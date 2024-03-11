Что на Руси делали с женами-изменщицами

На Руси браки заключались не по любви, а по воле родителей. По этой причине в семейных союзах нередки были измены. И если мужская неверность обществом осуждалась не так строго, то женщины-изменщицы на снисхождение рассчитывать не могли.

Законные основания

Впервые о неверности на государственном уровне заговорили в годы правления Ярослава Мудрого. В Уставе отмечалось, что мужу изменщицы необходимо было наказать супругу. Но это требовалось делать лишь в том случае, если мужчина планировал и дальше жить с обманщицей. Можно было просто отпустить неверную. Тогда наказания получилось бы избежать.

В XVII и XVIII веке супружеская измена считалась веским поводом для развода. Дамам-разведёнкам категорически запрещалось повторно выходить замуж. Но измену нужно было ещё доказать. Обвинять жену голословно, без свидетелей, муж не мог.

Правда, развод всегда считался крайней мерой. Как показывает практика, к ней русские мужики прибегали не часто. Мужья предпочитали наказывать изменщиц плетьми, кнутом или исправительными работами. Распространённый метод проучить неверную – «запрячь» её в телегу и заставить прокатить таким образом мужа по селу. Обманутому супругу позволялось в этот момент хлестать жену плетью – «для скорости».

Третий не лишний

Не совершенство законов приводило к тому, что мужчины могли избавляться от надоевших жён. Для этого требовалось всего-то обвинить её в разводе, подговорить свидетелей и попросить развода. Такое прошения всегда удовлетворялось. Женщин отправляли в монастыри, а мужчины получали право завести новую семью.

А вот прошения от жён просто так никогда не рассматривали. Требовалось ещё получить согласие от мужа. В качестве «утешительного приза» обманутая женщина могла у любовницы побить окна, вымазать дом сажей и ворота дёгтем.

В Советском Союзе разводы не приветствовались. Личная жизнь перестала быть личной, а поэтому факты супружеской неверности частенько обсуждались на партийных и комсомольских собраниях. После такого позора желание изменять отпадало. По крайней мере, так считала советская власть.