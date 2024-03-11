Женщина собрала тысячи солонок и попала в Книгу рекордов России

Женщина из Алтайского края собрала тысячи солонок и оказалась в Книге рекордов России. Об этом сообщают «Вести Алтай».

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Наталья Семыкина работает фармацевтом, коллекционированием солонок занимается на протяжении семи лет. В ее коллекции сейчас насчитывается около 2,4 тысячи предметов.

За это время жительница Алтая, собирая солонки, много читала об истории соли — самой древней приправы. Об этой пищевой добавке, как отмечается, сложено множество мифов, недаром соль, которая всегда была на вес золота, применяли в обрядах.

По словам Семыкиной, раньше девушку перед свадьбой отводили в баню, парили, а затем с помощью соли собирали с ее тела пот. Уже на свадьбе из мешочка доставали эту приправу и добавляли в блюда молодоженам. Семыкина добавила, что даже спустя годы жена могла достать из этого мешочка соль, чтобы все недопонимания в семье прекратились.

В коллекции Натальи представлены солонки совершенно разных форм и тематик: раритетные советские, современные, в виде лего, котиков, гжель и иностранное производство. При этом больше всего, как утверждается, солонок в форме уточек. Считалось, что эта птица — символ счастья и спокойствия.

Ранее стало известно, что россиянка собрала коллекцию оберток шоколада времен СССР. Еще в юности София Папырина, жительница Верхошижемья под Кировом, начала присматриваться к этим оберткам. Часть из них она привезла из Германии и Прибалтики.