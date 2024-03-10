Подробности личной жизни последнего российского императора Николая II

Вместе с историком разбираемся в деталях самого громкого романа конца XIX — начала XX века.

© Чемпионат.com

История Матильды Кшесинской и Николая II наполнена множеством тайн и противоречий. Одни считают, будто балерина осталась единственной любовью цесаревича до самой смерти. Другие же говорят, что никаких отношений и вовсе не было. Где же правда?

«История Матильды и Николая II за многие годы обросла огромным количеством различных домыслов. Их связь продлилась четыре года. Рассказываю, как загорелась страсть и чем всё закончилось».

Матильда Кшесинская родилась в 1872 году в семье артистов балета. Неудивительно, что это искусство стало делом её жизни. С раннего возраста девочка быстро продвигалась в своём обучении.

Уже в девять лет Матильда впервые выступила на сцене Мариинского театра, а затем стала его прима-балериной. Её техника, грация и эмоциональность вызывали восхищение зрителей. Устоять не смог и будущий император – Николай II.

Первая встреча балерины и цесаревича

Они впервые встретились 23 марта 1890 года на выпускном вечере театрального училища, где собралась вся царская семья. После спектакля влиятельные гости остались поужинать вместе с воспитанницами. Николай II сел за стол к Матильде. Именно в этот момент, согласно мемуарам балерины, между ними с цесаревичем возникло первое чувство.

Среди историков существует мнение, что их рассадка была неслучайной. Вполне возможно, что к этому приложил руку сам император Александр III. У него были свои представления о формировании личности наследника престола.

После ужина Матильда описала в дневнике свои впечатления. Девушка отметила удивительную красоту и некоторую стеснительность Николая II. Однако цесаревич упомянул о своей симпатии к ней лишь позднее.

Это произошло 6 июля 1890 года, спустя два дня после выступления Кшесинской в театре. Балерина приложила все усилия, чтобы вскружить голову будущему императору. План сработал. Николай несколько раз бросал на неё взгляд в театре, а в дневнике отметил, что его очень интересует Кшесинская.

В тот месяц они виделись ещё несколько раз во время представлений и коротких встреч. По записям Матильды, она старалась чаще попадаться на глаза цесаревичу. Симпатия между ними постепенно нарастала. Во время антрактов наследник любил заходить за кулисы. Там они обменивались застенчивыми улыбками.

Сближение Кшесинской и Николая II

Обязанности наследника престола всегда стояли выше чувств. Тем же летом Николай отправился на сборы, в кругосветное путешествие, а затем и в Данию. Впервые Кшесинская и цесаревич остались наедине лишь спустя полтора года после знакомства.

Окончательное сближение случилось, когда балерина заболела. У неё была глазная инфекция. Будущий император захотел навестить девушку и узнать о её самочувствии. После этой встречи Николай начал называть балерину ласково Малей. Их переписки и визиты стали регулярными, насколько это было возможно.

23 марта 1892 года наследник отправил письмо Матильде, в котором сообщил о своём визите к ней в 11 вечера. Балерина подробно описала этот день в дневнике. Цесаревич быстро вошёл в комнату, не снимая пальто. А затем впервые поцеловал Кшесинскую. Всю ночь они провели за разговорами.

Записи Николая и Матильды передают широкую гамму чувств: от трепета до переживаний. Вполне допустимо сказать, что это была практически первая осознанная влюблённость последнего российского императора. Царская семья развитию романа особенно не препятствовала, не находя в нём ничего криминального.

Разрыв Матильды и Николая II

Николай регулярно отправлял букеты и дарил украшения Матильде. Но чем больше пара сближалась, тем чаще девушка находила поводы для ревности. Она расстраивалась, если ей казалось, что цесаревич слишком долго смотрит на других дам. Общение Николая с артистками балета также раздражало Кшесинскую. Матильда мечтала быть единственной женщиной, с которой он мог бы открыто появляться на публике.

В определённый момент Николай дал понять балерине, что их отношения будут жить лишь до его официальной помолвки. Так и случилось. Последняя встреча произошла в конце 1893 года. После объявления о помолвке Николая II с Алисой Гессенской они прекратили общение. Даже дружеские отношения могли бы серьёзно ударить по репутации цесаревича.

Реакция общественности

Бо́льшая часть общества, состоящая на тот момент из крестьян, даже и не знала об этом романе. Другая, образованная, если и обсуждала, то в неформальной обстановке. Вероятно, осуждение связи появилось позже, уже при царствовании Николая II. Особенно среди тех, кто стремился сформировать его отрицательный образ. Ведь император в массовом сознании должен был олицетоврять идеал — во всех сферах жизни.

Однако ещё во времена Александра II некоторые его противники нашли повод осуждать личную жизнь царской семьи. Это стало некой традицией, хотя оба императора были безупречными семьянинами.

Интересно, что сама Матильда в своих мемуарах отмечала, что цесаревичу не хватало качеств, необходимых императору. Возможно, она приняла такую позицию из-за своих личных чувств.