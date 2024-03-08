Лену Ленину оштрафовали за милостыню для бездомной во Франции

Писательницу и светскую леди Лену Ленину оштрафовали во Франции за то, что она дала милостыню бездомной. Об инциденте рассказывает kp.ru.

По словам Лениной, накануне 8 Марта она решила помочь побирающейся женщине и дала ей €10. Во Франции давать милостыню запрещено в рамках борьбы с попрошайничеством и связанной с ним мафией.

"Обидно, что добрые дела наказуемы. Но сегодня невозможно отличить истинно нуждающихся от мошенников, поэтому поддерживаю инициативу городских властей", - сказала она, отметив, что бездомных на европейских улицах в последнее время стало меньше.

Накануне Лена Ленина призналась, что оболгала горничную отеля в Сан-Тропе, обвинив ее в краже кольца с бриллиантом - его нашли внутри пылесоса.

"Крайне неловко перед милой девушкой. По всем невербальным признакам было понятно, что она не брала кольцо", — призналась женщина.

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Лена Ленина: кто она такая и чем знаменита?