Славянский карнавал. Как правильно встречать весну?

Славянский карнавал – так называют Масленицу. До официального прощания с зимой осталась всего неделя. С понедельника начинают печь блины, передает корреспондент «МИР 24» Эльмира Низамова.

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Прощание с зимой и встреча весны. Торжество жизни над смертью. Славянскую Масленицу этнографы сравнивают с карнавалом, слово так и переводиться – «прощай мясо».

«Мы зависим от того, как предки к нам отнесутся. Праздник этот, разгул, веселье были сделаны, чтобы они увидели, как мы хорошо живем», – рассказала ведущий научный сотрудник, хранитель отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея Татьяна Зимина.

Понедельник – встреча. Невестки в этот день отправлялись к родителям. Для символа Масленицы – чучела – собирали солому и старье. На улице строили крепости и горы из снега, а в домах – из блинов. Их делали и кружевные тонкие, чтобы солнце видно было, и пышные на опаре.

«Закваска – это исконно русский продукт, когда еще не было дрожжей. Это закисшая ржаная мука. Тесто нужно ставить загодя. Хозяюшки ставили его в ночь. Говорили наговоры», – рассказал историк кулинарии, эксперт Федерации рестораторов и отельеров России Александр Белохвостиков.

Блины исторически – блюдо поминальное. С этим ритуалом связана и поговорка: «Первый блин комом».

«Кто-то говорит, что это от наших пращуров, которых называли «комы». Праздник такой был -Комоедица. Блинами угощали и задабривали духов предков», – рассказал историк кулинарии, эксперт Федерации рестораторов и отельеров России Александр Белохвостиков.

Блины без масла не испечь. По весне отелившиеся коровы начинали давать много молока. Им и «умасливали». Так родилось название праздника – Масленица.

Вторник назывался заигрыш. У природы просили плодородной земли, молодым желали потомства.

«Старшее поколение в это время присматривало, кто кому нравится. После из этих пар проходило сватовство, уже после масленичной недели», – рассказала участница ансамбля народных песен «Вселена FOLK Оксана Юмашева.

Девушки и парни заигрывали друг с другом в хороводах.

«Если мы ждем солнце, приход весны и это солнце на земле и рисуем: водим хоровод, ходим кругом. А практическое значение – снег мы утаптываем, он быстрее тает и, соответственно, впитывается в землю. Быстрее взойдет урожай», – рассказала участница ансамбля народных песен «Вселена FOLK» Елена Чижикова.

Работать на Масленицу было непринято. По гостям ходили всю неделю. В среду-лакомку – к теще на блины. За столом мирились те, кто в ссоре, и обязательно делились с ближними.

«Очень важно было давать милостыню. Раздавали чаще всего нищим. В Поволжье, где близко существовали друг с другом христианская и мусульманская общины, те же татары могли пройти по домам и им отдавали блины», – рассказала ведущий научный сотрудник, хранитель отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея Татьяна Зимина.

В четверг начиналась широкая Масленица. Во дворах разворачивалось поистине карнавальное веселье: пели, танцевали, мерились ловкостью и силой.

«Проводились битвы, кулачные бои. Выделялось, кто же самый сильный. Самое интересное, что существовали богатырши-женщины, которые на равнее с мужчинами выходили драться», – рассказала участница ансамбля народных песен «Вселена FOLK» Оксана Юмашева.

Драться – дрались, но зло держать на противника было нельзя. Гуляли с такой силой, как потом работали на полях до поздней осени.

В пятницу даже самый строптивый зять должен был тещу приветить и угостить.

«Блин первый мы готовим по традиции Петра I. Он жаловал голландских сельдей. А еще у нас секретный ингредиент, о котором Петр просил свою супругу и Меньшикова – это соленые лимонцы или цедроль», – рассказал историк кулинарии, эксперт Федерации рестораторов и отельеров России Александр Белохвостиков.

За Масленицей у православных следует Великий пост. Мясу предпочитали рыбу. Ели побольше и повкуснее.

Суббота – женский день. Крестьянки звали на посиделки золовок, а те под шумок оценивали хозяек. Холостые да незамужние гуляли по-своему.

«В некоторых местах были обычаи, когда девушки выходили к горке и вставали около горки в красивых нарядах. Есть информация, что на голову нужно было положить блин. Такая традиция. Парни выбирали девушек. Считалось, что он должен был стащить с ее головы блин и съесть его, а потом пригласить», – рассказала ведущий научный сотрудник, хранитель отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея Татьяна Зимина.

Так выбирали невесту или спутницу для веселья. Играть с блинами разрешали, а вот резать ножом – нет. Говорили, что беда будет.

В прощеное воскресенье очищали душу от грехов и сжигали прошлое.

«Дорогую Масленицу наряжали в самые старые вещи. Ненужные вещи каждая хозяйка приносила из дома. Считалось, что вместе со старыми вещами сжигается все старое», – рассказала участница шоу-группы «Параскева» Инна Каменева.

Вместе с пеплом от одежды больных в землю к предкам отправляли надежду на выздоровление, а со сгоревшей соломой – на хороший урожай. Даже спустя сотни лет за огненным зрелищем славянского карнавала по-прежнему кроется глубокий смысл. На понедельник в этом году выпало и начало Рамадана – священного месяца для всех мусульман. Это девятый месяц лунного мусульманского календаря, когда необходимо соблюдать строгий пост.