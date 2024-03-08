Как у Юрия Гагарина появилась неудержимая тяга к космосу

После окончания ремесленного училища в августе 1951 года Юрий Гагарин поступил в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение.

Как писал в мемуарах сам Юрий Алексеевич, его "все куда-то тянуло". Такой нюанс: педагоги училища предложили ему поступить в… Ленинградский физкультурный техникум. Почему? Гагарин зарекомендовал себя очень неплохим спортсменом. Вот деталь, неизвестная многим.

Юрий, как и все первые космонавты, был невысокого роста. Но он прекрасно играл в баскетбол. И даже, как следует из характеристики на курсанта-пилота Саратовского областного аэроклуба ДОСААФ Гагарина от 26 сентября 1955 года, имел первую судейскую категорию!..

Юрий уже даже выдержал отборочные испытания. Но потом все же решил учиться дальше по своей литейной специальности. Не человек для спорта, а спорт для человека, рассудил он. Так начался новый один из самых важных этапов жизни первого космонавта.

Лаборатории, библиотека, кабинеты по различным специальностям…. Понятно, что техникум - это не ремесленное училище, все куда серьезнее. В группе 35 человек со всего Советского Союза. Были и фронтовики-орденоносцы. "Люди, отвыкшие от школьной парты, хватали двойки со страшной силой", - вспоминал Гагарин. Особенно по математике.

Как и в Гжатской школе, Юра всегда был готов прийти на помощь любому, у кого возникали проблемы с учебой. Стипендию они получали небольшую - пятьдесят рублей в месяц на первом курсе и сто рублей на последнем. Приходилось строго рассчитывать все расходы. Однако находили средства и в театр сходить, и в кино.

Авторитетом Юра пользовался большим. Неслучайно его избрали членом бюро комсомольской организации. Общественной работы было много, тем более что он выполнял еще обязанности секретаря местного спортивного общества "Трудовые резервы". Экономил каждую минуту, чтобы со всем справиться.

Когда от книг и учебников все больше и больше стали переходить к практике, стажировкам на производстве, его сначала послали в Москву на завод имени Войкова, затем в Ленинград - на завод "Вулкан". Это был настоящий подарок судьбы. В своих мемуарах Гагарин признавался: "…ходил по Ленинграду, охваченный небывалым восторгом". Дни он работал на заводе, а по вечерам бежал в музеи, театры. Ему было интересно все.

Одним из любимых предметов Юрия всегда оставалась физика. В техникуме предмет преподавал Николай Иванович Москвин. Занятия он вел не просто интересно - образно, увлекательно. Двоечника не оставлял в покое до тех пор, пока тот не усваивал того, чего не знал. "Техник не может не знать физики", - наставлял педагог.

Физический кружок, организованный Москвиным, стал своеобразной научной школой для учащихся. Однажды Гагарину поручили сделать сообщение по работе русского ученого Лебедева о световом давлении. Доклад понравился. И тогда Юра взялся за другую тему - "К.Э. Циолковский и его учение о ракетных двигателях и межпланетных путешествиях".

Готовился к докладу тщательно. Перелопатил все, что было в библиотеке. Как признавался потом Гагарин, сборник научно-фантастических произведений Циолковского перевернул ему душу: "Это было посильнее и Жюля Верна, и Герберта Уэллса, и других научных фантастов".

Юношу буквально потрясло, что все сказанное гениальным ученым подтверждалось наукой. Циолковский писал, что за эрой самолетов винтовых придет эра самолетов реактивных. И они уже летали. Циолковский писал о ракетах, и они уже бороздили стратосферу… Свой доклад будущий первооткрыватель пилотируемого космоса закончил словами Константина Циолковского: "Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство".

"Прочел и почувствовал, как сердце дрогнуло и забилось сильнее", - признавался Гагарин.

Может быть, именно с того дня у него появилась, как он выразился, новая "болезнь" - неудержимая тяга в космос? Чувство было неясное, неосознанное, но оно уже "поселилось" и не давало покоя.

Он знал, что в Саратове есть аэроклуб. Как-то прибегает однокашник Виктор Порохня: "Ребята, отличная новость! В аэроклуб принимают четверокурсников техникумов!"... И вот "тройка" - Гагарин, Порохня и Женя Стешин - отправилась в аэроклуб.

Прошли все комиссии, начали заниматься. Сначала пришлось штудировать теорию: устройство самолета, авиационного двигателя, что и как происходит в полете. Юрий не скрывал: эти скучные занятия, задачи у доски и учебники даже разочаровали. Думали, сразу попадут на аэродром, станут летать, но дорога на аэродром, к самолетам, оказалась куда длиннее.

Напряг был огромный. Днем - техникум, вечером - аэроклуб. К тому же наступила пора защиты дипломного проекта. Тема Юрию Гагарину досталась, что называется, мама не горюй: разработка литейного цеха крупносерийного производства на девять тысяч тонн литья в год.

Но и работая над дипломом, старался не пропускать занятий в аэроклубе. К тому времени там тоже подоспели экзамены по теории. Впереди заветным маячком светили полеты, и это перевешивало все.

Впервые самолеты Юре довелось увидеть в родной деревне Клушино в войну. Один был "Як", а другой "ЛаГГ", подбитый в воздушном бою. "Раненый" упал на болото и переломился, но пилоту удалось выпрыгнуть над самой землей. Рядом приземлился "Як", чтобы забрать товарища.

"Все мы, мальчишки, сразу побежали туда. И каждому хотелось хоть дотронуться до летчиков, залезть в кабину, - делился первый космонавт. - Мы жадно вдыхали незнакомый запах бензина, рассматривали рваные пробоины на крыльях машин".

Летчики расстегнули кожаные куртки, блеснули ордена. И мальчишки поняли, какой ценой достаются военные награды...

К учебным полетам в аэроклубе человека не допускали, пока хотя бы раз тот не прыгнул с парашютом. Юра, как и все, волновался. Но прыжки раз за разом откладывались: непогода. Наконец, настал день, когда раздалось: "Гагарин! К самолету!".

Взлетели. "По-2" вышел на заданную высоту, и инструктор показал рукой: вылезай, на крыло. О том, что переживал в тот момент Юрий Гагарин, лучше его самого не расскажешь. А потому приводим отрывок из его книги "Дорога в космос":

"Оттолкнулся я от шершавого борта самолета, как учили, и ринулся вниз, словно в пропасть. Дернул за кольцо. А парашют не открывается. Хочу крикнуть и не могу: воздух дыхание забивает. И рука тут невольно потянулась к кольцу запасного парашюта. Где же оно? Где? И вдруг сильный рывок. И тишина. Я плавно раскачиваюсь в небе под белым куполом основного парашюта. Он раскрылся, конечно, вовремя - это я уж слишком рано подумал о запасном. Так авиация преподала мне первый урок: находясь в воздухе, не сомневайся в технике, не принимай скоропалительных решений".

Прыжки закончились. И вдруг летчик-инструктор Дмитрий Павлович Мартьянов спросил: "Хочешь полетать со мной на "Яке"? Еще бы!

Уже потом Юрий Гагарин понял, что инструктор, похоже, схитрил: ему хотелось не "покатать" парня, а посмотреть, получится ли из него летчик. Такие фигуры высшего пилотажа начал закладывать! Зато после приземления на лице Мартьянова читалось полное удовлетворение.

Диплом об окончании техникума Гагарин защитил с отличием. Квалификация - техник-литейщик. Он стоял на распутье. Что делать дальше? Куда приложить знания? Идти на производство? А самолеты?.. Сам себе Юрий признавался: крепкими корнями врос в землю Саратовского аэродрома... И когда в аэроклубе сказали, что курсанты отправляются в лагеря, выбор был сделан.

Летали на "Як-18", который прозвали "летающей партой". Эта маневренная, легкая в управлении машина дала путевку в небо тысячам советских и российских летчиков.

Гагарин, как губка, по крупицам впитывал все наставления инструктора Мартьянова. Главными были: летное дело не прощает даже малейшей ошибки и летать надо красиво. Помните? Выдающийся авиаконструктор Андрей Туполев говорил: летают только красивые самолеты. Вот и для летчика также.

Командиром звена был Герой Советского Союза Сергей Иванович Сафронов. Крепкие нервы важнее крепких мускулов, наставлял он. Сильная воля - не врожденное качество человека, ее можно и надо воспитывать!

Начальник аэроклуба Григорий Кириллович Денисенко тоже был Героем Советского Союза. И это, по словам Гагарина, также сказывалось на воспитании будущих летчиков.

Первый самостоятельный полет будущий космонавт запомнил до мелочей, каждой своей клеточкой: "Я вырулил самолет на линию старта, дал газ, поднял хвост машины, и она плавно оторвалась от земли. Меня охватило трудно передаваемое чувство небывалого восторга. Лечу! Лечу сам!.. Я слился с самолетом, как, наверное, сливается всадник с конем во время бешеной скачки".

А на следующий день в саратовской газете "Заря молодежи" была опубликована заметка о полете Юрия Гагарина. Всего несколько строк. И снимок: в кабине самолета, подняв руку, он просит разрешение на взлет…

Кто-то из курсантов после окончания Саратовского аэроклуба ушел в гражданскую авиацию. Кто-то в авиацию спецприменения в народном хозяйстве. А Юрий Гагарин уже четко знал: он хочет стать летчиком-истребителем. Почему? Может быть, свою роль сыграли тут и те два неизвестных летчика, защитника родины из далекого сорок первого года…

Он получил направление в Оренбургское авиационное училище. Приемные экзамены не сдавал: такое право давал диплом техникума с отличием. И отличная аттестация аэроклуба, где Гагарин выполнил 196 полетов и налетал 42 часа 23 минуты.

Кстати, в характеристике есть оценки того, как он управлялся со штурвалом: "Теоретические дисциплины знает отлично. Общая оценка по технике пилотирования - отлично". И, пожалуй, самые главные строки: "Для дальнейшего обучения целесообразно направить в училище ВВС Советской армии".

Известно, что вокруг имени Гагарина всегда ходило много домыслов и сплетен. Скажем, в интернете и сегодня можно встретить странные спекуляции, что Юрия Гагарина хотели исключить из авиационного училища после первого курса из-за плохой техники пилотирования самолета при посадке.

"Но вот "Служебно-политическая характеристика на курсанта 1-го Чкаловского Военно-авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова Гагарина Ю.А.", написанная его командиром - летчиком-инструктором Колесниковым после окончания первого курса, - рассказывает первый заместитель главного редактора "Русского космоса" Игорь Маринин. - Читаем вывод: "Целесообразно дальнейшее обучение летному делу в истребительной авиации ВВС СА".

Другая характеристика от 22 октября 1957 г., написанная командиром полка и утвержденная начальником училища в рамках представления Юрия Гагарина к присвоению звания лейтенант:

"Государственные экзамены по теоретическим дисциплинам сдал со средним баллом - 5... Государственные экзамены по технике пилотирования и боевому применению сдал с оценкой ОТЛИЧНО...".

То же самое подтверждает и "Выпускная аттестация" от 31 октября 1957 г.

Почти такие же результаты учебы отмечены и в "Учебной карточке слушателя Инженерного факультета" Военно-воздушной инженерной академии Н.Е. Жуковского. Из 37 предметов и двух госэкзаменов оценка "хорошо" выставлена только по математике и английскому языку.