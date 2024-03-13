Как Украина окончательно стала анти-Россией

Незалежность завела страну в тупик. Неудивительно, что на очередных президентских выборах, состоявшихся в начале 2010 г., мощнейшую поддержку Востока и Юга страны получил Виктор Янукович. Многие предпочли его не только как наименьшее из зол, но видели в нем серьёзную альтернативу Юлии Тимошенко и надеялись побудить его к проявлению деловых и патриотических качеств.

© ТАСС // Новоизбранный президент Украины Виктор, 2010 год

Увы, их не оказалось. Янукович не отменил ющенковские указы, в упор не видел националистических праворадикальных группировок – так что ж им было не расти и не усиливаться…

Бегом к евромайдану

В духе специфической психологии, сформировавшейся с голодного детства и уголовной юности, дорвавшись до власти, он по принципу «что хочу, то и ворочу» беззастенчиво запустил руку в казну страны. Хватательный рефлекс наряду с семейством (достаточно вспомнить бизнес-гения Сашу-стоматолога) моментально переняли ставленники клана гаранта в столице и регионах. И держава быстро трансформировалась в вотчину тотальной коррупции, круговой поруки и правового беспредела.

Но Янукович переоценил терпение народа. На праведной всеобщей ненависти к титулованным ворам и мздоимцам сыграли кукловоды евромайдана, скрыв за справедливыми требованиями, словно за дымовой завесой, истинные геополитические цели относительно Украины.

А гарант с колоссальными властными полномочиями (в отличие от предшественников – церемониальных президентов парламентской республики, он, изменив конституцию, стал полноценным главой государства), не ударил палец о палец. Болтался как… нечто в проруби.

Непростительно упустил время подавления бузы в зародыше (поучился бы у Лукашенко, у которого майдан завершился после первых разбитых стёкол в правительственном здании). Предал беркутовцев, внутренние войска и других силовиков, позволив боевикам «Правого сектора»* и их подручным, особо обнаглевшим от амнистии, безнаказанно увечить безоружных правоохранителей булыжниками и коктейлями Молотова. Вёл невнятные переговоры с оппозицией, предлагая политическим отморозкам … властные портфели (это при том, что для радикалов трёхглавый «интерфейс» майдана – Кличко, Яценюк, Тягнибок – был пустым местом).

А в самый разгар кровавого противостояния из президентской резиденции «Межигорье» выезжали машины, груженные «всем, что нажито непосильным трудом».

Обнаружившись в Ростове, Янукович мямлил нечто невразумительное: «Если действующий президент не подал в отставку, если он живой, а я, как видите, живой…». Да, живой труп – политический...

На свете нет ужаснее напасти

«На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти». Сказал это Леонид Филатов, словно о самозванцах, вскарабкавшихся на властный олимп по смрадным руинам евромайдана и крови сакральных жертв.

К чести моих сограждан, крымчан и севастопольцев, только они чётко и внятно сказали самозванцам решительное «нет».

Щирые самостийные СМИ захлебывались тогда от возмущения в адрес нашего «проблемного региона», от «сепаратистов, подрывающих целостность Украины». Что ж, давайте, панове, разберёмся в ситуации без фанатизма.

Севастополь изначально категорически отверг не только утопические идеалы киевского евромайдана, но и само существование оного (если не считать жалкого десятка мутных личностей, которых кордон милиции охранял от горожан, закидывающих отщепенцев яйцами). Нас не услышали и продолжали врать, что за евромайдан – вся Украина, хотя большинство там было представлено безработными мешканцами Западенщины. Нам эти двойные стандарты уже не просто надоели – осточертели.

Да, севастопольское вече 23 февраля 2014 г., без подзатыльника отправившее в отставку градоначальника Владимира Яцубу, де-юре можно считать нелегитимным. Но это был адекватный ответ киевским самозванцам. Так что пальма первенства в прецеденте была не наша, уж извините, у нас не было другого выхода.

За что боролся евромайдан? Неужели он стоил стольких жертв, чтобы воцарить в Кабинете министров (в «Кабинете победы», восторженно вещало какое-то СМИ) Яценюка – юркого Кролика, пометившего высокие кресла почти при всех президентах. Кстати, очень познавательно было бы дополнить тур по поместьям Януковича и генпрокурора Пшонки имениями Яценюка сотоварищи – уверена, многие хатынки и угодья не уступят в помпезности и роскоши…

Севастопольцы и сейчас, через 10 лет, прекрасно помнят настроения тех дней…

Как можно в здравом уме признать Турчинова и Раду, у которой семь пятниц на неделе. Сначала творят, потом идут на попятную, дескать, ошиблись, но не спешат исправиться – это о новом старом законе о единственной державной мове.

И неужели не понимают, что после закона о государственной помощи пострадавшим «участникам масових акцій громадського протесту» с суммами компенсаций от 200 тыс. до 1 млн гривен ряды «раненных на колчаковских фронтах» будут множиться в геометрической прогрессии. Откуда возьмутся нехилые суммы? Из бюджета, вестимо, да от экспроприаций, которые, говорят, уже начались…

Способны ли революционеры возродить экономику и обеспечить согражданам нормальную жизнь? Ответ в экранизированном «Собачьем сердце»: «Суровые годы уходят в борьбе за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны».

Бунтари на созидание не способны. Да и какая там независимость, если они и не скрывают чёткой ориентации на Запад и его деньги. А заграница, если поможет, потом сдерёт семь шкур – с народа…

И, кстати, кого, простите, считать властью, если за стенами кабинетов по-прежнему сидят бесы «Правого сектора», которые не думали разоружаться… Где гарантия, что ситуация в любой момент не выйдет из-под контроля?

Вообще, как пелось в известной песне, «как два различных полюса, во всем враждебны мы». То, что единство державы оказалось под вопросом, на совести всех её правителей, а после евромайдана – особенно.

Вы полагали, что мы недостаточно информированы идеалами евромайдана – напротив, мы были перекормлены этой пропагандой до тошноты.

Вы гордились шествием в столице наследников ОУН-УПА** – мы категорически не приемлем этого в Севастополе.

Вы предали беркутовцев анафеме – мы встречали их цветами.

Появится ли на Украине президент, который станет истинным лидером в судьбоносном процессе славянского единения? Посмотрим…

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* «Правый сектор» решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. признан экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории нашей страны запрещены.

** Украинская повстанческая армия (вооруженное крыло ОУН) решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. признана экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории нашей страны запрещены.