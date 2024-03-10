В США библиотека простила должников в обмен на фото котиков

Библиотека в американском Вустере (штат Массачусетс) решила простить должников за утраченные книги в обмен на фотографии кошек, сообщает The New York Post. Акция, которая продлится весь март, получила название «Прощение кошачьих штрафов» (Feline Fee Forgiveness).

Библиотека будет вычеркивать из читательского билета посетителя долг за невозвращенную книгу в обмен на любую фотографию кошки. Цель акции — привлечь в библиотеку людей, которые задолжали деньги за утраченную или испорченную книгу.

Люди борются и иногда выбирают между платой за ту книгу, которую буквально съела ваша собака, за $30 или покупкой продуктов на $30 — это две очень разные вещи, — сказал исполнительный директор библиотеки Джейсон Хомер.

Ветеринар Елена Кайнова ранее сообщила, что кошки не любят пить там, где принимают пищу, поскольку вода кажется им отравленной. Она объяснила, что кошка является хищником, а труп пойманной добычи, который лежит несколько дней, способен отравить источники воды, находящиеся рядом, поэтому хищные животные стараются не пить воду там, где находится пища.

До этого ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков сообщил, что некоторые цветы могут навредить домашним питомцам. По его словам, опасными являются лилии, ландыши и хризантемы. Их поедание может вызвать у животного сильную рвоту со слюнотечением, а также привести к диарее и апатии.