Вселенская родительская суббота 2024 года: как ее провести правильно

Субботний день 9 марта 2024 года в церковном календаре называют на первый взгляд малопонятно: "Вселенская мясопустная родительская суббота". К тому же в интернете к этому дню появляются статьи, вносящие только путаницу: "В родительскую субботу 9 марта у наших умерших можно попросить благополучия и помощи", "Три дела, что надо сделать в родительскую субботу 9 марта, чтобы очиститься от грехов рода", и даже "Родительская суббота 9 марта - день, когда надо успеть очистить кармический грех".

Вся эта мешанина напоминает известный церковный то ли анекдот, то ли быль, когда женщина, зайдя в лавку при храме, спрашивает: "Скажите, у вас икону для конкретного человека купить можно?" - "Конечно". - "А если я козерог, то мне какую?" - "О, это, наверное, только ветеринар знает".

Но если серьезно, то Вселенская родительская мясопустная суббота, отмечаемая 9 марта, никакого отношения ни к карме, ни к родовым грехам, ни к просьбам о благополучии, не имеет. Давайте разбираться, что же этот день значит, как его правильно провести, и нужны ли умершим наши молитвы.

Для непривычного уха название "Вселенская мясопустная родительская суббота" звучит непонятно, хотя это один из основных дней православного календаря, когда верующие поминают усопших. Вообще церковь поминает усопших каждую субботу - ведь впереди воскресенье, день, напоминающий нам о Воскресении Христа и о том, что отныне смерть побеждена (поэтому в церкви принято говорить "усопшие", а не "умершие").

Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особым образом поминаем усопших близких - они называются родительские. Таких суббот шесть: церковь осознает важность наших молитв за тех, кто уже не может молиться сам и напоминает верующим о нашем долге перед ушедшими родными и близкими. Заметим, что этими шестью родительскими субботами церковь не ограничивает молитвенного поминовения тех, кто уже по ту сторону дыханья - о них молятся и на Сретенье Господне, совпавшее с днем вывода наших войск из Афганистана (15 февраля) - за воинов, погибших, выполняя интернациональный долг, и 9 мая, и на Радоницу (14 мая).

И два раза в году во время богослужения мы молитвенно поминаем не только тех усопших, память о которых еще жива в роде человеческом, не только наших предков, родных и любимых, но и всех "от века усопших православных христиан". Причем, "как сподобившихся христианской кончины, так и тех, кто не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви". Вот эти дни и называются вселенскими.

Теперь про слово "мясопустная" в названии субботы 9 марта 2024 года. Церковнославянское слово "мясопуст" эквивалентно греческому глаголу, который переводят как "мясо оставляю", "мясо отпускаю", то есть ем его последний раз. И так как следующий, воскресный день - последний, когда верующие позволяют себе "вкушать мясо", день, когда мы "мясо оставляем", то есть "мясопустный", субботу накануне тоже называют "мясопустной" - для того, чтобы отличить ее от другой вселенской родительской субботы - Троицкой. И все-таки в этот день для верующих главное не предстоящие пищевые ограничения Великого поста (18 марта - от 4 мая), начинающего через неделю, после Масленицы (11 - 17 марта). Главное - наша молитва за усопших. Завтрашнее воскресенье будет посвящено Страшному суду и сегодня, во время богослужений Вселенской мясопустной родительской субботы, церковь поминает "всех от Адама и до днесь усопших во благочестии и правой вере". Это день, когда церковь особенно молится о тех умерших, которые по тем или иным причинам не получили церковного отпевания или церковной молитвы: "узаконенных псалмов и песнопений памяти не получиша". Молится за тех, кто был похищен внезапной смертью на чужбине, в море и непроходимых горах, на утесах, в пропастях; погиб от мора и голода, на войне, в пожарах, от стужи, а также обо всех бедных и немощных.

Святитель Афанасий (Сахаров) писал: "Если бы все православные христиане стали молиться исключительно только о своих сродниках и друзьях, какая была бы им благодать?.. При таком порядке, когда каждый молился бы только о своих, молитва о любимых сродниках наших и друзьях и о нас самих продолжилась бы лишь в течение нескольких лет или десятилетий после кончины, только до тех пор, пока живы и не позабыли еще усопших знавшие и любившие их, - а дальше некому уже было бы поминать их".

Поэтому церковь и выделяет особенные дни, когда мы молимся обо всех.

Но нужны ли усопшим наши молитвы?

Святитель Феофан Затворник пишет: "Отшедшие живы, и общение у нас с ними не пресекается. Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто путем праведным или другим; так молимся и об отшедших, не доискиваясь, причислены ли они к праведным или к грешным. Это долг любви братской. Пока последним судом не разделены верующие, все они, и живые, и умершие, единую Церковь составляют. И все мы взаимно друг к другу должны относиться, как члены одного тела, и живые, и умершие, не разгораживаясь пополам умиранием".

Душа человеческая сотворена бессмертной, она не умирает вместе со своим телом и после разлучения с ним, то есть после физической смерти, предстает перед Богом на частный суд. Пройдя этот частный суд, до всеобщего воскресения и Страшного суда душа пребывает в ожидании своей вечной участи. Где именно пребывает? Нам знать не дано.

"В доме Отца Моего обителей много", - говорит Своим ученикам Иисус Христос.

Но раз душа бессмертна, раз она "пребывает", пусть даже и неизвестно где, значит, она не только находится в зоне доступа наших молитв, но и нуждается в них.

Тексты богослужения Вселенской мясопустной родительской субботы раскрывают нам "богословие смерти и воскресения". И во время молитв по усопшим, задолго до Пасхи, в храме звучит пасхальное восклицание: "Христос воскресе!", и дальше удивительное обращение ко всем усопшим, поразительный призыв к ним: "Христос воскресе!… Дерзайте вси мертвии!" В воскресенье 10 марта, в храмах вспоминают Страшный суд, и церковь "хочет несколько ослабить страх этого грозного Дня, хочет приободрить усопших, а вместе и живых" (святитель Афанасий (Сахаров).

В день Вселенской родительской мясопустной субботы православные стараются быть на службе и не только поставить свечу об упокоении, написать записку на панихиду, но и помолиться на службе, исповедоваться и причаститься. После богослужения в день родительской субботы принято приходить на кладбище, но, если погода не позволяет, не стоит расстраиваться: главное, в чем нуждаются наши усопшие близкие - это наша молитва. И в 2024 году будут еще дни церковного поминания усопших.

Дни поминовения усопших, родительские субботы в 2023 году.

Календарь.

9 марта - Вселенская родительская мясопустная суббота.

30 марта - Родительская суббота 2-й седмицы (недели) Великого поста.

6 апреля - Родительская суббота 3-й седмицы (недели) Великого поста.

13 апреля - Родительская суббота 4-я седмицы (недели) Великого поста.

9 мая, четверг - Поминовение усопших воинов.

14 мая, вторник - Радоница.

22 июня - Троицкая вселенская родительская суббота.

2 ноября - Димитриевская родительская суббота.