Операция «Ликвидация»: как ЦРУ опередило КГБ и спасло «хороших» террористов Бразинскасов

США десятилетиями позиционировали себя, как самые ярые и бескомпромиссные борцы с терроризмом. Судя по заявлениям из-за океана, многочисленные спецслужбы Соединенных Штатов денно и нощно борются с террористами. Тогда как американцы, сражавшиеся с международным терроризмом, не жалея живота своего, оказались по другую сторону баррикад сначала с СССР, а теперь с Россией? Ведь у нас были одни и те же цели - борьба с терроризмом.

© Свободная пресса / Альгирдас и Пранас Бразинскасы

Ответ, в общем-то, известен: для США терроризм давно стал инструментом политики.

Первая, можно сказать, «историческая встреча» СССР и США на полях борьбы с международным терроризмом состоялась в 1970 году. До этого террористические акты были крайне редки, и не выходили за границы нашего государства.

Так, в 1949 году во Львове был убит известный публицист, писатель Ярослав Галан, в 1967-ом у входа в мавзолей В.И. Ленина террористом из Литвы была взорвана самодельная бомба, в 1969 году военнослужащий Виктор Ильин стреляет по правительственному картежу.

Семь террористических актов за четверть века - с 1945 года по 1970-й.

Пройдет каких-нибудь два десятка лет, и «сумасшедшим» летом 1990 года всего за три недели (!) будет совершено шесть актов воздушного терроризма.

А все началось 15 октября 1970 года. Впервые в истории нашей страны террористы отец и сын Бразинскасы захватили самолет Ан-24Б с 46 пассажирами на борту, следующий по маршруту Батуми - Краснодар и угнали его за границу.

Они расстреляли экипаж. Командир экипажа Георгий Чахракия получил пулю в позвоночник, бортмеханик Оганес Бабаян был ранен в грудь, в легкие - штурман Валерий Фадеев. Зверски убита бортпроводница Надежда Курченко.

© Н. Анастасьев/ТАСС // Раненый командир самолета гражданской авиации "АН-24" Георгий Чахракия, подвергшийся нападению двух вооруженных пассажиров во время рейса "Батуми-Сухуми", и врач Арвеладзе в больничной палате Батумской республиканской клинической больницы

Ничего подобного прежде не происходило в нашей стране. Это был первый угон самолета в другое государство, да еще с такими трагическими последствиями.

Для всего мира было ясно: совершено тяжелейшее преступление. А захватившие самолет бандиты, «злейшие враги человечества», как сказано в международных документах по борьбе с терроризмом.

Не было сомнений, что тяжесть совершенного осознают и турецкие власти. И незамедлительно передадут террористов в руки советских властей, как и требовал СССР.

Но Турция, в то время верная союзница США, отказалась выдавать террористов.

Я был хорошо знаком с генералом КГБ Александром Лазаренко, который занимался делом Бразинскасов. По свидетельству Александра Ивановича, как только самолет оказался в Трабзоне, этим делом плотно занялось ЦРУ.

Казалось бы, американцы должны были пойти на сотрудничество с советскими властями. Но все обстояло иначе: в западных СМИ была организована шумная компания по обелению убийц.

Журналисты, не покладая рук, «лепили» из Бразинскасов борцов за свободу. Старший Бразинскас, Пранас, прислужник нацистов во время войны, участвовавший в расстреле евреев в 1944 году, в послевоенные годы - вор, отсидевший в советской лагере положенный срок, вдруг на страницах западной прессы оказался героем сопротивления, который ни больше ни меньше, готовил крупное восстание против коммунистов.

Турецкий суд, естественно, не признал их нападение преднамеренным. Самолет они угнали, якобы, перед лицом смерти, угрожающей Пранасу за участие в «литовском сопротивлении». Пранаса осудили, но он не отсидел и половины срока, а младший Альгердас, который стрелял в пассажиров самолета, и вовсе оказался неподсуден по малолетству.

«Крыша» для террористов

После освобождения из тюрьмы Пранас и Альгердас Бразинскасы жили на вилле под Стамбулом. В город, на рынок выезжали всегда вдвоем.

Казалось бы, прошло время, и ЦРУ забыло о своих подопечных. Ан, нет. Когда Комитет госбезопасности СССР подготовил спецоперацию по ликвидации террористов, именно спецслужбы США срочно вывезли Бразинскасов из Турции через одну из европейских стран в Штаты. Поразительная забота о кровавых убийцах.

На этом, собственно, можно было бы поставить точку. Но жизнь сама написала поразительное завершение этой истории.

В феврале 2002 года 46-летний житель городка Санта-Моника Альберт Виктор Уайт забил до смерти своего 77-летнего отца. Оказалось, что Уайт - вовсе не Уайт, а тот самый кровавый террорист Альгирдас Бразинскас, который вместе со своим отцом захватил советский самолет.

Один кровавый террорист размозжил голову другому. Мне не жаль этих подонков. Мне жаль, что Бразинскасы с помощью американцев стали своего рода символом для последующих террористов.

18 ноября 1983 года террористы устроили кровавую бойню на борту самолета Ту-134 с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа, который вылетел из Тбилиси. Бандиты застрелили летчиков Шабартяна, Чедия, двоих пассажиров, зверски замучили бортпроводницу Валентину Крутикову. Тяжелые ранения получили и остались инвалидами штурман Плотко и бортпроводница Ирина Химич.

«На суде, - рассказывал командир экипажа Ахматгер Гардапхадзе, - у террористов спросили: зачем вы устроили бойню. Вы же все дети высокопоставленных родителей. Взяли бы туристические путевки в Турцию и остались там, попросили политического убежища. Знаете, что они ответили: «Если бы мы таким путем сбежали в Турцию, нас бы приняли за простых эмигрантов. Вот Бразинскасы улетели с шумом, со стрельбой, Надю Курченко убили, так их там с аплодисментами приняли».

«Гостеприимный хозяин»

Прошло девять лет. И жизнь устроила очередную проверку истинности намерений заокеанских «борцов с терроризмом».

28 марта 1979 года и в Министерстве иностранных дел СССР раздался телефонный звонок. Сотрудник американского посольства взволнованным голосом сообщил: в здании представительства находится человек, который угрожает взорвать бомбу. Он требует у американцев разрешения на выезд в США.

В служебном отчете группы антитеррора КГБ СССР «Альфа» говорится: «…В 14.30 неизвестный гражданин в сопровождении второго секретаря посольства США Р.Прингла пришел в консульский отдел посольства Соединенных Штатов Америки.

В 15.35 к зданию прибыли 5 сотрудников спецподразделения 7-го управления КГБ.

После получения разрешения на допуск начальник спецподразделения Зайцев Г.Н. в 16.45 прошел в посольство и, представившись работником МИД СССР, приступил к переговорам с неизвестным. В беседе он назвался Власенко Юрием Михайловичем, 1951 года рождения, уроженцем г. Орджоникидзе, без определенных занятий и места жительства».

Террорист подготовился основательно. На поясе у него была взрывчатка, палец в кольце. Почти два часа провел командир группы один на один с террористом. Потом с ним будут вести переговоры другие сотрудники. Но все тщетно. Власенко отказался сдаться. Пришлось применить оружие.

В ходе разбора ситуации возник закономерный вопрос: как террорист попал в здание американского посольства, которое надежно охраняется.

Оказалось, до того, как бойцы спецподразделения прибыли к посольству, с Власенко беседовал второй секретарь посольства США Р.Прингл. Он любезно пригласил террориста в здание. Вместо того, чтобы сдать террориста властям, дипломат широко распахнул перед ним двери. Хорошо, что «гостеприимному хозяину» Принглу удалось вовремя бежать из помещения, в которое он проводил Власенко.

Девять лет прошло со времени теракта Бразинскасов. Иные условия, разные города, непохожие друг на друга террористы, а подход американцев к проблеме терроризма прежний.

Директива Картера

Через несколько месяцев после этого, в декабре 1979 года, Советский Союз ввел войска в Афганистан.

Наступил новый этап в «сотрудничестве» США и СССР на полях международного терроризма. Теперь Штаты сами создавали, «брали на довольствие», обучали и направляли террористические организации. Примером тому, известная всему миру «Аль-Каида» *.

Родилась она в период войны в Афганистане, дабы противодействовать советским войскам. Важнейшую роль в развитии этой террористической структуры сыграли Соединенные Штаты Америки.

Пакистанский премьер-министр Беназир Бхутто, видя какие огромные средства вкачиваются в бандитские движения афганских исламистов, предупреждала президента Буша: «Вы создаёте Франкенштейна».

Так, собственно, и вышло. Теперь, через много лет это не отрицают и американцы. ЦРУ начало готовить, так называемые, «исламские бригады» с целью втягивания СССР в войну в Афганистане еще в конце 70-х годов.

«Согласно официальной версии, - писал в 1998 году З.Бжезинский, - помощь ЦРУ моджахедам началась в 1980 году, то есть после того, как… советская армия вторглась в Афганистан. Но действительность, тайна которой сохраняется до сих пор, выглядит совершенно иначе. В действительности операция ЦРУ началась 3 июля 1979 года после подписания президентом Картером директивы об оказании секретной помощи противникам просоветского режима в Кабуле».

После ввода Ограниченного контингента Советских войск в Афганистан (ОКСВА) США резко активизировали помощь афганским моджахедам. Объем американской помощи стремительно рос год от года. В 1987 году он достиг 630 миллионов долларов.

15 февраля 1989 года Ограниченный контингент Советских войск покинул Афганистан. Но террористическая повестка из деятельности ЦРУ и других американских спецслужб никуда не делась.

Вскоре после развала СССР вспыхнула чеченская война. Нашу страну захлестнула волна кровавого терроризма. Северный Кавказ превратился в Мекку мирового террора. Со всего мира собирались там убийцы, бандиты, преступники всех мастей. На нашей земле они взрывали дома, автобусы, вагоны метро, самолеты, захватывали заложников в больнице в Буденновске, в школе в Беслане, в театральном центре в Москве.

Щедрыми спонсорами этого террора выступали прежде всего американцы.

Ныне доподлинно известно, что чеченским боевикам финансовую и материальную помощь оказывали около 100 иностранных фирм. В США сбором денег занимались несколько десятков фондов, различных групп.

…Чеченские террористы ушли в прошлое. Но их спонсоры за океаном по - прежнему, живы и здоровы.

Американцы на Украине засели в штабах, разрабатывают и планируют спецоперации, руководят бандами международных наемников, поставляют бандеровцам современную технику, оружие, боеприпасы, медикаменты. ЦРУ держит под жестким контролем все спецслужбы незалежной.

Основным оружием на этом фронте являются украинские террористы. 20 августа 2022 года была убита Дарья Дугина. Взорван Крымский мост, группа террористов напала на мирные села Брянской области, от рук террористки Дарьи Треповой погиб военкор Владлен Татарский, осуществлен подрыв «Северных потоков», подорвана машина писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, идут обстрелы Белгорода, городов и сел области.

Что ж, все это вполне вписывается в обещание Кирилла Буданова, начальника Главное управления разведки Министерства обороны Украины: «Мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира…».

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*«Аль-Каида» решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.