Какой была мода раннего СССР, и кто отстаивал права советской груди

Нынешним модницам выбирающим вещи из обилия моделей, расцветок, фасонов трудно представить мучения женщин далекого советского и очень дефицитного прошлого. Не будем залезать в далекие послереволюционные дебри, когда они забыли о косметике, облачались в куртки и юбки из простой материи, на голову водружали косынку, часто красную, под цвет времени и представлялись коротко, сухо: «Товарищ Петрова, товарищ Иванова…» Сегодня «Мослента» переносит читателей во время, когда женщины уже вспомнили о макияже, прическах, духах и прочих атрибутах прекрасного пола.

© Мослента

Пластичная певучесть

В 30-е годы на московской парфюмерной фабрике «Новая заря» — бывшем предприятии Генриха Брокара — начали выпускать лосьоны, румяна, кремы, помады. И ставшие знаменитыми духи «Красная Москва» в алой коробочке с кисточкой. Их аромат, как было написано в книге «Парфюмерия», вышедшей в середине 50-х годов, «ассоциируется с изящной теплотой, игривой и кокетливой томностью, мелодичной, пластичной певучестью…»

Умри, лучше не скажешь.

Кроме «Красной Москвы», были в продаже другие женские духи: «Вечер», «Рапсодия», «Нега», «Ночной аромат», «Жди меня». Названия овевают романтикой, предвкушением интима. И вдруг — «XXIII годовщина Октября». Интересно, какое амбрэ было у этого благовония?

Импортная парфюмерия? Ни в коем случае! Тогда девизом жизни был лозунг Маяковского: «У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока»…

© Фото: Владимир Акимов / РИА Новости

Даже суровые партийцы дали женщинам вольницу. В 1934 году по случаю 8 марта в Кремле был устроен прием, на который виновницам торжества было велено явиться «не нигилистками в строгих английских костюмах, с кофточкой и галстуком, с короткой стрижкой, а выглядеть женщинами, и чтобы наряд был соответствующий».

Все правильно. Ведь сказал же товарищ Сталин: «Жить стало лучше, жить стало веселей». Так что, соответствуйте, товарищи женщины.

Однако, было трудно. Потому что от туфель, юбок, жакетов, которые были в магазинах, брала тоска. Женской душе хотелось совсем других вещей — воздушных, элегантных. Как у актрис Любови Орловой и Валентины Серовой. Или — у Ревекки Ясной.

Кто она такая, спросите вы. Известная на всю довоенную Москву портниха, работавшая в Доме моделей «Мосторга» на Пушкинской улице, ныне — Большой Дмитровке. Но шила она не всем, а только представительницам советской элиты.

Впрочем, и в обычных ателье работали неплохие мастерицы. Кроили-шили все, что даже самая капризная женщина пожелает. Хоть верхнюю одежду, хоть нижнюю: ночные рубашки, панталоны, трусики. И, между нами, девочками, бюстгальтеры — порой даже по лекалам чудом раздобытого зарубежного образца.

Два платка и лента

Продолжу разговор о бюстгальтерах. Тем более, в нынешнем году этому интимному облачению исполнилось 110 лет. Его созданием женщины обязаны американке Мэри Фелпс Якоб, которая в 1914 году смастерила вещицу под названием Caresse Crosby, что означает «бесспинный лифчик». Для дебютного экземпляра она использовала два платка и ленту.

Изобретение помчалось по миру. За рубежом его сначала называли мягким корсетом, в СССР оно именовалось более значительно, почти по-большевистски — «бюстодержателем». И были они, согласно советскому ГОСТу только одного размера. Потом их стало три, еще позже — шесть. Это означало, что женщинам в Стране Советов, наконец, разрешили дышать полной грудью.

© Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Если с размерами вопрос решили, то с качеством дело долго не ладилось. В магазинах бюстгальтеры были такие, что без грусти не взглянешь. И без слез не наденешь…

Они были некрасивы, неудобны, а некоторые — ситцевые и атласные, так называемые «грации» — вообще напоминали бронежилет. Он был на вид такой мощный, что, наверное, и впрямь мог защитить от пуль. Но в женщин стреляли только мужские взгляды…

Облегчением тяжелой доли представительниц слабого пола занималась лично министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Однажды на заседании Политбюро ЦК КПСС она в присутствии притихших и покрасневших коллег-мужчин выступила с пламенной речью, основной мыслью которой стал девиз: «Каждая советская женщина имеет право на качественный бюстгальтер». Ее призыв был услышан — вскоре в Черемушках была построена первая в СССР фабрика женского белья, где стали выпускать и эти интимные предметы женского туалета.

После выхода на экран фильмов с Бриджит Бардо, в которых француженка представала не совсем одетой, советские швеи начали копировать — и не без успеха! — изящество форм и линий бюстгальтера французской звезды. Эта модель пошла в народ под названием «бардотка».

Но, конечно, многие женщины жаждали приобрести импортные изделия. Особенно, те, что в народе нарекли по названию нашумевшей эротической картины «Анжеликой» — с кружевным покрытием и пластмассовой застежкой спереди.

Но подобные изделия можно было купить, только отстояв в огромной, нервной очереди в ГУМе или ЦУМе. Иногда в этом сплоченном женском обществе, обычно накануне 8-го марта, появлялись безмолвные силуэты мужчин. Весь долгий путь до прилавка они мужественно преодолевали смущение. Дойдя до цели и густо краснея, они указывали на размеры бюстов продавщиц или рисовали в воздухе предполагаемый объем искомой груди.

© Фото: Жигайлов Алексей, Зотин Игорь / Фотохроника ТАСС

Длиннохвостые блондинки

И снова о дефиците, на сей раз — косметики. Женщины и в этом случае проявляли чудеса изобретательности. Некоторые использовали театральный грим, который продавался в магазине ВТО на улице Горького — нынешней Тверской, рядом с «Елисеевским». Ну а тушь для ресниц покупали у цыганок. Они развернули широкую торговлю косметикой и одеждой в… женских туалетах. Но надо было держать ухо востро, чтобы не нарваться на обман.

Для мытья головы женщины за неимением шампуня использовали глицериновое и дегтярное мыло, а также воду, настоянную на ржаном хлебе. А для фиксации прически порой отнимали у мужчин дефицитное пиво. Можно представить, сколько драматических семейных сцен вспыхивало по этой причине!

После мытья — сушка волос, нередко без фена по причине его отсутствия и водружение на голову огромных железных бигудей, в которых женщины напоминали инопланетянок. Особо нервные мужчины при виде такой красоты закрывались газетами или утыкались в телевизор.

Прически были разными. Начес на коротких волосах в простонародье назывался «Я у мамы дурочка». После показа фильма «Колдунья» с будущей женой Высоцкого Мариной Влади женщины стали носить длинные прямые волосы, распущенные по плечам.

Помнится, была еще одна популярная прическа — «бабетта» появившаяся после фильма «Бабетта идет на войну» с участием все той же Бардо. Это было высокое конусообразное сооружение из полудлинных и длинных волос.

Прическу густо поливали лаком и не расчесывали несколько дней, пока ее владелица не придумывала для себя новый облик. Например, «конский хвост» — длинные распущенные волосы, перехваченные на затылке ленточкой. Этот фасон запечатлел поэт Евгений Рейн в стихотворении «Шестидесятые»: «И остроносые ботинки. И длиннохвостые блондинки…»

© Фото: Станислав Панов / Фотохроника ТАСС

Узоры на ногах

Женщинам было мало своей территории. Они вторглись на мужскую и завладели кепками, пиджаками, а потом с удовольствием облачились в брюки. Считается, что первой певицей, вышедшей на сцену в брючном костюме, была Эдита Пьеха. Но в ресторан в таком наряде ее однажды не пустили…

Было время, когда и на женщин без чулок блюстители нравственности смотрели подозрительно. Перед ними закрывали и двери в общественные места — даже в жаркую погоду. Но дамы опять же находили выход из положения — рисовали швы на ногах. Известная актриса Ольга Аросева вспоминала, что она и ее подруги покупали красный стрептоцид, разводили его и мазали им ноги, которые становились оранжево-бежевыми. Затем гримом рисовали черные швы и стрелки. И в таких «чулках» щеголяли до холодов.

Колготки поначалу наделали невиданный фурор. Первые «чулочные штанишки» привезли из Чехословакии. Разумеется, они быстро стали дефицитом, хотя стоили довольно дорого — от 5-7 до полутора десятка рублей. И это, не забудьте, при средней советской зарплате — 130-160 целковых. Дороговато…

Потом стали выпускать советские колготки, более дешевые, чем импортные, но и более непритязательные. Они быстро теряли товарный вид и бледнели. Однако женщины снова не сплоховали. Они реанимировали изделия, «настаивая» их на анилиновых красителях или крепком чае. А некоторые женщины прознали, что холод укрепляет прочность нейлоновых колготок, и держали их в холодильнике, рядом с колбасой и молоком.

Вот такое было нелегкое время. Но женщины не ныли, не сетовали, а мужественно переживали все бытовые испытания и добивались всего, чего хотели. Или почти всего... И когда в праздничный весенний день они, причесанные, разодетые, благоухая ароматами, плыли по московским улицам, мужчины ахали и восторгались. Это было похоже на сказку.