Как началась «Русская весна»

Незалежность завела Украину в тупик. Это становилось всё очевиднее задолго до начала русской весны, ознаменовавшей возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань.

© ТАСС /// Gрезидент Украины Леонид Кучма, 1999 год

«Ще не вмерла Україна»… Даже из гимна явствовало, что «пациент», бесспорно, плох... Во многом – стараниями первых лиц. Ежегодные преддефолтные бюджеты, коррупция на всех уровнях, низкопоклонство перед Западом вкупе с параноидальной русофобией – все это достижения четырёх президентов.

От Леонида до Леонида

24 августа 1991 г. внеочередная сессия Верховного Совета УССР провозгласила незалежность Украины и на исходе года собрала народ на референдум. В моём архиве сохранилась листовка с колонкой статистики производства – с Украиной на многих первых позициях и выводом: «Неужели мы не можем отстоять себя? На референдуме 1 декабря голосуйте «Да» акту провозглашения независимости Украины!»

Так оптимистично начинал деятельность на посту президента бывший главный идеолог коммунистической партии Леонид Кравчук.

Но... Пары лет хватило, чтобы экономика державы полетела под откос… Вот глас народа (из листовок – документов эпохи): «Никто ни в одной республике от развала страны (за исключением президентов, разумеется) не выиграл…», «Чем киевский бюрократ лучше московского?», «Если раньше нас уговаривали потерпеть ради светлого коммунистического будущего, то теперь советуют затянуть пояса во имя независимости. Чьей? Президента, парламента, правительства?».

И еще один животрепещущий вопрос: «А нужно ли нам нагнетание истерии, разжигание шовинизма и национализма?» «Обнаглевшие националисты во Львове разгоняют митинги не согласных с ними, громят помещение общества русской культуры им. А.С. Пушкина…». Вот откуда ростки будущего «Правого сектора» *. «Кому нужен фашизм и национализм? – листовка чётко отвечала: «Лишь тем, кто, распалив вражду, хочет удержаться у руля».

Державно-самостийные настроения Западной Украины (где родился и успешно рос по партийной линии Кравчук) были безапелляционно возведены в ранг государственной политики. Легко же объяснять собственные просчёты кознями «внешнего врага» – России. Что бы ни случилось, «така вот дыверсия».

Неудивительно, что эту политику не приняло многомиллионное «нацменьшинство» Востока и Юга. Потому и оппонент Кравчука Леонид Кучма получил за обещание двойного гражданства и государственного статуса русского языка 90 процентов крымских голосов.

Но после выборов забыл об обещаниях. Хотя, видимо, испытывая какие-то угрызения совести, 25 апреля 1997 г. совершил визит в Севастополь, так сказать, огородами: из аэропорта Бельбек в Инкерман, далее по морю в Камышовую бухту и прямым ходом в кольце охраны в Украинский культурно-информационный центр. Но избежать острых вопросов не удалось. На совете регионов и пресс-конференции Леонид Данилович под шквалом критики признал необходимость решения вопиющих проблем, возникших из-за разрыва производственных связей с Россией.

© ТАСС // Президент Украины Леонид Кучма, вице-спикер Госдумы РФ Артур Чилингаров и мэр Москвы Юрий Лужков в Севастополе, 1999 год

Однако на вопрос о налаживании отношений с ней в духе предвыборных обещаний ответил, что… не собирается «быть вассалом России». Вспомнил, что «за последние десять союзных лет России доставалось средств в полтора раза больше, чем Украине», в то время как «Украина вложила по тем деньгам 120 млрд рублей в развитие Западно-Сибирского региона. Что ж нам сегодня продают нефть и газ по мировым ценам?». И сейчас «вся собственность за рубежом перешла к России, а нас туда не пускают и близко», «отдали ракеты, тактическое оружие вывезли всё до единого – нам хоть копейку заплатили за это?»

Будущее Севастополя гарант видел в «демилитаризации»: Украина «готова вывести батальон морской пехоты (при условии вывода российского) и очистить причалы от кораблей», а «как только появятся свободные берега – грядут и иностранные инвестиции».

Услышав эти шокирующие откровения и вспомнив, что на референдуме 1994 г. 89% севастопольцев высказались за статус города как главной базы российского ЧФ, я задала президенту вопрос об отношении к этому гласу народа. Леонид Данилович с нескрываемым раздражением ответил, что «такой референдум можно провести хоть в Мандрыковке» (дословно!). И тут же поинтересовался, знаю ли я, когда был основан Севастополь. Услышав общеизвестную дату, укоризненно покачал головой: «Вы ж историю абсолютно не знаете… Посмотрите, и крещение откуда началось, и кто там крестился первый… Давайте не с Екатерины начнём, а раньше».

А мы еще смеялись над Виталием Кличко, путающим Севастополь с Херсонесом. Традиция, однако…

У посла была собака

Виктора Ющенко я впервые увидела на встрече с потенциальными избирателями – студентами Севастопольского национального технического университета. Он приветствовал аудиторию на мове, но, вняв дружным настойчивым просьбам, перешёл на русский язык. Правда, Россию упорно называл «вечным северным соседом», на что дождался вопроса: «Это вы о чукчах, что ли?».

А державной мове неустанно пел дифирамбы: «Мир станет беднее, если исчезнет украинский язык», «Один из послов страны дальнего зарубежья выучил мову за год, а свою собаку обучил командам на мове ещё быстрее – за полгода».

А в 2005 г., уже в качестве президента, поправ точность – вежливость королей, Ющенко явил себя в переполненном зале Севастопольского драмтеатра лишь через два с лишним часа после назначенного времени. Куда делось и уважение продекларированных оранжевым майданом прав человека, в частности, на получение информации на родном языке... Вещал только на мове – хотя настойчивые просьбы из зала перейти на русский (я тоже старалась!) прекрасно слышал.

Сказать, что программная речь изобиловала двойными стандартами – значит, ничего не сказать – она из них состояла. Рисуя радужные перспективы местного самоуправления («передать колоссальные полномочия Киева территориям»), гарант и словом не обмолвился, что именно его фракция «Наша Украина» годами блокировала в Раде Закон о статусе Севастополя. Смутное представление Ющенко о месте пребывания запомнилось оговоркой: мэра Сергея Иванова он назвал главой не городской, а районной администрации.

И далее в том же духе. «Россия вечный стратегический партнёр Украины», но… «пребывание иностранного военного формирования определено до 2017 года», а «интеграция в ЕС – абсолютный украинский интерес».

Обиделся гарант и на недостаточную украинизацию младого племени: дескать, в Австралии с 35-ю тысячами этнических украинцев 15 украинских школ, а в Крыму с 400 тысячами – четыре.

Но ведь выбор в данном случае – добровольное дело родителей первоклашек, да и в русскоязычных школах действуют украинские программы с урезанной русской литературой и перевранной историей. Кстати, сам гарант, упомянув о дочери Ярослава Мудрого Анне (королеве Франции с 1051 года), забыл, в каком веке она жила: «чи в X, чи в XI». Действительно, какая разница - дела давно минувших дней...

От Виктора до Виктора

Ющенко напрямую обратился к сидящим в первых рядах ветеранам войны с просьбой пересмотреть отношение к бойцам УПА: «Мой отец, думаю, в атаку ходил за Сталина. Другие воевали за вольную Украину. Я знаю, что вопрос не простой», поскольку ещё в Киеве «имел как-то с ветеранами долгий разговор», для успешного хода которого «не пожалел коньяка и месячного запаса кофе». Киевские ветераны тогда сказали гаранту решительное «нет».

Но, как говорится, вода камень точит: в 2014-м фашистское шествие в стольном граде уже прошло беспрепятственно…

Именно Ющенко обрушил на державу поток указов о сплошной украинизации «в усіх сферах суспільного життя», о голодоморе как «геноциде української нації московсько-більшовицьким режимом», о реабилитации УПА и особой героизации наиболее ярых гитлеровских пособников.

Горсовет Севастополя отправлял в Киев решение сессии, где, руководствуясь статьями Конституции и Законом «О местном самоуправлении», просил «прекратить практику переписывания истории в угоду той или иной политической силе, что ведёт к расколу украинского общества». «Особую обеспокоенность вызывают указы президента, возводящие в ранг героев Украины Бандеру, Стецько, Шухевича; требующие на государственном уровне праздновать годовщину создания УПА, торжественно отмечать как исторически важное для Украины событие предательство гетманом Мазепой Петра I и заключение союза с Карлом XII в ходе Северной войны 1700-1721 годов. Подавляющим большинством севастопольцев упомянутые в указах личности воспринимаются как предатели и преступники, а сами указы вызывают возмущение и протесты. Требование президента сноса памятников и символики «тоталитарного» прошлого в Севастополе воспринимается как надругательство над нашими героями, нашей историей, усиливает отчуждение к другим регионам Украины, порождает неприязнь к властям».

Это был глас вопиющего в пустыне, ибо изменить ситуацию возможно только на государственном законодательном уровне. А в Раде не оказалось защитников Юга и Востока Украины, ибо партия регионов тоже забыла о предвыборных обещаниях.

А экономическая ситуация становилась все хуже, проецируясь на бренное бытие. Достаточно вспомнить газовый коллапс зимы 2009 г., когда мёрзла вся Европа, понимая, что вентиль перекрыл Киев, а не Москва. Но в те дни гарант озадачил Раду проектом закона о … сохранении летучих мышей, ибо «в небе над Европой есть много летательных аппаратов, и они вредят этим животным». Впрочем, их судьба осталась нерешённой из-за недобора голосов – в отличие от празднования 100-летия Бандеры, поддержанного 236 депутатами при необходимых 226.

Неудивительно, что на следующем президентском марафоне мощнейшую поддержку Востока и Юга (особенно Севастополя) получил Виктор Янукович.

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