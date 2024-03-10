Нижегородка выпустила графический роман о Горьком, который хотел летать

Нижегородский иллюстратор и писательница Катя Гущина выпустила графический роман о Горьком, который хотел летать, сообщается на сайте издательства. Для написания романа «Горький, который хотел летать»(12+) нижегородка изучила произведения, дневники, фотографии, свидетельства современников о земляке.

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В книге простым языком с иллюстрациями рассказывается биография Горького, в частности эпизоды его взлётов, падений и томлений. Катя Гущина рассказывает о полетах земляка во сне и наяву и о том, какую тень они отбросили на историю страны.

«В детстве он ловит чижей, в юности — разносит корзины с булками, в которых туда-сюда порхают секретные записки. Повзрослев, начинает мечтать о воспарении духа и рождении нового, окрыленного, человека. Становится писателем и достигает заоблачных тиражей». — говорится в аннотации.

Напомним, Катя Гущина родилась и выросла в Нижнем Новгороде, училась в школе за углом от дома-музея Кашириных, в котором Горький провел детство.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородка написала книгу для детей про Карелию.