Приметы и поверья на 10 марта: что нельзя делать в день Порфирия Позднего

По народному календарю, 10 марта отмечается день Порфирия Позднего. На Руси вспоминали святителя Порфирия, архиепископа Газского. В этот день мудрые люди говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя – обманет».

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В день Порфирия Позднего предки смотрели, не начала ли цвести верба. Если зацвела, то они готовились собирать большой урожай. Если дерево только начало распускаться на макушке, значит скоро можно начинать сеять. Мужчины на Порфирия ходили на рыбалку, так как в тот день был хороший клев. Первую пойманную рыбу следовало отдать кошке. Верующие считали, что так у них будет богатый улов. Также на Руси верили, если 10 марта притронуться бородавкой к сухой ветке вербы или ивы, та она сама отпадет. Кроме того, в день Порфирия Позднего рекомендовалось начать подкармливать птиц, приманивать их к жилищу и вешать кормушки.

Молодые люди и мужчины в этот день остерегались незнакомых привлекательных девушек и женщин. Согласно поверьям, они могли оказаться кикиморами. Также люди не стригли волосы, чтобы они не начали выпадать. Под запретом было рукоделие и все, что связано с шитьем, нитками и веревками. Ослушавшиеся могли пришить к себе беды, а завязанные узлы сулили скорые неприятности. По этой же причине запрещалось где-либо завязывать узлы. Кроме того, на столе нельзя оставлять пустую посуду. Предки верили, что так они могут разозлить Домового, который потом мог принести много хлопот. Также люди 10 марта не давали в долг. Ослушавшиеся могли три года просить в долг или подаяния. Запрещалось много есть, чревоугодничать, баловаться излишками пищи и деликатесами, чтобы не заболеть. В день Порфирия Позднего не следовало шуметь, громко петь и танцевать, иначе с людьми может повеселиться нечистая сила. Помимо этого, запрещалось дотрагиваться до вербы просто так и тем более причинять ей вред. Ослушавшимся сулили беды и несчастья.

Согласно приметам, если в день Порфирия Позднего начался дождь, то летом будет хорошая погода. Если птицы вьют гнезда на южной стороне, лето будет холодное, если на севере, то жаркое. Собирающиеся в стаи воробьи предвещали сухую и солнечную погоду. Облака высоко плывут – к солнечной погоде. Снег растаял – к морозам.