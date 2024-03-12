На пепелище: что стало с немецкими городами после ковровых бомбежек Британии и США

Фотограф Артур Бондарь приобрел на интернет-аукционе в США неизвестный ранее архив военного фотографа, который после окончания боевых действий служил в американской зоне оккупации Германии. Она состояла из Баварии, Гессена, Бремена, северных частей Бадена и Вюртемберга. В 1946 году американская и британская оккупационные зоны объединились в Бизонию, в 1948 году, вместе с французской зоной, — в Тризонию, на основе которой в 1949 году была провозглашена Федеративная Республика Германия (ФРГ). «Лента.ру» публикует уникальные снимки времен Второй мировой войны.

© Lenta.ru // Центр Нюрнберга

На снимках отчетливо видны наглядные последствия недавней войны. Исторические центры Кельна, Нюрнберга, Мюнхена и других немецких городов массированными бомбардировками англо-американской авиации были превращены в руины. На некоторых фотографиях запечатлены солдаты армии США, позирующие фотографу или сами снимающие на камеру городские развалины.

На фото (сверху вниз):

- район Старого города в Нюрнберге

- центр Нюрнберга

- ратуша в Мюнхене

Ковровые бомбардировки немецких городов в годы Второй мировой войны авиацией Британии и США, которые зачастую не имели военного значения и приводили к многочисленным жертвам среди мирных граждан, до сих пор остаются крайне болезненной темой для немецкого общества. По данным берлинского историка Йорга Фридриха, автора книги «Пожар: Германия в бомбовой войне 1940-1945», в результате интенсивных бомбардировок Германии могло потерять жизнь до 600 тысяч человек.

600 000 человек могли погибнуть в результате бомбардировок Германии

Инициатором этих массированных атак с воздуха считается командующий британской стратегической авиацией Артур Харрис. По зловещей иронии судьбы, подобную тактику он перенял у гитлеровцев, в 1940-1942 годах интенсивно бомбивших британские города во время Битвы за Британию.

Так, в ночь на 15 ноября 1940 года самолеты люфтваффе нанесли массированный авиационный налет на крупный промышленный город Ковентри в Центральной Англии, во время которого 554 его жителя ушли из жизни и 865 человек получили ранения. В период с ноября 1940 года по август 1942 года город подвергался бомбардировкам 41 раз, в результате чего был почти стерт с лица земли. Эти налеты, имевшие целью сломить у англичан волю к сопротивлению, командование люфтваффе цинично назвало «ковентризацией».

Англичане, безусловно, хотели отомстить за варварские бомбардировки Ковентри, Лондона и других городов. Осенью 1940 года Артур Харрис произнес знаменитую фразу:

Они посеяли ветер — они пожнут бурю

Взамен прежней военно-воздушной тактике прицельного бомбометания Харрис выдвинул идею массированных ковровых бомбардировок, которые он называл «насыщенными». В одном из его приказов прямо говорилось: «Нашей главной целью является моральный дух вражеского населения, прежде всего — рабочих промышленных предприятий».

Центр Кельна

Свою стратегию «огненного шторма» Харрис впервые опробовал на немецком приморском городе Любеке. В ночь на 29 марта 1942 года на Любек было сброшено 400 тонн боеприпасов. Сначала с бомбардировщиков сбрасывались фугасные бомбы, разрушавшие крыши домов, затем в образовавшиеся проемы — зажигательные. К утру центр города представлял собой дымящееся пепелище. В результате авианалета более 15 тысяч горожан (около десяти процентов населения) остались без крова. Под бомбами и в пожарах разрушились многие исторические и художественные ценности прежней столицы средневековой Ганзы.

Харрис с глубоким удовлетворением заявил, что «Любек сгорел в огне»: «Он был городом средних размеров, имевшим некоторое значение как порт с расположенными поблизости доками для постройки подводных лодок. Он не был целью первостепенной важности, однако мне кажется, что лучше уничтожить средний промышленный город, чем потерпеть неудачу при попытке разрушить крупный». Так концепция «огненного шторма» впервые показала свою высокую эффективность.

Характерно, что знаменитый немецкий писатель Томас Манн, уроженец Любека, проживавший в эмиграции в Великобритании, оправдал жестокий авианалет на свой родной город военными преступлениями нацистской Германии, в том числе предыдущими бомбардировками английского Ковентри. В своем радиообращении к соотечественникам в те дни он прямо сказал:

Неужели Германия верила, что ей не придется расплачиваться за свое варварство? А ведь платить она только начинает — на побережье и в России

Окрыленные успехом в Любеке, англичане решили его повторить 30 мая 1942 года в рамках операции «Миллениум». В ту ночь более тысячи британских бомбардировщиков атаковали Кельн и сбросили на него 1455 тонн бомб, две трети из которых были зажигательными. В результате свыше 5 тысяч получили ранения различной степени тяжести, более 45 тысяч горожан остались без крова.

С этого времени массированные бомбардировки немецких городов с нарастающей интенсивностью продолжались до последних дней войны. Жестоким авианалетам подвергались не только крупные политические и экономические центры вроде Берлина, Гамбурга, Касселя, Любека, Магдебурга и Нюрнберга. Вюрцбург, Падерборн, Хильдесхайм — эти древние города, почти полностью уничтоженные во время бомбардировок 1945 года, не имели стратегического значения, но считались жемчужинами средневековой немецкой архитектуры и важными культурными символами страны.

Чтобы максимально измотать германскую противовоздушную оборону, американские «Боинги» B-17 атаковали в основном днем, а британские «Ланкастеры» и «Галифаксы» — ночью. По инициативе Харриса Королевские военно-воздушные силы при бомбардировках городов Германии впервые применили колоссальные по своей сокрушительной мощи бомбы весом 8 тысяч фунтов (около 2,5 тонны).

Местные жители идут по разрушенному бомбардировками центру Кельна

В Великобритании такая жестокая форма возмездия, получившая название «моральных бомбардировок», мало кого смущала: большинство граждан страны считало любые способы войны против Германии допустимыми. Лишь англиканский епископ Джордж Белл регулярно протестовал против подобных методов ведения войны, заявляя: «Боль, которую причинили людям Гитлер и нацисты, не может быть исцелена насилием. Бомбежки не являются приемлемым способом ведения войны».

Говоря о последствиях ковровых бомбардировок Германии, Йорг Фридрих в своей книге «Пожар: Германия в бомбовой войне 1940-1945» признавал, что эти «бомбы взломали психологическую основу немецкого народа, сломали его культурный хребет».

Рассказывая об этом исследовании немецкого историка, российский журнал «Эксперт» в одном из выпусков конца нулевых годов отмечал, что «моральные бомбардировки» немецких городов во время Второй мировой войны, особенно в ее последние два месяца, «кардинальным образом изменили и внешний вид Германии»: «Сегодня любой крупный немецкий город безнадежно проигрывает французскому или британскому по количеству исторических зданий. Но психологическая травма оказалась глубже. Лишь в последние годы немцы начали задумываться о том, что на самом деле сделала с ними бомбовая война, — и, похоже, осознание этих последствий может затянуться на долгие годы».