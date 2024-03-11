Как мы пережили 8 Марта

8 Марта внезапно превратилось в стихийное бедствие. Последние лет 15 этот праздник системно высмеивали феминистки и журналисты модных изданий, называя «гендерным» и говоря, что женщины в состоянии сами купить себе мимозы и не нужны им никакие торжественные завтраки раз в год. В офисах, конечно, отмечали, собирали деньги на подарки — от традиций не отходили, но и особого шика этот праздник не имел. Даже наоборот, стало принято говорить таким глумливым тоном, что, мол, ну вот и праздничек, лишний выходной. Ну и главное, что было важно подчеркнуть противникам праздника, — это все советское наследие! Нет уже ни коммунизма, ни памяти двух женщин-революционерок, создавших этот праздник, так что можно потихоньку списывать в утиль.

Все эти 15 лет, пока феминистки и либеральная общественность пытались праздник опорочить, маркетинг пытался на нем заработать. И как-то постепенно подарок на 8 Марта перестал быть чем-то незначительным — милым сувениром или открыткой — а как-то постепенно перешел в разряд «важный и значительный подарок».

Но еще более странные вещи стали происходить с «гендерными праздниками» с момента начала СВО. Народная ничем не регулируемая воля сама структурировала оба эти праздника. Так, 23 февраля откатился к «базовым настройкам» и стал по-настоящему Днем защитника Отечества, а 8 Марта теперь — день демонстративного восхищения женщинами. И вот тут с этим праздником случился какой-то системный сбой.

В этом году Международный женский день стал просто главным днем демонстрации любви к женщинам. Мужчины изо всех сил показывали ее и даже где-то явно перегнули с этим.

За несколько дней до праздника в Кемеровской области мужчина привел живую лошадь на пятый этаж, чтобы въехать на белом коне в квартиру к своей любимой. В Новосибирске случилась давка в магазине косметики, есть пострадавшие. В Москве обокрали КамАЗ с тюльпанами, украв цветов на 3 млн руб.

Дальше — больше. Все лучшие рестораны Москвы забронированы на все три выходных дня. Накануне праздника на улицах коллапс и пробки. Утром 8 марта на Рижском рынке в Москве (главная точка по продаже цветов) стояла километровая очередь, люди дрались и покупали цветы в пять и шесть раз дороже. Стас Михайлов пел для женщин в подземном переходе метро, узнав о чем, мужчины торопились отвезти туда своих любимых и создали еще одну пробку. Широко в сети разошлось видео, где покупатель грозит пистолетом продавцу цветов за то, что тот слишком медленно упаковывает букет. В соцсетях идет стахановское соревнование на номинацию «лучший муж, бойфренд, любимый». А если у кого-то нет любимого, то в Москве на некоторых станциях метро были «патрули», которые дарили женщинам тюльпаны и конфеты. Всего было подарено 25 тысяч цветов. Уровень напряжения просто запредельный.

Что тут хочется сказать, вылезая из-под букетов? Все это, конечно, несколько неадекватно. Но, с другой стороны, о чем нам это говорит? Во-первых, о том, что все те годы, что праздник высмеивали и «отменяли», люди его любили, ждали и сохранили.

А во-вторых, что в обществе есть огромный, просто гигантский запрос на любовь, отношения и желание женщин быть женщинами.

Сколько бы женщины ни пилили своих благоверных, не может быть такой толчеи за цветами, если это не по зову сердца. Не могут все эти мужчины, которые вырывали цветы друг у друга, быть «каблуками». Есть вещи, которые невозможно подделать и сымитировать. И похоже, что именно это произошло с праздником 8 Марта.

Да, сам праздник уже утратил свое первоначальное революционное значение, когда женщины выходили на стачки и забастовки, требуя равноправия и эмансипации. Но он сохранился, став дополнительным выходным и возможностью еще раз сказать важные и нужные слова своим любимым людям. Если даже в этот день кто-то лишний раз скажет: «Я тебя люблю», то уже все не зря.

Хотя нет. С цветами истерику надо как-то прекращать.