«Крымская Калифорния»: как Сталин хотел создать «Израиль» в СССР

В первой половине XX века сильные мира сего часто поднимали тему создания территории компактного проживания для евреев. Какое-то время для этих целей хотели использовать африканскую Анголу. Кто-то предлагал перевести народ Израилев в засушливую и слабо заселенную Австралию. А в раннем СССР планировали создать еврейскую автономию в Крыму.

Крымская еврейская автономия

Принято считать, что автором идеи о создании Крымской еврейской автономии был экономист Юрий Ларин. Возможно, правда, что он не сам дошел до этой мысли, а его надоумил непосредственно Ленин.

В середине 1920-х годов евреи, главным образом жители Украины, Белоруссии, Прибалтики и Бессарабии, стали активно переселяться в Крым. Предполагаемый план земельного устройства Крымской еврейской автономии (известной также под аббревиатурой КЕА), утвержденный в 1926 году, предусматривал переселение около 96 тысяч семей, что, по разным оценкам, составляло примерно от 250 до 300 тысяч человек. Предполагалось проект осуществить в период с 1927 по 1936 год.

Реализуя этот проект, советское руководство во многом преследовало исключительно политические цели. Создание автономии для евреев могло улучшить отношения с Западом и привлечь внимание европейских и американских финансистов. Это было важно для молодой Советской России, которая оказалась в международной изоляции и нуждалась в кредитах для восстановления экономики. Тем более, большинство влиятельных финансистов в то время были евреями. Создание автономии могло помочь завоевать их поддержку и способствовать привлечению капитала в страну.

«Крымская Калифорния»

В феврале 1929 года между советским правительством и американской еврейской благотворительной организацией «Джойнт» был заключен договор, известный под названием «Крымская Калифорния». Согласно этому соглашению, «Джойнт» была обязана выделять СССР 1,5 миллиона долларов ежегодно для развития еврейских аграрных поселений.

В рамках данной инициативы удалось достичь определенных результатов: некоторые еврейские коммуны успешно развивали сферу животноводства, достигая высокой продуктивности, а также собирали значительные урожаи сельскохозяйственных культур. Но были и свои проблемы.

Деньги, выделяемые «Джойнт» для благоустройства евреев в Крыму, направлялись прямо переселенцам и не проходили через бюджет СССР. Это вызывало общественное возмущение у местных жителей - татар, греков, немцев, болгар. Со временем негодование переросло в еврейские погромы. Осознав, что автономия в большей мере способствует нарастанию в стране антисемитских настроений, Сталин свернул проект «Крымская Калифорния». В 1934 году с аналогичными целями начинает использоваться иное направление - Дальний Восток.

Курс на антисемитизм

После того, как недавно образованный Израиль уверенно занял проамериканскую позицию в разворачивающимся противостоянии двух сверхдержав, в СССР начинают расти антисемитские настроения. В скором времени после этого стартует борьба с «безродным космополитизмом», советские евреи подвергаются гонениям.

Вопреки тому, что сам проект «Крымской Калифорнии» в некоторых аспектах сумел достичь определенных положительных результатов, в целом Крымская еврейская автономия сегодня рассматривается историками как неудачное начинание. В первую очередь это связано с тем, что поселенцев помещали в малопригодных для ведения сельского хозяйства засушливых районах Крыма. Значительная часть колонистов была потомственными горожанами, поэтому у них просто не хватало прикладных навыков, чтобы заниматься аграрной деятельностью. Тем более - в условиях полупустыни.