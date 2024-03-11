Чем стиральные машины не угодили американцам

В американских фильмах и сериалах фигурируют прачечные, которыми местные жители пользуются с завидным постоянством: там они не только стирают, но и знакомятся. Откуда же это пошло? Чем не угодили стиральные машины?

Услуги по стирке и глажке белья появляются на Западе еще в конце XIX века. Это было недешевым удовольствием: работы выполнялись специально нанятым персоналом, а доставка заказа осуществлялась по почте. О том, чтобы прийти куда-то постирать белье самому, речи не шло.

© В таких коробках люди получали белье из прачечных в Нью Йорке. 1929 год

В годы Великой депрессии возникла необходимость в дешевых прачечных для широких слоев населения. Первая общественная прачечная, основанная на принципе самообслуживания, была открыта в 1934 году в городе Форт-Уэрт в Техасе. Хотя первоначально в прачечной было всего четыре электрические стиральные машины, она быстро стала популярной и сполна окупила затраты владельца.

© «Прачечный дворец», 1924 год

© Прачечная в Нью-Йорке, 1948 год

Высокая потребность общества в публичных прачечных и относительно низкие затраты на их открытие предопределили массовое возникновение прачечных самообслуживания в 30–40-е годы. Хотя по мере повышения уровня жизни многие американцы начинают приобретать собственные стиральные машины, практика использования общественных прачечных широко распространена в США до сих пор. В чем причина?

© Американская прачечная

Во-первых, американцам близка идея экономии: экономии воды, электроэнергии и пространства в домах. Услуги прачечной стоят дешево, оплатить стирку можно либо монетами, либо специальными платежными картами.

Во-вторых, многие арендодатели запрещают устанавливать стиральную машину людям, которые снимают у них жилье. Владельцы недвижимости опасаются протечек и коротких замыканий. Поэтому основные клиенты общественных прачечных — те, кто не может стирать в съемном жилье. Однако и вполне состоятельные американцы периодически пользуются услугами прачечных, приходя сюда несколько раз в год постирать крупные вещи: одеяла, подушки, покрывала и др.

© Американская прачечная

В-третьих, современные общественные прачечные создают довольно высокий уровень комфорта для клиентов. Помимо стиральных машин там предусмотрены сушильные машины, аппараты для глажки и прочие приспособления, существенно облегчающие процесс. В последнее время в прачечных можно встретить телевизоры, бесплатный Wi-Fi и кофейные автоматы, позволяющие клиентам приятно провести время. Как правило, подавляющее большинство американских общественных прачечных работает круглосуточно, располагаясь в подвалах многоквартирных домов либо в непосредственной близости от супермаркетов, то есть пользоваться ими могут даже очень занятые люди.

В-четвертых, как отмечают социологи, прачечная — это еще и своеобразное место для релаксации и медитации, позволяющее американцам на какое-то время отключиться от насущных проблем.

Наконец, не стоит забывать, что прачечный бизнес — индустрия, в которой вращаются серьезные деньги. Так, по официальным данным, в США около 35 000 общественных прачечных, суммарный доход которых достигает 5 млрд долларов в год.