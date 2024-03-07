Икона в Сибири проявилась спустя 15 лет

Икона, переданная в церковь около 15 лет назад, изначально была покрыта черной краской. Однако недавно изображение святого стало проявляться на полотне.

© runews24.ru

Событие вызвало большой резонанс среди верующих, которые увидели в этом чудо Божье. Икона хранится в храме во имя преподобного Сергия Радонежского, и перед ней будут проводиться молебны за русских воинов и за Россию.

Почитание святого Георгия Победоносца на Руси началось в XI веке. Он известен своей стойкостью в вере и считается покровителем воинов и защитников Отечества.

В тропаре святому Георгию говорится: «Яко пленных освободитель и нищих защититель, немощенствующих врач, царей поборниче, победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога, спастися душам нашим».

8 марта верующие отметят обретение мощей Блаженной Матроны Московской.