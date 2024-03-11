Почему во времена правления Николая I всех чиновников прозвали «лягушками»

То, что военные имеют форму знают практически все – блестящие офицеры в мундирах всегда вызывали особый восторг у дам. Но в российской, и не только, истории их носили не только люди в погонах, но и гражданские чины. А при императоре Николае I эта система достигла высшего развития – 190 лет назад были введены гражданские мундиры для всех без исключения чинов.

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В этот день, 11 марта (27 февраля по старому стилю) 1834 года Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах». Его по высочайшему повелению подготовило I-е Отделение Собственной, его императорского Величества канцелярии. Оно отвечало за написание именных указов и распоряжений монарха и следило за их исполнением.

Но история гражданского мундира в России началась гораздо раньше. Еще в 1781 году Екатерина II распорядилась, чтобы все гражданские чиновники носили одежду в цвет герба своей губернии. Фасон и какие-то ее особенности не оговаривались, вероятно предполагалось, что она будет по моде того времени.

Такие мундиры прозвали «однорядками». Вообще, по все видимости, правильно говорить «однонарядки», но произносить это было сложно и слово быстро упростилось до однорядок. Их должны были носить не только чиновники, а вообще все помещики губернии. Композицию дополняли дамы – императрица повелела и женам чиновникам тоже носить платье того же цвета. В результате, на том же губернаторском балу все оказывались как инкубаторские.

Чушь получилась полная и Екатерина это быстро сообразила. Поэтому уже в 1782 году цвета мундиров разделили по ведомствам и появилось некоторое разнообразие. В 1794 году был издан альбом «Изображение губернских, наместнических, коллежских и всех штатских мундиров» с рисунками и пояснениями к ним. Единственный сохранившийся экземпляр сейчас находится в Государственной исторической библиотеке.

Любопытно, что среди мундиров не указывались дипломатические – их просто не было. Тогда как сейчас это одни из немногих из прошлого времени, которые сохранились. По ведомству иностранных дел их введут лишь при Павле I в 1799 году.

Вместе с модой менялся и крой мундира, оставался лишь «фирменный» цвет. Они теперь были узкие, однобортные, со стоячим воротником. С 1801 года сенаторы начали носить платье красного цвета – они были единственными, кто имел на это право. В 1809 году появилось золотое или серебряное шитье на обшлагах, которое означало старшинство.

При выборе цвета мундира иногда просматривалось ехидство власти. Так чиновникам ведомства водных ресурсов определили болотный цвет с малиновым бархатным воротником и обшлагами. Потом это учреждение стало отвечать и за сухопутные пути сообщения – стало, по выражению современников, «земноводным».

Цвет мундира остался прежним. И, естественно, всех чиновников прозвали «лягушками». Даже Николай I не удержался от мелкого хулиганства и когда утверждал эскиз диплома инженеров путей сообщения нарисовал на листке лягушку.

© wikipedia.org // Портрет императора Николая I

Но жесткого и дотошного, как в армии, «расписания» мундиров не было. Пока однажды, в 1828 году Николай Павлович не зашел в Сенат. Он остался недоволен тем, как выглядели высшие чины государства – кто во что горазд. И привилегированный красный цвет носили не все. Особенно императора возмутили полосатые штаны на каком-то щеголе-чиновнике.

Он написал письмо генерал-прокурору Дмитрию Лобанову-Ростовскому, которому излил все свое негодование на сенаторов. Про полосатые «шаровары» мы из него знаем. И поручил следить, чтобы господа сенаторы появлялись в приличном виде. А обер-прокуроры за этим приглядывали.

Но одновременно в том же письме дал распоряжение подготовить проекты гражданских мундиров. Что и было исполнено, хотя на это ушло пять с половиной лет. Было подготовлено «Положение» и к нему огромный комплект изобразительного материала. Стоит сказать, что автор рисунков художник-ведутист и академик Иван Иванов получил за эту работу от императора солидное вознаграждение – 3 тысячи рублей.

Губернские мундиры окончательно упразднили, теперь было разделение только по ведомствам. Все чиновники делились на десять разрядов, высшим был первый. Именно в это время появляется выражение «обслужить по первому разряду». То есть с максимальными почтением и благами.

Цвета мундиров остались прежними, но различались шитьем – у каждого ведомства свой рисунок. А по обилию и цвету шитья определяли старшинство. В отличие от армейского мундира, оно указывало на должность, а не чин. Полковник в армии мог быть и командиром полка, и командиром дивизии, но мундир у него при этом будет полковничий. А вот у гражданских иначе.

Самое полное и роскошное шитье полагалось первому разряду. Им вышивали ворот и вокруг него, обшлага, клапаны карманов, фалды фрака и много где еще. У высшего разряда шитье было золотым, у остальных – серебряным.

А вот у чиновника десятого, самого низкого разряда, был только кант по вороту. Если учесть, что мундир шился за свой счет, то для какого-нибудь мелкого писаря это было за благо – на дорогое шитье у него все равно не хватило бы денег.

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Гражданская форма имела семь видов на все случаи жизни. Самая нарядная была, естественно, парадная. Потом шли прогулочная, обыкновенная, будничная, особая, дорожная и летняя. То есть чиновник всегда и везде должен был быть в форме.

Может показаться удивительным, но даже для гражданского мундира обязательным атрибутом была шпага. Она должна быть висячей с серебряным темляком и только у консулов он должен быть золотым.

При ношении формы категорически запрещалось иметь бороды и, часто, даже усы. Хотя, как мы помним, сам Николай I был с усами. Ну да он военный мундир носил., а им усы можно.

Но и это еще не все. Про милых дам тоже не забыли и в этот же день император утвердил и «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему Двору». И это стал первый документ, который установил форму для женщин-госслужащих. Но там было не так строго, а рекомендованные образцы изумляли своим изяществом и роскошью. Женские должности разделялись по цветам. Так статс-дамы носили зеленые платья, а фрейлины императрицы – пунцовые. Шитье у фрейлин императрицы – золотое, а вот у дам великой княгини – серебряное. В зависимости от должности были еще платья синего и малинового цветов.

Вот такие мундиры и появились в правление Николая I. Именно они во многом и составили визуальное представление об эпохе этого императора первой половины XIX века и узнаваемы по произведениям классиков русской литературы и живописи. А все началось 190 лет назад, 11 марта (27 февраля) 1834 года.