Каманин.

Была сделана фотография на память - Гагарин с детьми руководства французской компартии. Сейчас им, наверное, больше шестидесяти лет. Интересный снимок, где Гагарин "проверяет" состояние автопарка посольства. Толпа на улицах Парижа (казалось, что в дни визита Гагарина никто из парижан не работал). А еще фото о встрече первого космонавта в аэропорту Ле Бурже на выходе из здания аэропорта. Здесь и девушки, которым первым удалось пробраться в толпе встречающих и расцеловать советского космонавта.

Юрий Алексеевич поднял на руки дочку нашего сотрудника. Наташа - ровесница полета Гагарина.