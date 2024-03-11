За что идеолога советского Интернета выгнали из партии

Интернет впервые появился в США. Но пальма первенства в этой сфере досталась Новому Свету лишь только благодаря недальновидности Никиты Хрущёва. Ещё 1959 году полковник Анатолий Китов отправил генсеку научно-технический проект по созданию прообраза современного Интернета. Задумку не оценили, а самого идеолога выгнали из партии.

Смелая идея

В 1951 году молодой Анатолий Китов познакомился с трудами американского учёного Норберта Винера. Тогда же он пришёл к выводу, что электронно-вычислительные машины (ЭВМ) в будущем будут играть огромную роль в жизни человека. Примечательно, что в тот момент к ЭВМ относились не иначе как к громоздким калькуляторам. Но Китова это не остановило. В 1952 году он защитил первую в Советском Союзе диссертацию по программированию движения военных ракет, а в 1954 году в стране появился вычислительный центр Министерства обороны. Естественно, его руководителем и стал Китов.

В 1959 году новатор предложил связать ЭВМ между собой путём создания единой системы вычислительных центров. Но в то время к идее отнеслись скептически, посчитав трату сил, средств и времени на реализацию задуманного нецелесообразной. Китов не сдавался. Он продолжал утверждать, что, собрав необходимые данные со всех уголков страны, можно будет сформировать уникальную эффективную систему управления экономикой. Проект получил название «Красная книга».

Что за глупость?

Для обсуждения «Красной книги» была создана специальная комиссия, члены которой побоялись делать ставку на «электронные мозги». Работать с партийными чиновниками всё-таки было как-то привычнее. В результате проект отклонили, а самого Китова, отстаивающего своё детище до последнего, выгнали из партии и уволили с работы, запретив в будущем занимать руководящие должности. Удивительно, но и на этом полковник не успокоился. Он защитил докторскую диссертацию и сумел сплотить вокруг себя единомышленников. Одним из них оказался академик Виктор Глушков, которые в начале 60-х годов приступил к работе над проектом ОГАС («Общегосударственная автоматизированная система»).

На первом этапе Глушков выступал за необходимость снабжения ЭВМ всех предприятий СССР, и в этом его в итоге даже поддержали в какой-то степени. Но вот сама ОГАС не получила восторженных откликов. В 1982 году руководитель программы скончался и его разработки оказались никому не нужны. А вот в США прогрессу сопротивлялись не так упорно. В 1969 году Пентагон запустил автоматизированную систему «Арпанет», которая и стала предшественницей Всемирной паутины.