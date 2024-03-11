Какие задачи выполняет израильский женский спецназ «Каракаль»

Считается, что отстаивать национальные интересы на поле боя дело не женское. В Израиле же придерживаются другой точки зрения. В ЦАХАЛе (Армия обороны азиатского государства) существует батальон спецназа, в котором более 80% личного состава девушки. Это «Каракаль», который «вырос» из экспериментальной женской роты.

У истоков амазонок

Слово «каракаль» с иврита переводится как «песчаная рысь». Надо полагать, что название для израильского женского спецназа было выбрано не случайно. Это животное умное, осторожное и хитрое.

История боевого подразделения начинается с 2000 года, когда была создана в качестве эксперимента женская рота. Уже к 2004 году она выросла до батальона. У истоков спецназа «Каракаль» стоял подполковник Яков Бен-Якир, который пользуется у девушек-военных непререкаемым авторитетом. Сегодня задача женского спецназа – не дать проникнуть вглубь населённой территории диверсионным группам и вооружённым фанатикам, а поэтому расквартированы они в основном на южной границе Израиля (недалеко от спорного Сектора Газа).

На боевое дежурство «рыси» выходят только после прохождения усиленного «курса молодого бойца». Примечательно, что во время тренировок, проходящих на базе учебного центра элитной 84-й пехотной бригады «Гивати», никакие скидки на «слабый пол» не делаются.

Естественный отбор

Получить право на ношение салатового берета и высоких красных ботинок довольно непросто. Конкурс в батальон составляет около десяти человек на место. Кроме того, если девушка является единственным ребёнком в семье, то родители должны дать письменное согласие на прохождение отбора. Стать «рысью» не только почётно, но и, увы, опасно. На воинском кладбище в Иерусалиме выделен специальный участок, на котором хоронят военнослужащих батальона спецназа «Каракаль».

Если девушке повезло, и она оказалась зачислена в ряды женского спецназа, то далее следует заключение контракта на три года. Требования к «рысям» довольно строгие. Во-первых, они должны находиться на связи 24 часа в сутки. Во-вторых, всегда иметь при себе спецсумку с пистолетом и аптечкой. Кроме того, «рысями» могут стать девушки с израильским гражданством в возрасте до 26 лет. Ещё одного ограничение – отсутствие мужа и детей.