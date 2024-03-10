Как в СССР относились к браку и детям

Каждая революция резко расширяла права людей в личной жизни. Увы, это часто было лишь в первые годы нового строя.

Параграф 7-й Конституции Франции 1791 года гласил: «Закон отныне рассматривает брак всего лишь как гражданский договор». Развод производился немедленно при наличии весьма широкого спектра ситуаций, включая обоюдное желание супругов.

В 1920-е годы развод в Советской Республике также производился немедленно. Причём для развода было достаточно желания одного из супругов. Формально это и соответствовало Конституции: брак – добровольный союз, а не тюрьма.

Гражданский же брак был приравнен к законному. Установление отцовства происходило удивительно просто – мать ребёнка называла фамилию, и бедолага автоматически становился отцом.

По кодексу 1918 года женщина имела право указать сразу несколько потенциальных отцов, и тогда наступало «долевое отцовство», то есть на одного ребёнка платили алименты сразу несколько мужчин.

Большевики быстро осознали, что это – перебор, и в кодексе 1926 года «долевого отцовства» уже не было. Однако женский произвол остался. В журнале «Крокодил» № 17 за 1927 год опубликована карикатура – в парке обнимается пара. «Как бы, Маруся, мне не пришлось платить тебе?» «Не бойся, милый, я недели три погуляю с другим – ему и придётся платить!»

В 1930 году какая-то дама подала на алименты на члена ЦК, и появилась установка судам строго проверять аргументы матерей-одиночек. После этого беспредел в установлении отцовства и выплаты алиментов пошёл на убыль.

В метрике ребёнка в графе «отец» мать-одиночка имела право поставить любую фамилию, имя и отчество. Записывать в отцы партийное руководство остерегались – боялись НКВД. Да и неизвестно, что дальше будет с этим функционером. Представляете, каково ребёнку, если у него в отцах записан Троцкий, Бухарин или Рыков!

Зато дамы с удовольствием записывали фамилии деятелей искусств. Одно время было модно записывать в отцы Сергея Лемешева – у него появились сотни детей. А на самом деле знаменитый тенор имел только пятерых жён. И своим поклонницам – матерям-одиночкам, он, естественно, не платил.

В 1804 году Франция и в 1944 году СССР оказались в одинаковой демографической ситуации. Войны и репрессии привели к огромным потерям населения и в первую очередь мужчин.

Оказавшись в одинаковом положении, Наполеон и Сталин почти идентично меняют семейное законодательство.

Право граждан на развод резко ограничивается. Так, развод по взаимному согласию в Империи был ограничен возрастным цензом: мужчины разводиться могли старше 25 лет, женщины – в интервале между 21 и 45 годами. К моменту развода супруги должны были прожить в браке не менее двух лет, а после подачи заявления на развод ждать 4 месяца.

А в Союзе по закону 1944 года развод по взаимному согласию был вообще запрещён. Для развода требовалось несколько весьма серьёзных оснований.

В итоге если в СССР в 1940 году развелись 198 тысяч человек, то в 1945 году – всего 6,6 тысяч.

По Кодексу Наполеона 1804 года и сталинскому Кодексу 1944 года мужчины не имели никаких обязательств, включая финансовые, перед своими внебрачными детьми. Наполеон даже запретил «искать отцов», а Сталин в метрике о рождении внебрачных детей в графе «отец» распорядился ставить прочерк.

В итоге мужчины перестали бояться внебрачных связей. Не надо опасаться алиментов, разбирательств в парткомах, объяснений с законными жёнами. И, понятно, многие мужчины добровольно становились фактическими отцами своих внебрачных детей – дарили подарки, воспитывали их и т.д.

Результат не заставил себя ждать. Если в 1946 году население СССР составляло 170,5 млн. человек, то в январе 1953 года – 182,3 млн. человек, то есть, можно сказать, что к СССР присоединилась небольшая европейская страна. Разумеется, это связано не только с внебрачными детьми, но и их хватало.

При большой нехватке мужчин десятки миллионов женщин во Франции и СССР при старых законах остались бы без любви и без детей.

Ну, а Гитлер в борьбе за рождаемость и чтобы увеличить свою популярность среди женщин, пошёл ещё дальше, правда, в другом направлении.

10 мая 1943 года. Германская подводная лодка U-511 IX-С серии вышла из французского порта Лориан в дальний поход в… Японию. На борту лодки находился секретный дизель для торпедных катеров МВ-518, комплект рабочих чертежей реактивного истребителя-перехватчика Ме-163, а также японский вице-адмирал Номро Наокуни с тремя офицерами.

В походе немцы два раза сильно озадачили японцев. Так, 27 мая 1943 года лодка пересекла экватор, и немцы учинили буйное действо – праздник Нептуна.

А вот 10 июня на борту лодки в надводном положении произошло бракосочетание. Командир лодки капитан-лейтенант Фридрих Шнееинд в торжественной обстановке зарегистрировал брак судового радиста Егера с… фотографией его невесты. Сама невеста в этот момент находилась в церкви, где венчалась с фуражкой радиста.

Кстати, синхронность двух церемоний – в Германии и в Индийском океане – обеспечивалась радиостанцией сверхдальней связи «Голиаф». Она работала на сверхдлинных волнах от 5 до 20 км на дальность до 10 000 км. Между прочим, с 1952 года трофейный «Голиаф», размещённый под городом Горьким, обеспечивал связь с советскими подводными лодками во всём мировом океане.

И это был не единичный случай дистанционного брака в Германии. В ноябре 1939 года по настоянию Гитлера в германское законодательство было внесено положение о дистанционном браке – Ferntrauung. Согласно ему, военнослужащий подавал заявление командиру части (начиная с батальона), и тот регистрировал ему брак в отсутствии невесты. А невеста в тот момент регистрировалась в ЗАГСе (Standesamt) или в церкви. В обоих случаях мужа, служившего в вермахте, заменяла стальная каска. В народе это церемония называлась «браком с каской».

А в связи с большими потерями личного состава на Восточном фронте в ноябре 1941 года фюрер разрешил женщинам вступать в брак с погибшими военнослужащими, если есть доказательство, что он и она собирались пожениться. В народе это окрестили «венчанием с мертвецом».

Браки «с касками» и «с мертвецами» были широко распространены в вермахте, люфтваффе и кригсмарине. До нас дошли десятки фотографий таких церемоний в песках Ливии, в Харькове, под Севастополем и т.д.

Зачем женщинам нужен был дистанционный брак? В любом случае он поднимал социальный статус женщины, за погибшего мужа платили неплохую по тем временам пенсию и, наконец, после войны женщина могла рассчитывать на нормальную семейную жизнь. Благо, в III рейхе, как и в СССР, развод был предельно затруднён.

Что же касается абортов, то они были запрещены как при Наполеоне, так при Сталине и при Гитлере. Мало того, женщины и те, кто им делал аборты, сурово карались.

А зачем нам в XXI веке знать древнюю историю? Да затем, что в XXI веке и в России, и на Западе регулярно проводятся всяческие эксперименты над людьми. Пытаются запретить аборты, предельно ограничивают право людей на развод, вводят однополые браки и т.д., и т.п. Поэтому исторический опыт успехов и неудач вождей прошлого сейчас более чем актуален.