Как празднуют Международный женский день в Китае

Международный женский день в Китае также как и в России считается праздником, но есть отличия. Например, на государственном уровне это не выходной. Мужчины работают полный рабочий день, женщины - только половину. Другие привычные атрибуты праздника на улицах Пекина искала обозреватель "Российской газеты".

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Если вы живете в Пекине и забудете посмотреть на календарь, то можете и не заметить, как восьмое марта пролетит. Никаких праздничных плакатов и баннеров на улицах, в магазинах нет "спецпредложений" к празднику, на полках с конфетами или косметикой никаких напоминаний. Вначале может показаться, что здесь это просто очередной ничем не примечательный день.

Пекинская молодежь рассказывает, что к этому празднику относятся нейтрально, отмечает его только старшее поколение. Тем временем на улицах с букетами цветов и подарками можно увидеть только наших соотечественников.

Как рассказала одна из жительниц Пекина, в этот день не очень принято дарить подарки.

"Мы ходим в музеи, встречаемся с друзьями за ужином. Подарки - это необязательно, некоторым женщинам их дарят парни, мужья или другие члены семьи. Чаще всего это цветы. Некоторые одинокие женщины могут не иметь подарков", - рассказывает она.

При этом девушка отметила, что на новый телефон или крутой фен в этот день точно не стоит рассчитывать.

"Но это не значит, что для нас это небольшой праздник. Это важный день для женских прав, он не про празднование или подарках", - добавила она.

Некоторых девушек поздравляют в работодатели. Как рассказала Мэри Хо, у нее в компании руководство купило торт.

"Я только первый год в Пекине, поэтому не могу сказать, всегда ли так поздравляют. Но в провинции, откуда я родом, праздновать этот день не принято. У нас есть День матери и другие более важные праздники", - рассказала она.

Другой житель Пекина, который представился как Стивен, рассказал, что всегда дарит в этот день подарки жене и матери.

"Я дарю цветы, торт и маленькие подарки. Дарить подарки женщинам в этот день действительно не очень популярно. Но некоторые мои друзья, коллеги и однокурсники также их дарят", - рассказывает он.

И даже в Пекине можно найти места, где видна подготовка к празднику - цветочные магазины. Там сотрудницы настолько увлечены сбором как однотипных небольших букетов, так и отдельных на заказ, что нет времени поговорить. Так что может для женщин в Китае это и не очень большой праздник, но для цветочного бизнеса точно долгожданный.