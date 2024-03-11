«Ишь ты, Масленица»: о традициях праздника в XIX веке

В XIX веке на масленичной неделе в Москве разрешали ставить балаганы и карусели на центральных улицах города. Там можно было посмотреть выступления фокусников, наездников и даже иллюзионистов.

© «Неделя широкой масленицы-2003» на Васильевском спуске. Москва. 06.03.2003 г.

В Москве всегда отмечали Масленицу, или «сырную неделю», с размахом. В середине XIX века главным местом весенних гуляний был район Новинского бульвара, который горожане называли «под Новинским». В Главархиве хранится множество документов о том, как устраивали народные празднества в 1840-х годах. Например, в докладе Московской шестигласной думы, составленном на имя московского вице-губернатора от 10 января 1845 года, было сказано, что качели и балаганы во время гуляний под Новинским устраивались с давних лет с разрешения московского обер-полицмейстера.

© Главархив Москвы // Ямщик Рогожской Ямской слободы Иван Петров Морозов подал в Московскую городскую шестигласную думу объявление о желании взять в аренду на сырную и святую недели места для каруселей на Лубянской площади. 10 января 1846 г.

В 1837 году московские чиновники решили возобновить данную традицию и разрешили людям устраивать балаганные представления и торговать разными товарами в центре Москвы с условием, что часть денег, полученных от развлекательных мероприятий, пополнит городскую казну. С этой целью московский генерал-губернатор Дмитрий Голицын уже через год снизил плату, которую необходимо было внести, чтобы иметь право торговать в центре города или поставить балаганный шатер. Это помогло привлечь большее количество арендаторов и зрителей, которые платили деньги за развлечения.

Городские чиновники следили за чистотой и порядком во время массовых мероприятий. Так, в рапорте частного пристава Арбатской части московскому обер-полицмейстеру за январь 1847 года, который представлен в Главархиве сказано: «по случаю приближения “сырной недели “ необходимо привести в порядок место гуляния на Земляном, Новинском валу – от Кудрина до Смоленского рынка». С данной территории убрали снег и засыпали ее желтым песком. Места, где должны были установить балаганы, качели, карусели, – должны были привести в полный порядок сами владельцы заведений, это условие обязательно оговаривалось со всеми, кто хотел заключить договор аренды.

Желающих установить балаганы, карусели на время гуляний всегда было много, а места можно было арендовать не только на период Масленицы, но сразу и на время Пасхи, так получалось даже дешевле, с учетом немалых потенциальных доходов. В городской бюджет в этом случае нужно было заплатить всего 150 рублей серебром. Для сравнения: в те времена считалось приличным, чтобы карточный долг дворянина составлял не более 500 рублей и именно эти деньги старались вернуть первыми, чтобы не пришлось извиняться за не отданный вовремя долг.

Конечно, у мещан и простых людей количество денег, которые они могли вложить в организацию развлечений, исчислялось меньшими суммами, но в Главархиве представлена расписка ямщика Рогожской слободы Ивана Петрова, в которой сказано, что он готов арендовать место для балагана на Лубянской площади сроком на месяц и содержать его в чистоте за 30 рублей серебром. Для сравнения: покупка хорошей лошади для лихого извозчика тогда могла обойтись в 70 рублей, без учета сбруи и покупки экипажа. Более состоятельный купец третьей гильдии Иван Панфилов представил в городскую думу записку, где сказано, что он готов заплатить за место на той же площади 40 рублей серебром.

Большую лояльность городские власти проявляли по отношению к цирковым артистам, которые веселили москвичей. Так, в Главархиве сохранилось распоряжение московского обер-полицмейстера за 1845 год, где указывалось, что комедианты, наездники, фокусники и содержатели балаганов могли воспользоваться льготами и заплатить меньшую сумму за пользование землей, так как все понимали, что сборы у разных трупп могут отличаться.

Естественно, что подобное коммерческое предложение, подтвержденное письменным распоряжением генерал-губернатора города Голицыным, артисты не оставили без внимания. Так, в Главархиве хранятся прошения артистов-иллюзионистов Вильгельма Берга и Августа Леде за 1845 год, где говорилось, что они желают поставить свой балаган с большими железными машинами, чтобы проводить «разные искусственные превращения». Подобные трюки и номера были популярны в XIX веке и пользовались спросом по всей Европе.

С течением времени количество мест для общественных гуляний в Москве на Масленицу и Пасху только увеличивалось. Во второй половине XIX века иногда даже разрешали строить временные специальные деревянные эстрады для актеров. Традиция широко праздновать Масленицу сохранилась в Москве до сих пор.