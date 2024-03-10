История куклы Барби и ее судьба в России

Кукле Барби исполнилось 65 лет.

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Кукла Барби впервые поступила в продажу в Нью-Йорке 9 марта 1959 года. Впоследствии она стала настоящей культурной иконой — сегодня выпускаются игрушки самых разных цветов, форм тела и профессий. В мае 2022 года из России ушла компания Mattel, которая производит Барби. О продаже кукол на фоне санкций «Газете.Ru» рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

История Барби

В 1945 году Эллиот Хэндлер и его супруга Рут начали производить игрушки, оборудовав для этой цели небольшой гараж в Лос-Анджелесе. Позже к ним присоединился друг семьи Гэрольд Мэтсон по прозвищу Мэтт. Вместе они основали компанию Mattel, название которой объединяет первые слоги имен или прозвищ партнеров.

Создательницей Барби стала Рут Хэндлер. В 1955 году она отдыхала в Альпах и увидела на витрине сувенирного магазина куклу Бильд Лилли, придуманную карикатуристом немецкой бульварной газеты Bild Zeitung по мотивам комиксов. Игрушечная стройная блондинка с ярким макияжем предназначалась для взрослых в качестве коллекционной вещи. Затем Рут наблюдала за играми дочки Барбары и ее подруг, которые вырезали из бумаги фигурки девушек с модельными параметрами и примеряли на них «одежду» из бумаги. Тогда Рут задумалась о том, что детям нужны не только пупсы, — и создала куклу, которая отличается от других высоким ростом, узкой талией и ярко выраженной женственностью. Она получила название Барби в честь дочери Хэндлеров Барбары.

Оригинальная Барби со светлыми волосами, черно-белым купальным костюмом и обращенными в сторону глазами ​​поступила в продажу в 1959 году.

Первую партию кукол продавали на Американской международной ярмарке игрушек в двух вариантах — брюнетка и блондинка в черно-белых купальниках (одежда приобреталась отдельно). При этом сначала родители отнеслись к новой кукле скептически, и сам Хэндлер не верил в ее успех.

«Я сразу сказал своей жене: «Рут, ни одна мама не купит своей дочери куклу с такими формами», — вспоминал позже Эллиот Хэндлер.

Однако кукла с модельной внешностью быстро завоевала мировой рынок, став бестселлером во многих странах.

«В отличие от игры с пупсом, в которой маленькая девочка в значительной степени ограничена ролью матери, Барби всегда олицетворяла, что у женщины есть выбор. Даже в ранние годы Барби не приходилось довольствоваться тем, что она была всего лишь девушкой Кена или заядлой покупательницей. У нее была одежда, например, чтобы начать карьеру медсестры, стюардессы или певицы в ночном клубе», — писала в своих мемуарах Рут Хэндлер.

Вскоре после выхода первой куклы компания Mattel начала выпускать игрушечные домики, посуду, одежду и другие сопутствующие предметы. Позже Барби обзавелась другом Кеном, получившим имя в честь сына четы Хэндлер Кеннета. Постепенно у куклы появлялись друзья, родственники, дети и питомцы.

Сегодня куклы Барби выпускаются с 35 оттенками кожи, 97 прическами и девятью типами телосложения. Среди них — куклы больших размеров, с инвалидными колясками, с синдромом Дауна, витилиго и другими особенностями. Об этом в комментарии Reuters рассказала вице-президент и главный бренд-менеджер Mattel Лиза Макнайт:

«Раньше Барби была более уникальным отражением красоты и более одномерной. Сегодня существует много Барби, и у нас есть разные взгляды на бренд».

Кроме того, кукла примерила на себя самые разные профессии и социальные роли — от домохозяйки до космонавта, а также была воплощена в образах реальных людей. В разные годы были выпущены куклы в честь Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Риз Уизерспун, Джиджи Хадид, Ники Минаж, Кэти Перри, Кристен Стюарт и других знаменитостей. В 2021 году прообразом для Барби стала единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» Анна Кикина.

Барби в России

Советские дети узнали о Барби в 1980-х годах, когда ее начали продавать спекулянты. В начале 1990-х кукла появилась на полках российских магазинов и обрела большую популярность, которая сохраняется до сих пор — несмотря на официальный уход компании Mattel из России в 2022 году. Об этом «Газете.Ru» рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

«Официальные поставки прекратились в мае 2022 года, и до конца года продавался тот объем, который был завезен ранее — это были значительные запасы. Ввоз по параллельному импорту сосредоточен на новинках и самых популярных продуктах компании. Первыми наладили прямые поставки розничные сети и ряд маркетплейсов», — поделилась Цицулина.

Она добавила, что в 2022 году Mattel также приостановила выдачу лицензий на производство в России продукции под своим брендом. В стране работало прямое представительство организации, которое осуществляло самостоятельные поставки продукции. После приостановки ее деятельности все договоры были расторгнуты. Тем не менее компания имеет юридическое право предъявлять претензии за продажу подделок на территории России.

«Ввоз оригинальной продукции не лицензируется, ввозить можно без ограничений, используя механизм параллельного импорта», — рассказала эксперт.

По словам Цицулиной, помимо оригиналов, на рынке всегда было большое разнообразие «барбиподобных» кукол, в том числе разработанных в России. Например, куклы компании «Гулливер», производимые в Китае, а также игрушки других международных компаний. Тем не менее Барби остается безусловным лидером в своей категории.

«У нас нет фабрик в России, которые могут повторить всю линейку игрушек — особенно маленьких кукол и аксессуаров, начиная от домиков, до питомцев и одежды. Единичные куклы есть у фабрики кукол «Весна» из Кировской области», — рассказала президент АИДТ.

Летом 2023 года всемирный ажиотаж вокруг фильма «Барби» распространился и на Россию — несмотря на то, что официально фильм в стране не вышел. Как отметила Цицулина, в России продажи Барби и сопутствующих товаров с 21 по 28 июля 2023 года увеличились в 1,5 раза.