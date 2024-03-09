Больше чем кукла: 65 лет назад в продажу поступили первые Барби

9 марта 1959 года на ярмарке игрушек в Нью-Йорке появилась кукла, не похожая на привычных пупсов. Звали ее Барбара Миллисент Робертс, но весь мир знает ее просто как Барби. Самая популярная и скандальная детская игрушка празднует сегодня свой 65-летний юбилей.

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Создателями Барби стали супруги Рут и Эллиот Хэндлеры, основатели компании Mattel. У куклы было множество образов: от дипломированной медсестры, кандидата в президенты до космонавта. Так, считала Рут Хэндлер, девочки могли играть в нее и представлять, какой может стать их жизнь в будущем. Спустя 5 лет Барби уже продавали миллионами экземпляров практически по всему миру.

В 1989 году, в рамках одной из самых популярных коллекций Барби под названием "Куклы Мира", была выпущена первая "русская Барби" в каком-то странном темно-розовом бархатном платье с черным мехом. На коробке с куклой было пояснение, что в таком наряде советская девушка обычно встречает Новый год.

До самой же России эта золотоволосая красотка в качестве игрушки добралась лишь в начале 1990-х. Конечно, Барби очень отличалась от привычных советских игрушек и вызывала неподдельный интерес у детей. Яркая, нарядная, с гнущимися руками и ногами, с волосами, которые можно причесывать - Барби выглядела как привет из другого, еще неведомого мира. Так что для девочек из постсоветской России она была больше чем куклой. Вместе с жвачкой, кока-колой и джинсами Барби стала яркой приметой того смутного времени. Вот только стоила кукла очень дорого. Купить настоящую Барби могли позволить себе немногие, а мечтали о ней, пожалуй, все.

Времена изменились, современных детей Барби не удивишь. Но поклонники у нее все еще остаются. Несколько лет назад даже открылся первый в России полноценный музей Барби. Находится он недалеко от Москвы, в Калужской области, селе Волковское. Снаружи выглядит как классический ужасно розовый домик Барби, а внутри - коллекция кукол, мебели и аксессуаров в основном из 1990-х. Но есть раритетные Барби 60-х и 70-х годов. Хранится в музее и первая кукла его основательницы - Юлии Песелевой.

"Куколка у меня появилась в 1992 году. Я была звездой двора целую неделю, все ко мне подходили, посмотреть, потрогать, подержать, кто-то просил даже расчесать", - признается Юлия.

Вы думаете увлечение Барби исключительно девичья прерогатива? Отнюдь. Вот, например, электрик из Тюмени Сергей Золотарев увлекается тем, что делает мебель для кукол Барби и продает ее по всему миру, высылая свои уникальные изделия по почте.