В Роскачестве рассказали, как отмечать Масленицу по традиции

В понедельник, 11 марта, россияне начнут отмечать Масленичную неделю.

Однако мало кто знает, что каждый день Масленицы имеет свое название и подсказку.

Еще на Руси этот праздник повелось встречать с весельем, играми и блинами. Они символизировали круглое и румяное солнце. Сама Масленица олицетворяет начало весны, люди верили, что блины помогут задобрить небесное светило, чтобы оно отогрело землю и подарило богатый урожай.

Так, понедельник - день "Встречи" - встречали праздник, пекли блины, договаривались, кто к кому в гости пойдет.

Вторник - "Заигрыши". Начинались гулянья, игры. День посвящали молодым юношам и девушкам, которые собирались пожениться или сделали это недавно, знакомились с будущим женихом или выбирали невесту.

Среда считалась днем "Лакомки" - нужно было съесть как можно больше вкусного, от этого зависела удача всего года. А еще в среду теща приглашала зятя на блины.

Четверг - "Разгуляй" - самый сытный и веселый день. Народ много играл, проводил гуляния и хороводы. Еще начинали вывозить чучело Масленицы, колядовали ряженые. При этом любой человек мог заглянуть к соседям, даже незнакомым, распевая приговорки.

Пятница - "Тещины вечерки". В этот день зятья приносили угощения матерям своих жен.

Суббота - "Золовкины посиделки". Молодая невестка приглашала родных мужа к себе в гости.

Последний день недели называли "Проводы" или "Прощеное воскресенье". В это время доедали блины, сжигали чучело Масленицы и провожали зиму. Потом шли в гости к родственникам и друзьям, дарили подарки и просили прощения такими словами: "Прости меня" - "Бог простит".

А недавно стало известно, где пройдут гуляния в Самаре в этом году.