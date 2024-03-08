Почему на Руси женщины отращивали волосы

В течение многих веков культура и традиции на Руси формировались под влиянием различных факторов. Одним из наиболее любопытных ее аспектов являлась традиция отращивания волос у женщин. Почему же в древней Руси представительницы слабого пола столь ценили свои волосы? На этот вопрос ответит "Рамблер".

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Символизм и магия

Волосы в древнерусской культуре не только считались символом женственности, но и обладали глубоким магическим значением. Верили, что волосы являются каналом для энергии и связью с космическими силами. Отращивание волос считалось способом накопления жизненной энергии и защиты от негативных воздействий.

Признак чести

В те времена считалось неуместным, если замужние дамы распускали волосы перед посторонними. Если такое правило было нарушено в присутствии мужчины, это трактовалось как сигнал к интимным отношениям. Поэтому женщин, которые вступали в связь с разными мужчинами, часто называли "распутницами", от слова "распустить".

Знак здоровья и плодородия

Длинные и густые волосы ассоциировались с здоровьем и плодородием. Они символизировали жизненную силу и способность женщины к материнству. В этом смысле отращивание волос было не только признаком красоты, но и здоровья.

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Защита от сглаза

Волосы также рассматривались как естественный защитный щит от воздействия злых сил и сглаза. Верили, что длинные волосы могут удерживать негативную энергию, не допуская ее проникновения к телу. Поэтому многие женщины предпочитали не стричь волосы, чтобы сохранить эту защиту.

Социальные нормы и красота

В древнерусском обществе длина волос у женщин также имела социальное значение. Длинные волосы считались признаком благополучия и богатства, так как требовали ухода и времени на их укладку и уход. Кроме того, длинные волосы были символом красоты и женственности, что соответствовало идеалам того времени.

Влияние религии

Христианство также оказало свое влияние на традиции отращивания волос. В древнерусской церкви считалось, что женщины должны скрывать свои волосы под покрывалом или платком в знак покорности мужчине и смирения перед Богом. Однако, это не привело к тому, чтобы женщины стригли волосы коротко. Наоборот, они продолжали отращивать их, чтобы скрыть под платком.

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