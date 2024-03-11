Почему вымирают мужчины с низкими голосами

В последние десятилетия вокальные ансамбли столкнулись с жестким дефицитом певцов, владеющих специфическими низкими голосами. Поставленный бас или баритон в наше время - чуть ли не краснокнижная редкость. Хотя раньше их было довольно много. Над вопросом о том, почему так происходит, уже долгое время бьются ученые.

Возможные причины

Многие руководители музыкальных коллективов верят в то, что в наше время стало намного меньше талантливых музыкальных артистов с красивыми баритональными и басовыми голосами. Александр Иванович Гусев, бывший заведующий литературной частью в Большом театре, ответственный секретарь Ассоциации деятелей музыкального театра Союза театральных деятелей СССР и участник жюри множества международных конкурсов, таких как "I Cestelli" в Германии и "Belvedere" в Австрии, выражал мнение о том, что каждому сильному и мощному поколению вокалистов всегда приходит на смену более слабое. В России и в Европе исчезли великие певцы, а оперная музыка потеряла свое значение и стала не такой популярной.

С 1990-х годов артисты с менее значительными голосами начали заменять гениальных вокалистов в Большом театре и других крупных музыкальных коллективах по всему миру. Педагоги академического вокала считают, что это объясняется природой певческого искусства. Московские врачи-фониатры утверждают, что басы и баритоны практически исчезли из повседневной жизни. Например, услышать басовый голос просто гуляя по улицам даже большого города сейчас можно исключительно редко.

Причина этого заключается в том, что акустика баса формируется в массивных голосовых складках в гортани мужчины. Их рост напрямую связан с высоким содержанием тестостерона в крови. Соответственно - чем выше уровень тестостерона в организме мужчины, тем массивнее его голосовые складки. Однако, высокий уровень мужского гормона у представителей сильного пола сейчас встречается довольно редко. В большинстве случаев мужчины обращаются к медицинским специалистам из-за недостатка этого гормона в организме. К слову, именно этим объясняются статистически широко распространенные высокие голоса у современных мужчин.

Причины формирования низкого голоса

Взрослый тембр голоса устанавливается в период полового созревания. Специалисты-фониатры могут примерно определить, будет ли 13-15-летний мальчик иметь баритоновый или басовый голос. Однако, помимо гормонального фона, который оказывает основное влияние на рост и утолщение голосовых складок, врачи из Фониатрического отделения Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ упоминают и другие факторы, которые могут влиять на формирование взрослого тембра голоса.

В настоящее время большинство из них способствуют образованию высоких голосов у юношей. Еще несколько десятилетий назад в период полового созревания подростки часто употребляли грубую пищу и регулярно занимались физическими упражнениями, а вот в современных реалиях у молодого поколения жизнь приняла совсем иной оборот.

Юношество теперь проводит большую часть времени перед компьютерным монитором. Такая жизнь – малоподвижная, с вредными привычками, неправильным питанием и отсутствием физической активности отрицательно сказывается на здоровье голосовых связок. Особенно - в период их естественного возрастного изменения. В результате этого голос не развивается должным образом и остается по-юношески высоким.