Самоубийство или диверсия: почему исчез малазийский Boeing MH370

Исчезновение малазийского Boeing 777 весной 2014 года стало одним из самых загадочных в XXI веке. Самолет летел из Малайзии в Китай, но внезапно перестал выходить на связь и отправился в Индийский океан. Вскоре выяснилось, что на борту находились два иранских гражданина с чужими паспортами, что навело на мысли о теракте. Однако в итоге самой популярной версией стало самоубийство пилота над родным островом, — хотя официальное расследование отвергло этот вариант. О самой странной авиакатастрофе наших дней — в материале «Газеты.Ru».

© «Газетf.Ru» // Путь рейса MH370

На связь не вышел

Рейс MH370 Malaysia Airlines вылетел из аэропорта Куала-Лумпура 8 марта 2014 года в 00:42 по местному времени. Выполнял полет Boeing 777-200ER, которому предстояло лететь от Малайзии на север, достигнуть Вьетнама и взять курс на Пекин. Все шло по этому плану примерно час после вылета, однако в 1:22 борт пропал с экранов диспетчеров. Вскоре после этого он не вышел на связь с аэропортом Хошимин во Вьетнаме.

Это вызвало беспокойство, и с MH370 попытались связаться пилоты других бортов по спутниковой связи. Звонили постоянно, но звонки остались неотвеченными, хотя система в кабине получила сигнал и отвечала на них спутнику. В семь утра, когда стало ясно, что Boeing не прибыл в Пекин, авиакомпания объявила о пропаже самолета и началась поисково-спасательная операция. Сначала борт искали в самых очевидных местах, вдоль запланированного маршрута. Потом зону поиска расширили, так что в итоге 19 судов и множество военных самолетов в ходе трех сотен вылетов прочесали 4,5 млн кв. км, в основном в южном районе индийского океана.

© Алина Джусь/«Газета.Ru»

Спасатели реагировали на все сообщения очевидцев, видевших самолет утром 8 марта и в конце концов стали обыскивать океанское дно с помощью гидролокатора. Операция продолжалась вплоть до 2017 года, стала самой дорогой в истории авиации и не принесла почти никакого результата. Не удалось найти ни пятен топлива, ни скопления плавающих деталей самолета, ни вещей пассажиров, хотя обычно после аварий над морем их остается немало. Лишь в 2016-17 годах удалось выловить несколько единичных фрагментов фюзеляжа в районе Африки.

Зато расследование имело очень неожиданные результаты. Выяснилось, что когда самолет пропал с экранов гражданских радаров (для этого достаточно вывести из строя транспондер на борту), его продолжали отслеживать обзорные локаторы Вооруженных сил Малайзии. В их задачи не входит контроль гражданского трафика, но они ведут запись, анализ которой показал: вскоре после отключения транспондера, рейс 370 ненадолго повернул на восток от запланированной траектории, но затем сменил курс на юго-западный. Самолет пересек Малайский полуостров и вскоре достиг острова Пинанг у западного берега. После этого он продолжил лететь на запад и в последний раз радар зафиксировал его положение в 450 км к северо-западу от Пинанга.

© Поиск обломков на дне с помощью морского беспилотника Bluefin-21

Пропущенные вызовы и чужие паспорта

Зафиксированные факты никак не укладывались в картину техногенной катастрофы: невозможно себе представить одновременную поломку транспондера, автопилота, радиостанции, спутникового телефона (который при этом сигнализирует, что находится в сети), и чтобы все это наложилось на полное безразличие пилота, который точно должен был видеть неправильный курс по компасу.

Возникла версия теракта на борту, — она стала казаться особенно вероятной в момент, когда выяснилось, что двое пассажиров были не теми, за кого себя выдавали. Один гражданин Австралии и гражданин Италии оказались, в действительности, иранцами, летевшими по украденным паспортам. Иран находится в напряженных отношениях со многими странами мира, в первую очередь западными, поэтому возникла версия угона. Однако ее быстро развеяло расследование Интерпола: нет никаких причин считать двух молодых людей террористами или агентами спецслужб и, вероятнее всего, они были беженцами. Позже специалисты пояснили, что нормы безопасности юго-восточной Азии сильно отличаются от американских и европейских, и потому полеты людей по чужим документам там не редкость.

Из 227 пассажиров 153 были китайцами. КНР, которая имеет очень подробное досье на многих своих граждан, так же провела расследование и исключила, что кто-то из китайцев на борту мог совершить теракт или диверсию.

Странное исчезновение заставило высказывать самые фантастические теории: например, что это была хитроумная операция северокорейских спецслужб по похищению иностранных граждан, или что самолет поглотила микроскопическая черная дыра — такой вопрос эксперту задал ведущий в эфире CNN, зачитав вопрос из Twitter.

Тренировка на симуляторе

В итоговом отчете Министерства транспорта Малайзии сказано: произошло противоправное вмешательство, в результате которого перестали работать системы связи и самолет был развернут вручную». Этот маневр совершили либо пилоты, либо третьи лица, но комиссия отвергла версию о теракте, конфликте между членами экипажа или самоубийстве.

Эти тезисы вызвали споры среди некоторых журналистов и наблюдателей за авиацией. У командира судна, Захари Ахмада Шаха, могло быть сразу несколько поводов для сильного недовольства жизнью. Например, по слухам, за день до полета его жена и дети ушли из дома, а сама женщина завела роман с другим мужчиной. Друг Шаха также сообщил о том, что пилот был расстроен распадающимся браком.

© Командир воздушного судна Захари Ахмад Шах

Вдобавок, командир MH 370 был сторонником оппозиционного политика Анвара Ибрагима, посаженного в тюрьму 7 марта, — пилот даже присутствовал в зале суда. Оппозиция считала это дело политически мотивированным и выражала протест против приговора. По мнению некоторых наблюдателей, это так же могло подтолкнуть Шаха к самоубийству, хотя и к совершенно напрасному, — в 2022 году Анвар Ибрагим стал премьер-министром Малайзии.

Наконец, ФБР нашло на компьютере пилота необычные улики. Он был активным пользователем одного из авиасимуляторов, и в ходе одной из миссий выполнил посадку на небольшом островном аэродроме в Индийском океане. Более того, этот виртуальный маршрут очень походил на тот, по которому MH 370 полетел в реальности. Само по себе однако это не может считаться доказательством причастности Шаха к катастрофе, поскольку пользователи авиасимуляторов часто выполняют на нем даже самые абсурдные и безумные миссии ради развлечения.

© Обследование обломков самолета в лаборатории Австралийского бюро по безопасности на транспорте в Канберре, сентябрь 2016 года

Еще одним аргументом в пользу самоубийства был тот факт, что самолет направился к родному для командира судна острову Пинанг. «Кто-то долго и преисполнившись эмоций смотрел на Пинанг... на самом деле там было три разворота, а не один [как заявлялось изначально]», — рассказал «Би-би-си» пилот British Airways.

В итоге, по совокупности доказательств, версия самоубийства пилота считается основной из неофициальных. Ее придерживается, например, Тони Эббот, бывший премьер-министр соседней Австралии: «Я очень четко понимаю, что на самом высоком уровне правительства Малайзии с самого начала думали, что это было самоубийство пилота и убийство [им других пассажиров]».

С этим, несмотря на все доводы, категорически не согласна семья пилота, и вполне может быть, что она права. Boeing был оборудован крепкими противоугонными дверьми кабины, которые по задумке должны защитить пилотов от атаки террористов. Однако если злоумышленник уже захватил кабину и закрыл замок, отнять у него управление у пассажиров уже не выйдет. Поэтому теоретически лайнер мог направить в океан любой человек на борту с базовыми навыками управления самолетом.