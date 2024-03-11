Купленная на распродаже картина оказалась работой знаменитого художника

Картина знаменитого художника, которая около 30 лет провисела в доме в качестве украшения столовой, ушла с молотка в Великобритании за 96 тысяч фунтов стерлингов (11,1 миллиона рублей).

© Shutterstock/FOTODOM

Изображение было куплено на распродаже и долгое время просто висело как украшение, пока его владелец не решил избавиться от ненужных вещей. Так полотно оказалось на аукционе. При оценке картины выяснилось, что она принадлежит кисти знаменитого британского художника XVIII-XIX веков Уильяма Тернера.

На полотне даже имелась подпись художника, но подтвердить авторство удалось только после того, как эксперты подняли полный каталог работ Тернера. Эта картина, как выяснилось, была написана художником в возрасте 21 года и до этого момента считалась утраченной.

Ранее картина Ван Гога была продана на ярмарке в Нидерландах за 4,5 млн евро. Она была создана в самый решающий период в карьере художника.