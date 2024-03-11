Причуды эволюции: как разные виды выживают на Земле

Как появился человек? Почему на Земле такая богатая живая природа? Как связаны между собой животные? Почему одни из них вымерли, а другие приспособились к суровым условиям? Эволюция всегда интересовала учёных.

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Книга журналиста и автора научно-популярного канала на Дзене «Популярная наука» Александра Дементьева «Причуды эволюции» рассказывает об эволюционном разнообразии и открывает тайны жизни самых причудливых созданий в современности.

Мы прочитали эту работу и выбрали топ-10 интересных фактов об эволюции.

Факт 1. Дарвин устарел

Сегодня прежние теории, считавшиеся незыблемыми, подвергаются переоценке. Подобное происходит и с теорией естественного отбора Дарвина. Согласно ей, особи отбираются по признакам, максимально благоприятным для выживания. Небольшие наследственные изменения накапливаются из поколения в поколение. А признаки, мешающие выживанию, со временем исчезают. Но существует много эволюционных факторов, никак не связанных с адаптацией.

Сейчас науке известно ещё много неадаптивных причин, приводящих к эволюции. Их изучением занимается синтетическая теория эволюции, которая включает в себя также данные генетики, палеонтологии и других дисциплин, которые были недостаточно развиты во времена Дарвина. Это не значит, что Дарвин был не прав. Просто его теория естественного отбора – лишь частный случай более глобальной эволюционной теории.

Факт 2. На планете погибло 10 тысяч видов животных

Сейчас на нашей планете живёт примерно 5,5 тысяч видов млекопитающих. При этом за 65 миллионов лет, с момента гибели динозавров, вымерло 10 тысяч видов млекопитающих. При этом человек не так уж и разрушительно действует, как привыкли думать, – на нашу деятельность можно списать исчезновение не более 200 видов. Остальные звери вымерли, проиграв конкурентную борьбу в ходе эволюции.

Факт 3. Животные уже вымирали массово

До исчезновения динозавров произошло Пермское вымирание – 252 миллиона лет назад. Тогда вымерло примерно 85% видов живых организмов. А среди водной фауны погибло 96% видов – то есть, практически все. Вымерла даже большая часть насекомых. Это уникальный случай, ведь насекомые успешно переживали любые массовые вымирания в истории нашей планеты. Пермское вымирание кардинально изменило дальнейшую расстановку сил на планете. Млекопитающие могли бы развиться гораздо раньше. Возможно, на сотню миллионов лет раньше появился бы человек.

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Факт 4. Пауки – не насекомые

Насекомые и паукообразные – это два разных класса животных, хотя внешне очень похожи. Главное отличие заключается в том, как они питаются. Насекомые жуют либо листья, либо чьё-то мясо (тех же насекомых). Паук же переваривает пищу снаружи. Он впрыскивает в свою жертву желудочный сок, а потом высасывает переварившуюся субстанцию. Пауки также плетут паутину, в которую попадаются насекомые. Подобных технологий у насекомых нет.

Факт 5. Тараканы выиграли эволюционный джекпот

Многие особенности генетики, репродуктивного цикла и физических характеристик тараканов играют важную роль в их живучести. Главная их особенность – твёрдые, но гибкие экзоскелеты. Они чрезвычайно устойчивы к раздавливанию. Тараканы могут выдерживать нагрузки, в 900 раз превышающие массу их тела. А ещё они могут неделю жить без головы. Тараканы также могут дышать через крошечные отверстия по всему телу, поэтому для дыхания голова им не требуется. Более того, тараканы могут отрастить оторванные конечности, а детёныши тараканов – регенерировать ткани после серьёзных травм.

Факт 6. Зомби существуют

Действительно, среди насекомых есть те, кто попадает под контроль других организмов и идёт послушно выполнять поставленную задачу. Тропический гриб офиокордицепс делает из муравьёв зомби. Причём в ходе эволюции он выработал необычную, но очень эффективную стратегию. Гриб заражает муравья и начинает влиять на его организм. Через две недели после заражения муравей уходит из своей колонии. После этого залезает высоко на растение и впивается в него челюстями. Это нужно грибу для того, чтобы после смерти муравья, а она наступит уже скоро, споры гриба распространились максимально эффективно. Гриб в итоге вырастает из муравья, причём по размеру в два раза превосходит своего носителя.

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Факт 7. В природе есть примеры эволюции во вред

Хвост павлина, безусловно, красив, но с ним неудобно убегать от хищников. Для чего же он сохранился у птицы в ходе эволюции? Всё просто – самки павлина охотнее выбирают самцов с большим и ярким хвостом. Поэтому этот ген и закрепился в эволюции. Эволюционные процессы работают для вида, а не для одной особи. Конечно, такие самцы в дикой природе погибают быстрее. Но и генов они успевают оставить больше.

Факт 8. Размеры животных в ходе эволюции не статичны

Были периоды, когда на нашей планете жили гигантские животные. Речь не только о динозаврах, но и о крупных млекопитающих типа индрикотерий, которые были в несколько раз крупнее слона. А нынешнее самое крупное млекопитающее – кит – раньше было в десятки раз меньше, и вообще он был сухопутным хищником. У каждого размера – своя эволюционная логика. Крупные размеры позволяют продвинуться по пищевой цепочке, стать недосягаемым для большинства хищников. Но у гигантов есть своя уязвимость – им нужно постоянно есть, и у них медленно растёт потомство.

Факт 9. Слоны и киты не болеют раком

Слоны и киты успешно противостоят онкологии. При том, что большинство других млекопитающих страдает от рака. Слоны в дикой природе живут до 70 лет и с онкологией не знакомы. Голубые киты – до 90 лет. Они иногда болеют раком, но случаи крайне редки. В чём же причина их устойчивости? Рак происходит из-за накопления генных мутаций. Чем больше клеток, тем, соответственно, и выше вероятность рака. Так должно быть по логике. Но на деле – крупные животные, напротив, живут довольно долго. Они были вынуждены разработать механизмы подавления рака. Иначе бы просто не появились и не закрепились в ходе эволюции. Клетки больших животных сами по себе более крупные. У них медленнее энергообмен. Да и делятся они медленнее. Соответственно, ниже риски мутаций.

Факт 10. Развитый интеллект был не только у человека

Мы привыкли считать человека единственным существом с развитым интеллектом. Но на планете уже были животные, которые в ходе эволюции вполне могли стать главным разумным видом на планете, – это стенонихозавр (он же троодон).

Он принадлежал к типу так называемых пернатых динозавров, но в отличие от птиц летать не умел. Троодон ходил на задних лапах, как и человек. Передние лапы не просто бесполезно свисали, как рудимент, – у троодона были развиты пальцы, и он активно пользовался «руками». Некоторые палеонтологи даже считают, что троодон мог использовать камни, как оружие. Главная особенность этого динозавра – хорошо развитый мозг. И, что важно, у троодона было полноценное бинокулярное зрение. То есть, троодон, как и человек, мог видеть чёткое изображение обоими глазами.