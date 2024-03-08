Десять лет назад в полете исчез Boeing 777 Malaysia Airlines

8 марта 2014 года пропал Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Он исчез с экранов радаров через сорок минут после вылета из Куала-Лумпура в Пекин. На борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

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Поиски исчезнувшего лайнера растянулись на годы, но никаких результатов не дали. Зато расследователи установили: Boeing 777 не просто прекратил радиосвязь, а отключил всю аппаратуру опознавания. И после этого он еще около 7 часов находился в воздухе! Несколько раз менял курс и высоту, после чего направился в район Индийского океана…

Версий хватало. От правдоподобных до "притянутых за уши" и откровенно фантастических.

Как рассказывал "РГ" генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко, в частности, вполне серьезно звучало предположение, что самолет подвергся кибератаке. А в определенных кругах обсуждалось возможность столкновения Boeing 777 со сгустком энергии.

Нашлись те, кто связал серийный номер самолета - 404 с кодом ошибки в интернете при отсутствии запрашиваемого файла Error 404 (Ошибка 404: файл не найден). Звучали даже заявления о том, что самолет был угнан, чтобы стать живой ракетой и поразить военную базу США на острове в центре Индийского океана острове…

В разное время были найдены какие-то фрагменты самолета. Но и они не смогли внести хотя бы маломальскую ясность в этом воздушном детективе.

- В 2016 году на Маврикии обнаружили фрагмент задней кромки крыла, - говорит Сергей Мельниченко. - В 2015-м обломки самолета видели у островов Пемба, Родригес и Реюньон, а также у побережья Южной Африки. Это за 4-6 тысяч км от района, где искали Boeing 777. Изучение "розы ветров" и течений в Индийском океане ни на йоту не приблизили к разгадке.

Вопросов не становилось меньше. Так, найденный на Реюньоне флаперон успел покрыться ракушками, а вот другой обломок, который вроде как дрейфовал намного дольше, оказался абсолютно чистым. Не исключено, что он долгое время "терся" о песок. Однако ни подтверждения, ни опровержения этому так и нет.

Кстати, спасатели столкнулись с неожиданной проблемой - недостаточной изученностью реальных глубин океана. Там, где на картах значились глубины в 4 км, дно на самом деле находилось на 2 км ниже.

Два года назад на острове Мадагаскар рыбак нашел новый фрагмент пропавшего самолета - часть створки шасси. По мнению экспертов, эта улика доказывает, что нашпигованный электроникой Boeing 777 был умышленно направлен в Индийский океан, а в пилотской кабине на момент крушения находился, как минимум, один из пилотов.

В частности, при изучении найденного обломка стало понятно, что имеющиеся в нем повреждения направлены изнутри наружу. То есть створки были открыты. Если бы они находились в закрытом положении, то полученные повреждения имели бы направление снаружи внутрь. Пилот рейса MH370 выпустил шасси самолета в последний момент полета, и это позволяет предположить, что у него мог быть преступный умысел, говорилось в новом отчете.

Шанс понять, что случилось на борту любого потерпевшего авиакатастрофу самолета, всегда есть, если находятся "черные ящики". Так, можно было бы узнать, на каких высотах Boeing 777 летел всю свою "тайную" часть пути, с какой скоростью снижался после того, как кончилось топливо, под каким углом вошел в воду - спланировал или упал камнем.

Но скорее всего, в данном случае "черные ящики" мало чем могли бы помочь расследователям. Почему? Самописец хранит аудиозапись всех разговоров и звуков в кабине экипажа только за предыдущие два часа. Потом новая запись стирает предыдущую. А самолет, летел без связи несколько часов.

Поэтому скорее всего исчезновение малайзийского боинга так и останется одной из нераскрытых загадок нашего века.

Между тем

В истории авиации известны примерно два десятка случаев, когда после авиакатастрофы не находили ни обломков, ни тел.

В 1937 году при попытке облететь земной шар пропал самолет "пионерки" авиации Амелии Эрхарт. Ее искали сотни человек. Обследовали океан и острова. Результат - ноль. В 1991-м на одном из атоллов был обнаружен кусок алюминия. Полагают, что он от самолета Эрхарт. Однако без серийного номера точно утверждать нельзя.

21 июля 1951 года на Аляске пропал DC-4. На борту находились 38 человек. Никаких следов.

25 августа 1989 года над Гималаями исчез Fokker F27. А вместе с ним - 54 человек.

25 мая 2003 года из международного аэропорта в Луанде был угнан Боинг 727-223. К счастью, пассажиров на борту не было. Самолет без связи и диспетчерского разрешения вырулил на взлетно-посадочную полосу, взлетел и удалился в юго-западном направлении. Больше его никто не видел.