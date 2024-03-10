IT-специалист нашел спутницу жизни с помощью искусственного интеллекта

Поиски второй половинки – один из самых сложных вопросов человечества. И, как мы видим, не всем удается решить его с первого раза. Московский айтишник призвал на помощь искусственный интеллект и на первый взгляд добился успеха. Корреспондент «МИР 24» Роман Никифоров разбирался, можно ли вычислить формулу любви.

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Свою невесту IT-специалист Александр Жадан не просто выбрал, сначала просчитал!

«Я уже какое-то время находился в поисках новых отношений и столкнулся с тем, что сложно найти подходящего партнера», – признался IT-специалист Александр Жадан.

Александр призвал на помощь искусственный интеллект, открыл ему доступ к своим страницам в соцсетях, написал алгоритм, установил фильтры.

«Чтобы, например, девушка работает, она там, к слову, не верит в астрологию, вульгарные фото – чтобы их не было. Или фото с цветами. С цветами чаще всего проявлялся параметр нарциссизма», – отметил IT-специалист Александр Жадан.

За полтора года бот успел пообщаться с 5 000 девушек. После отсева оставил сотню, с ними программист уже встречался лично.

А так начиналось знакомство с будущей избранницей Кариной. Что общается с нейросетью, она так и не поняла. Пока Александр не признался.

«Она была шокирована», – отметил Александр.

По ходу общения бот даже советовал, что написать и как себя вести. Сделать Карине предложение – изначально тоже его идея!

«Я могу допустить, что там могла возникнуть галлюцинация, что Карина хотела погулять на чьей-то свадьбе, чтобы там потанцевать. Чат мог посчитать, что вот время, чтобы сделать предложение», – отметил IT-специалист Александр Жадан.

Вместо помолвочного кольца – проволока от бутылки шампанского. Но все сработало: математика – наука точная!

«Искусственный интеллект может помочь подобрать людей, которые могут потенциально нам подойти. + сначала люди в масках, все стараются показать себя лучше, чем есть на самом деле, и только после мы узнаем, действительно ли этот человек нам подходит», – отметила психолог Наталья Наумова.

Поиск идеальной спутницы – история древняя. Еще в XVII веке молодому царю Алексею Михайловичу невесту подбирали. Соцсетей не было, и во все уголки страны отправили курьеров, то есть гонцов. Они доставили 200 претенденток с заданными параметрами: чтобы и «красотою лепы», и со здоровьем богатырским, и родителями плодовитыми. Из них 18-летний государь и выбрал одну – Евфимию Всеволожскую. Но тут появились хейтеры: подговорили служанок затянуть ей платок потуже. Евфимия на глазах у жениха упала в обморок. Саму невесту посадили под домашний арест пожизненно, а семью «за предоставление ложных данных» сослали в Сибирь. Такой вот суровый сервис знакомств. Свахи востребованы и сегодня, вот только работают они дистанционно.

«Многие хотят, на самом деле, любви, да. Не то чтобы прям чуда, но влюбиться хотят. Средний возраст девушек идет где-то от 25 – 27, а мужчин где-то там от 30. Женщин я беру где-то до 60, а мужчин до 70», – рассказала профессиональная сваха Галина Карасева.

Клиенты – так называемый средний класс, люди занятые.

Вот режиссер нашей программы Алексей. Разведен, рабочая пятидневка, по злачным местам и библиотекам не ходит. А потому заполняет анкету. Несколько уточняющих вопросов, и через двое суток приходит ответ.

«У меня тут четыре девушки на выбор. Две мне понравились. Вот, например, симпатичная. Языками владеет, и медведей игрушечных шьет. Правда, чтобы связаться с ней, надо минимум 30 тысяч заплатить. Теперь вот думаю», – рассказал режиссер программы «Вместе» Алексей Коряков.

Для самостоятельного поиска – брачные объявления. Их бум еще в начале XX века стартовал. В поисках спутницы – и молодой миллионер, или вот «бедный, обиженный судьбой». Есть демократ, директор банка и крестьянин. С другой стороны, «чеховская Маша». Одна дама – «чудно хороша», а другая ищет «красивого чувства».

Впрочем, сегодня одним абзацем не отделаешься. Надо уметь вести диалог – хотя бы в чатах. И вот ростовские программисты готовят новый виртуальный тренажер, где нейросеть сама обучает мужчин, как правильно флиртовать. За основу взят личный опыт разработчика.

«Самыми сложными, наверное, для себя уровнями, я могу назвать девушек, которые используют огромное количество проверок, и, только пройдя которые, ты можешь вызвать у них доверие», – сказал разработчик Евгений Кузнецов.

Это сотрудницы прокуратуры или охотницы за миллиардерами?

«Сотрудницы прокуратуры, как оказалось, достаточно открытые девушки. Да, было именно такое опыт общения. А вот охотницы за миллионерами», – добавил Евгений Кузнецов.

Если идеальную пару не получается найти, можно ее создать. Очередной западный тренд – девушкой месяца по версии журнала Playboy становится виртуальная модель Саманта Эверли. Пока эта дочь нейросетей – всего лишь картинка. Но можно не сомневаться, что очень скоро ее научат двигаться и говорить.

Ну чем не Галатея из «Формулы любви»? Конечно, такой сценарий скорее для комедий или антиутопий. И даже в бесстрастных расчетах люди, к счастью, ищут реального человеческого тепла. Вот Александр Жадан его же нашел! В общем, на бота надейся а сам не плошай!