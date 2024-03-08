Гигантская комета и экологические катастрофы: прогнозы Нострадамуса на 2024 год

Французский алхимик и астролог Мишель Нострадамус умер около 500 лет назад, но успел сделать предсказания для всего мира на 22 века вперед. Большая часть его пророчеств сбылась, но некоторые были истолкованы только после свершения. Дело в том, что свои предсказания алхимик оставлял в виде четверостиший, и исследователям не всегда удается расшифровать используемые в них метафоры.

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В числе сбывшихся пророчеств Нострадамуса – Великая французская революция и Вторая мировая война, ядерная бомбардировка Америкой японских городов Хиросимы и Нагасаки, убийство президента США Джона Кеннеди, распространение СПИДа и падение башен-близнецов в США.

Много пророчеств Нострадамуса относятся к 2024 году. Часть из них расшифрована, остальные еще ждут своего часа. Уже понятно, что в 2024 году, по словам провидца, планету ожидает ряд экологических катастроф. Начнет подниматься уровень Мирового океана, и некоторые города Америки уйдут под воду. Также большой ущерб будет нанесен землетрясениями. Сильнее всего пострадает «город огней». Исследователи предполагают, что это либо какой-то из крупных американских городов, либо Париж. Именно так столицу Франции называют из-за того, что здесь впервые в мире появилось уличное освещение.

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На политической арене в текущем году серьезно усилится роль «красного дракона». Эксперты уверены, что речь идет о Китае. В европейских государствах будет плохо с продовольствием, часть населения начнет голодать. Нехватка ресурсов спровоцирует вражду между странами, которые прежде были союзниками.

Большой вред людям нанесет социальная сеть, которая начнет распространять опасные фейки. Она захватит контроль над умами людей и будет ими манипулировать. Эта соцсеть появилась в 2023 году. По мнению исследователей, речь о соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ), которую в прошлом году купил и переименовал американский бизнесмен Илон Маск.

Также Нострадамус предрек приближение к Земле огромной кометы, которая не на шутку напугает людей, и контакт с существами из космоса. Возможно, речь идет о новых открытиях в этой сфере.

Нашей стране пророк предсказал укрепление связей с другими государствами, поддержку союзников и обнаружение новых важных ресурсов или новые открытия (изобретения), которые привлекут внимание всего мира.