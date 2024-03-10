Какие праздники отмечаются в России и мире 10 марта

В России и во всем мире в воскресенье, 10 марта, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами общественной жизни. В этот день празднуют День облачных слонов, Международный день крутизны и Международный день парика.

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День облачных слонов

В честь животных с большими ушами и хоботом уже создали множество праздников: Национальный день тайского слона, или Всемирный день их защиты. Пристальное наблюдение за облаками подтолкнуло людей к возникновению еще одного праздника в честь слонов. Эти гиганты, несмотря на свои внушительные габариты, безобидны и отличаются добрым нравом. Часто их развевающиеся уши сравнивают с крыльями птиц. Поэтому благодаря мечтателям в календаре праздников появился День облачных слонов.

Международный день крутизны

День крутизны — неофициальный и относительно молодой праздник, который отмечается с 2007 года. Идея принадлежит американцу Кевину Ловеру и его коллегам. Один из сотрудников в шутку предложил отмечать праздник в честь крутизны Кевина, а тот ответил, что необходим Международный день крутизны, и написал об этом в соцсети. Дата была выбрана неслучайно: это день рождения Чака Норриса, с именем которого связано большое количество мемов.

Международный день парика

В 2016 году магазин костюмов Temashop в Дании создал праздник парика, чтобы немного повеселиться. Игра в переодевание была любимым развлечением детей на протяжении веков, однако в Международный день парика каждый может подыграть и надеть парик, чтобы изменить свою внешность.