Как роковые женщины губили государства

«Женская красота – страшная сила» – считали многие древние мыслители. И ведь говорили они так вовсе не в силу какого-то мужского шовинизма, а исходя из горького опыта. Ибо в преданиях самых разных народов сохранились мифы, в которых красавицы играли роковую роль не просто в жизни отдельных людей, но и целых стран и народов…

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Конечно же, самая известная легенда о роковой женщине – это древнегреческая история о Елене Прекрасной, или Елене Троянской, ставшей настоящим яблоком раздора между разными народами. Ей посвящено сразу несколько известных эпических мифов, воспетых самим Гомером…

Женщина раздора

Не будем освещать чисто религиозный аспект легенды, согласно которому, Елена якобы была дочерью самого главного греческого бога Зевса, а в последующих раздорах участвовали чуть ли не все персонажи божественного Олимпа. Просто отметим, что Елена, скорее всего, родилась в знатной семье города Спарты. Слухи о её небывалой красоте быстро распространились и проникли в самые дальние уголки Древней Греции.

Когда Елене было 15 лет, её выдали замуж за спартанского царя Менелая. Говорят, что красотка не любила мужа и проклинала свою семью за то, что не спросила её согласия… Но вот однажды в Спарту прибыл молодой воин по имени Парис, сын царя города Трои, находившегося на побережье Малой Азии. Парис приехал в качестве дипломата, чтобы заключить со спартанцами военный союз. Однако как только он встретился с Менелаем и его красивой молодой женой, тут же влюбился в Елену. Его чувство оказалось ответным – красавица ощутила не меньшую любовную страсть.

И скоро, воспользовавшись кратковременной отлучкой Менелая, любовники вместе сбежали в Трою, где Елена, с благословения местного царя Приама, стала женой его сына Париса. Стоит ли говорить, что Менелай, который до того с полным радушием принимал троянского гостя, был страшно потрясён случившимся двойным предательством! Он поклялся отомстить – спартанский царь кинул клич по всей Греции и быстро собрал большое войско, которое двинулось к Трое.

По преданию, троянская война шла почти десять лет, греки не раз пытались штурмовать город, но безуспешно. За это время погибло множество людей – был убит известный греческий герой Ахилл, пали оба сына царя Приама: Гектор и незадачливый муж Елены Парис… В конце концов греки пошли на хитрость. Один из греческих вождей по имени Одиссей предложил построить большого деревянного коня, где укрылись самые умелые греческие воины. А остальное войско сделало вид, что ушло от стен Трои. Обрадованные троянцы решили, что выиграли войну, а деревянного коня посчитали греческим пожертвованием богам, чтобы обеспечить себе удачную дорогу домой. Они втащили коня в свой город и стали пировать.

А глубокой ночью укрывшиеся в «скульптуре» воины вышли наружу, перерезали пьяную стражу и открыли городские ворота, в которые тут же ринулось вышедшее из окрестных укрытий греческое войско… Троя погибла в огне пожарищ, а её жители, включая царя Приама и всё его семейство, почти поголовно были вырезаны.

Рассказывают, что в ту страшную ночь оставшаяся после смерти Париса вдовой Елена укрылась в одном из троянских храмов. Царь Менелай, ворвавшийся в это здание, хотел расправиться с предательницей-женой, однако выронил меч, снова увидев её красоту. Менелай, таким образом, простил супругу и торжественно вернулся с ней в Спарту. Однако жители города были иного мнения.

И как только Менелай отошёл в мир иной, местные жители изгнали Елену Прекрасную из Спарты, и она где-то безвестно сгинула. Впрочем, есть версия, что на самом деле оставшуюся без супруга Елену вовсе не изгоняли, а жестоко казнили, забросав камнями, – и сделали это жёны воинов, погибших на троянской войне. Не исключено, что это было действительно так…

В Испании далёкой

А вот это предание популярно в Испании… Полторы тысячи лет назад страной управляло германское племя западных готов (или вестготов). Они захватили Испанию в ходе крушения древней Римской империи, когда на римские земли ринулись полчища варваров, главным образом германцев. Готы составили правящую элиту своего королевства, а вот остальное население – испанские римляне – находилось у них в подчинении. Историки говорят, что именно по этой причине отсутствия единой испанской нации, которая ещё толком не сложилась, страна в начале VIII столетия стала лёгкой жертвой арабских завоевателей, или мавров. А поводом для вторжения мавров стала одна не очень романтичная любовная история…

Рядом с Испанией, на африканском побережье, находилась стратегическая крепость Сеута, «запиравшая» Гибралтарский пролив из Средиземного моря в Атлантический океан. Формально крепость принадлежала христианской Византийской империи, но после того, как мавры-мусульмане отняли у Византии все её африканские владения, правитель Сеуты, византиец Юлиан попросил покровительства у христианских вестготских королей. Покровительство было дано – за это Юлиан, получивший графский титул, должен был отбивать регулярные попытки мавров через Сеуту напасть на юг Испании. И Юлиан долго выполнял эти условия. Мавры под зелёными знамёнами джихада неоднократно пытались штурмовать Сеуту, и каждый раз граф отбрасывал их назад, в мавританские пустыни.

Но вот в 711 году из Испании пришло весьма неприятное известие – 16-летняя дочь графа Юлиана Флоринда Ла Кава была обесчещена королём Родериком. В своё время граф послал дочь в испанскую столицу Толедо в качестве то ли заложницы, гарантирующий союз с Вестготским королевством, то ли придворной фрейлины. И что с ней произошло в столице Испании, до сих пор точно не ясно.

По одной из версий, вестготский король Родерик якобы до безумия влюбился в прекрасную заложницу-фрейлину и, несмотря на решительные протесты, взял её силой. По другой версии, прибывшая из провинции ко двору юная прелестница решила стать королевой и для этого соблазнила только взошедшего на престол молодого короля. Родерик переспал с ней, но жениться наотрез отказался. Оскорблённая девушка вернулась в Сеуту, где слёзно пожаловалась отцу на обидчика…

Такая позорная история по жестоким обычаям того времени требовала безусловного отмщения. Граф публично заявил, что отныне отказывается от союза с королём Родериком и сделает всё для того, чтобы уничтожить как его самого, так и его королевство. Ради этого правитель Сеуты обратился к своим недавним врагам – маврам. Юлиан не просто заключил с ними союз и сдал свою крепость, но и предоставил флот для переправы на испанское побережье. И скоро большое мавританское войско под водительством полководца Тарика ибн Зияда высадилось в Испании.

В битве при Гвадалете, которая шла несколько дней, вестготы были наголову разгромлены, а король Родерик пропал без вести. То ли его убили во время сражения, и тело было буквально затоптано сражавшимися, то ли король струсил и бежал с поля боя, а потом где-то сгинул. Во всяком случае сразу после битвы армия мавров буквально прошерстила всю Испанию, завоевав страну всего за несколько лет. Увы, защищать власть вестготов большинство испанских римлян не пожелало.

И только на крайнем северо-западе страны родственник погибшего короля по имени Пелайо сумел отбиться от мавров и основал в здешних горах маленькое королевство Астурия. Именно отсюда и пошло обратное отвоевание испанских земель – или Реконкиста. Но этот процесс у испанских христиан, которые наконец объединились в одну нацию, занял целых 800 лет!

Что касается графа Юлиана и его дочери… По некоторым данным, Юлиан поссорился с завоевателями, за что мавры заключили графа в темницу, где он и умер, а Флоринда оказалась в гареме завоевателя Тарика ибн Зияда. Но есть и другая легенда, согласно которой, дочь Юлиана с согласия мавров ушла в христанский монастырь, где до конца своих дней замаливала грехи своего отца…

…Долгое время обе эти истории – и про Елену Троянскую, и про Флоринду Ла Кава считались только легендами. Однако лет 200 назад археологи обнаружили развалины легендарной Трои, причём в тех же местах, на которые указывали греческие мифы. А совсем недавно были найдены арабские летописные хроники, которые подтвердили печальную роль графа Юлиана в мусульманском завоевании Испании. Конкретно о женщинах пока неизвестно, но очевидно, что такого рода предания рождаются отнюдь не на пустом месте…