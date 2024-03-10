Подруги купили одинаковые лотерейные билеты и разбогатели

Подруги из США выбрали одинаковые комбинации чисел при покупке лотерейных билетов и разбогатели. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

59-летняя Наоми Коули из города Сагино, штат Мичиган, регулярно принимает участие в розыгрышах вместе с приятельницей.

«Мы с подругой всегда говорили, что если бы выиграли в лотерею, то разделили бы деньги. Вместо того чтобы покупать один билет на двоих, мы стали покупать отдельные билеты с одинаковыми номерами», — рассказывает она.

В феврале женщины в очередной раз сыграли в лотерею, выбрав одинаковые числа. Коули была шокирована, когда после розыгрыша ей позвонила подруга и сообщила, что они сорвали куш. Американка выиграла 100 тысяч долларов (девять миллионов рублей), а ее приятельница — 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей), так как забыла воспользоваться опцией, которая удваивает сумму в случае выигрыша.

«Так захватывающе и весело — переживать это вместе», — утверждает Коули.

Недавно она посетила офис лотереи, где получила денежный приз. Женщина планирует потратить выигрыш на путешествие с семьей, а оставшуюся сумму отложить.

Ранее сообщалось, что жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за слишком частых выигрышей в лотерею. 69-летняя Амелия Барнем до сих пор не может получить деньги по последнему счастливому билету.