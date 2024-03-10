Секс-символ 60-х. Как Юрий Гагарин покорил британскую королеву?

В его улыбку был влюблен весь мир. На этой неделе исполнилось бы 90 лет Юрию Гагарину. Корреспондент «МИР 24» Анна Деркач побывала на родине космонавта и выяснила, что в космос его могли и не пустить.

В успех первого полета тогда верили на все. В ТАСС подготовили три вида сообщения: на случай удачного приземления, на случай гибели пилота и на случай посадки на территории другой страны. Понадобилось только первое.

До полета Гагарин жил, словно под грифом «секретно». После его биографию изучал весь мир. Особый интерес – к военному периоду в жизни космонавта. Полтора года в немецкой оккупации.

С осени 41-го по весну 43-го Гагарины прожили в землянке. Жили здесь вшестером. Спали на нарах, на соломе. Топили печью, у которой изначально не было даже трубы, весь дым собирался под потолком. В таких условиях, сам того не подозревая, Юрий Гагарин прокачивал навыки, которые потом пригодятся ему в космосе – жить в тесноте с ограниченным доступом свежего воздуха и риском погибнуть каждую секунду.

В учебе он был круглым отличником и первым комсомольским активистом. Характеристики только положительные. Но факт, что он жил на оккупированной территории, мог перечеркнуть мечту поступить в летное.

«Это было клеймо. Для кого-то это был крест на карьере, у кого-то судьба могла зависеть. Советское государство и Сталин прекрасно понимали, что эти люди ни в чем не виноваты, что они оказались заложниками ситуации. Но было такое явление, как предательство», – рассказал научный сотрудник института российской истории РАН Андрей Марчуков.

Комиссия по расследованию фашистских преступлений установила: семья с врагом не сотрудничала, не помогала, оказывала сопротивление. Отца пороли за это плетьми, а старших брата и сестру Юрия угнали в Германию.

«Они бежали, когда фронт шел по Европе. Валентин увидел танковые войска. Был башенным стрелком на танке, брал Берлин, а Зоя ухаживала за ранеными лошадьми в кавалерии. Но вернулись они не в 45-м, когда был День Победы, а в 46-м. Может быть, шла какая-то проверка», – рассказала заведующая отделом Дома-музея семьи Гагариных в д. Клушино Татьяна Ряднова.

«У меня так получилось с мамой. Когда она вернулась, она не могла поступить никуда, только на подсобное хозяйство, где выращивали морковь, свеклу и так далее. Уже только позже, во второй половине 1950-х годов, когда послабление пошло, она закончила курсы медицинских сестер. В больнице она проработала всю свою жизнь», – рассказала племянница Юрия Гагарина Тамара Филатова.

На Юре судьба старшей сестры Зои никак не отразилась. Счеты с нацистами он сводил по-своему – тайком подсыпал стекло и гвозди под колеса немецких машин, вставлял заглушки в выхлопные трубы мотоциклов. Немцы объявляли настоящую охоту за маленьким вредителем.

«Вот в этом эпизоде крохотном весь крах гитлеровской системы. Потому что тот человек, который считался суперменом, арийцем, превосходным существом, увидел этого маленького русского недочеловека и посчитал возможным пнуть его и даже застрелить. А именно этот человек оказался посланником всего человечества в космос», – рассказал журналист, историк, советский офицер-подводник Николай Черкашин.

Решающая проверка честности Гагарина состоялась уже в 61-м. В финале подготовки к первому полету кандидатам дали особую таблетку. От нее страшно болела голова. Но на вопрос главного конструктора Сергея Королева о самочувствии правду сказал только Гагарин.

«Королев был прекрасным психологом. Он правильно понял, какого человека от имени СССР нужно запустить первым в космос, чтобы все человечество увидело, что такое русский парень», – рассказала председатель ассоциации журналистов ТАСС Людмила Ермакова.

При равном уровне полетной подготовки Гагарина выделяла именно улыбка. Сегодня это бы назвали конкурентным преимуществом. Именно такое лицо, по мнению главного конструктора Сергея Королева, должно было быть у первопроходца в космосе – искреннее, простое и светлое.

«К нему был неподдельный интерес не только как к специалисту, но и как к человеку, потому что его улыбка и его доброе отношение к людям располагали», – отметила Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

После триумфа советской космонавтики Гагарин – самый желанный гость в мире. Официальные и неофициальные приглашения поступают из 80 стран. Монархи и принцессы, президенты и премьеры, ученые и знаменитости – все хотят пожать ему руку и с упоением спросить: «Ну как там, в космосе?»

«Встреча была с премьер-министром Индии, Джавахарлалом Неру. Мы сели, значит, был Гагарин, Валентина, я и Неру. Неру на него смотрит и молчит. Я шепнул, чтобы Юра начинал. И он спокойно стал рассказывать о полете, что он там видел. Неру кивал-кивал и задал единственный вопрос: «А как вы там дышали?» Это единственный вопрос, который задал Неру», – рассказал переводчик Ю. Гагарина в Индии Андрей Вавилов.

Оглушительная слава не испортила Гагарина. Во время церемонии встречи на Кубе остров накрыл тропический дождь. Космонавту несколько раз предлагают накидку, но он решительно отказывается. В своем белоснежном, специально пошитом для юга костюме, он промок до последней нитки, как и все 500 тысяч кубинцев, ожидавших его по колено в воде.

В странах, не питавших к Советскому Союзу дружеских чувств, Гагарин был вроде мягкой силы советского правительства, а его улыбка – дипломатическим оружием холодной войны. Визит Гагарина в Японию без сомнения стал событием года. Только свадьба или рождение ребенка в императорской семье могли сравниться по популярности.

Он рос в бедности и до взрослого возраста не имел отдельной комнаты. Теперь же окунулся в достаток и роскошь. Видел другой жизненный уклад, архитектуру, моду, экзотику, чувствовал другой, не как в СССР, дух свободы. Ему дарили бриллианты и редкие автомобили. Он был секс-символом и любимцем женщин. При этом оставался простым парнем, без тени зазнайства.

Гагарин прилетел в Лондон по приглашению объединения литейщиков. Речи о встрече с королевой даже не велось. Причем правительство к визиту космонавта англичан заранее готовило, призывая не отождествлять его личные достоинства с политикой СССР.

Обескураживающая улыбка свела на нет все усилия антисоветской пропаганды. На британской земле космонавт встретил обожание. Секретарь Букингемского дворца тогда осторожно обратился к советскому послу с таким вопросом:

«Не сможет ли Гагарин позавтракать с Ее Величеством?» Формулировка объясняла все.

«Улыбка Гагарина покорила даже британскую королеву. По этикету королева Британии не должна была пить чай, обедать, вот так общаться с таким простым вот человеком, не положено. А королева пригласила его за стол, они пили чай. Когда королеве задали вопрос «Как же Вы, Ваше величество?», она ответила: «Да, я не должна была с простым человеком это делать, но это же был не простой человек, это же был небесный человек, поэтому я этикет не нарушила», – рассказала председатель ассоциации журналистов ТАСС Людмила Ермакова.

После полета майор Гагарин мог бы перестать летать: в гости первого космонавта ждали во всем мире. Но 19 марта 1968 года он вылетел в свой последний учебный полет. После катастрофы истребителя Миг-19 в Советском Союзе объявили траур. Впервые из-за кончины человека, который не был руководителем страны, он был Юрием Гагариным.

Полет человека в космос стал настоящим триумфом советского ВПК. Примечательно, что вес космонавта вместе с кораблем точно соответствовал боевой части советской межконтинентальной ракеты – 4 тонны 730 килограммов.