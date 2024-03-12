Опасайтесь черноглазых женщин: почему сегодня нельзя смеяться в транспорте

По народному календарю сегодня Прокоп Перезимний, или Дорогорушитель. К этому дню обычно снег начинал быстро таять и накатанные за зиму дороги оказывались разрушенными. Капель 12 марта предвещает теплое лето. Если грачи уже садятся в гнезда – будет хороший урожай, а если появились подснежники – пора начинать работу в поле.

Наши предки 12 марта ходили в баню, чтобы выпарить и отмыть все зимние хвори и болезни и встретить весну чистыми и здоровыми. Мужчины продолжали готовиться к полевым работам, а женщины перебирали и готовили к посадке семена.

Также сегодня второй день Масленичной недели, который называется Заигрыши. С самого утра наши предки водили хороводы и устраивали гулянья. А парни и девушки присматривались друг к другу, чтобы подобрать себе пару. Сватам на этой неделе были очень рады – поженить молодых разрешалось сразу после Великого поста.

Нельзя 12 марта:

отправляться в дорогу, связанную с денежными делами, – удачи не будет,

громко разговаривать в пути, петь или смеяться – темные силы привяжутся и будут создавать неприятности,

махать уезжающему вслед рукой – человек может не вернуться,

звать в гости женщин с темными глазами и темными волосами – их энергетика может навредить семейному благополучию,

шуметь в доме – денег не будет.

Именины сегодня отмечают Михаил и Петр.

В этот день родились: