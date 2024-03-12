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Как правильно говорить и писать: «ехай», «езжай» или «поезжай»?

«Езжайте», «ехайте» или «поезжайте» — как выбрать правильный вариант, когда нужно употребить повелительное наклонение глагола «ехать», «ездить»? «Лента.ру» разобралась в этом вопросе и выяснила литературную норму.

Как правильно говорить и писать: «ехай», «езжай» или «поезжай»
© Lenta.ru

Какая форма правильная

Короткий ответ: у слов «ехать» и «ездить» нет простой формы повелительного наклонения. Это исключение, которое нужно запомнить: даже в ЕГЭ по русскому языку может встретиться это слово. Почему так вышло? И как отправить кого-то в далекую дорогу?

Как образуется повелительное наклонение

Глаголы в повелительном наклонении выражают побуждение, пожелание, приказ, совет, просьбу или запрет.

Формы повелительного наклонения

Глаголы повелительного наклонения могут иметь простую (или синтетическую) форму и составную (аналитическую).

Простые формы повелительного наклонения в основном образуются по традиционной модели — от основы настоящего времени с помощью суффикса «-и» или без суффикса.

Например: дыши, смотри, люби, бери, не плачь. В конце основы слова может проявиться мягкий согласный «й»: бей, лей, отмой. Окончание «-те» образует форму множественного числа: бегите, режьте, бейте, спите, живите.

Аналитические формы образуются при помощи слов:

пусть, пускай; давай, давайте; частицы -ка (приходи-ка на чай).

Изменение глаголов в императиве по лицам

1-е лицо (возможна только форма мн. числа): давайте соберемся, давай обсудим, пойдем, пойдемте, давайте закажем доставку 2-е лицо, ед. число: улыбнись, открой, почини, почитай-ка, набери-ка 2-е лицо, мн. число: пощупайте, накройте, помойте-ка 3-е лицо, ед. число: пусть достанет, пускай поменяет 3-е лицо, мн. число: пусть играют, пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам

Глаголы без формы императива

В русском языке есть глаголы, не имеющие формы повелительного наклонения, объяснила в беседе с «Лентой.ру» доктор филологических наук и профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Наталья Клушина.

У каких глаголов нет формы императива:

  • безличные глаголы, обозначающие явления природы (сквозить, подморозить, смеркаться);
  • глаголы состояния человека, не зависящие от его воли (тошнить, знобить, нездоровиться);
  • модальные глаголы (хотеть, желать, мочь);
  • глаголы восприятия (видеть, слышать).

При этом составная форма, например, с глаголами восприятия возможна: пусть слышит, пускай видит.

Особняком стоит «ехать»: этот глагол, хоть и не подходит ни под один из перечисленных пунктов, все же не имеет простой формы императива

Правильная форма императива «ехать»

Раз глаголы «ехать» и «ездить» не имеют простой формы повелительного наклонения, самым очевидным выходом из ситуации будет добавить приставку: «по-» принципиально меняет дело.

Следующий шаг: образовать повелительное наклонение от слова «поехать». Задаем вопрос: ты (вы) — что сделай(те)? Поезжай(те).

И это единственный правильный вариант, признанный правилами русского языка литературной нормой. Любые другие версии ошибочны: их либо вовсе нет в словарях, либо они помечаются как просторечные. Даже в разговорной речи лучше употреблять литературную норму.

Вот примеры правильного с точки зрения современного русского литературного языка употребления слова «поезжай»:

«А пожалуй, и верно, не стоит ехать. Поезжай уж сам! Тебе и бензин достать легче» (Николай Асанов, «Волшебный камень») «Нет, душенька. Лучше поезжай верхом, потому что собирается дождь, и тогда тебя пригласят переночевать» (Джейн Остин, «Гордость и предубеждение», перевод Ирины Гуровой) «Отправляйся сегодня же, сейчас… Строптивых вели разогнать, выведай, кто зачинщик, и моим именем водвори порядок. Поезжай сейчас же, без промедления» (Юзеф Игнаций Крашевский, «Графиня Козель») «Ну поезжай. Только смотри не лезь куда попало и не мешай нам заниматься!» (Валентина Осеева, «Динка прощается с детством») «Весь мир к нашим услугам — поезжай куда хочешь!» (Джек Лондон, «По праву священника», перевод Татьяны Литвиновой)

Альтернативные варианты При этом важно дополнить: допустимо использовать составные формы повелительного наклонения. Итак, можно говорить и писать: давай поедем; пусть поедет; пускай едет; пусть едут; поезжай-ка.

Причины ошибок

В просторечии простой формы императива не хватает, поэтому появились удобные разговорные варианты, которые определенно понятны, но нормам литературным языка не соответствуют. Повелительное наклонение от слов «ехать» и «ездить» люди образуют по аналогии с другими глаголами.

Самые распространенные ошибки:

ехай; едь; езжай; поехай; поедь.

«Форма "ехай" относится к просторечному употреблению и свидетельствует о низкой речевой культуре носителя языка», — предупреждает Наталья Клушина.

В литературных произведениях форму «ехай», «езжай» могут использовать с целью создания речевой характеристики персонажей Наталья Клушина филолог

Обычно этот прием авторы используют с целью демонстрации неграмотности героя или его происхождение из «низов».

Примеры:

«Ты руки-то больно не распускай! Hедорос еще! Предал, предал! Раскудахтался! Я пока еще никого не предал. Это ты поезд предал. Вали отсюдова. Ехай давай! Стал, как бык. Тебе государство состав доверило, а ты примерз тут», — эти слова произносит мужик из пьесы «Ехай» драматурга Нины Садур. «Так я энто... опасаюсь, кабы како смертоубивство не случилось. А сосед-то старый. Ешо не совсем, конечно, но с сердцем у его энта, как его... Нелады, в обчем. Так ты этого, милок, поехай быстрее», — говорит пожилая героиня произведения писательницы Ирины Енц «За двумя изумрудами погонишься». «Ехай, ехай давай. Ехай, ушастый», — говорит Мария Петровна из «Хранителей времени» писательницы Арины Бойко. «Нет, ты ехай, ехай, — сказал Стась. — Ехать можно. Смотреть только не надо». Стась — персонаж фантастов Аркадия и Бориса Стругацких из книги «Град обреченный». «Не будет из тебя, чучело, ни мужика, ни кучера. Теперь вот ехай да оглядывайся», — говорит Глеб из неоконченной повести писателя Александра Солженицына «Люби революцию».

Все приведенные примеры — всегда реплики, а не слова автора. Писатели создают колоритные образы персонажей, но повторять за «неучами» не стоит. Речь литературных героев совсем не всегда является правильной с точки зрения литературного языка.

Как говорить и писать правильно

Чтобы раз и навсегда запомнить верную форму, подойдет мнемонический метод, когда память развивается путем дополнительных ассоциаций.

Запомнить одну фразу

«ПОЕЗжайте ПОЕЗдом» — повторите несколько раз эту короткую фразу, постарайтесь ее запомнить, как код.

Подключить фантазию

Для яркости ассоциативного ряда можно представить себе поезд. Придумайте ситуацию, желательно, эмоционально окрашенную: например, у человека сильная фобия, он боится авиаперелетов, психует, переживает паническую атаку, и ему кто-то говорит: «Поезжайте поездом». Представьте, какое он испытывает облегчение, и как радуется поездке на железнодорожный вокзал.

Впрочем, картинки и ассоциации, которые именно вам облегчат запоминание, могут быть любые.

Выучить стихотворение

Может быть полезен следующий стишок:

Хочешь ехать? Поезжай!Но не едь и не езжай.Заезжай и приезжай!«Ехай» не употребляй!

Найти другую правильную форму

Если запомнить правильный вариант все равно сложно, можно попробовать обходиться вообще без формы повелительного наклонения, использовать альтернативные варианты, составные конструкции:

  • едем; следует ехать;
  • надо заехать;
  • необходимо выехать;
  • желательно доехать;
  • требуется объехать.

Проверка: тест

Какое слово используется в грамотной русской речи?

Едь! Ехай! Поезжай! Езжай!

Правильный ответ Поезжай!

В каком предложении нет ошибки?

Если ты устал от городской суеты, возьми отпуск и едь в деревню, наслаждайся природой и покоем. Не опаздывай сегодня: готовься вовремя и поезжай заранее. Забудь о стеснительности и опасениях, просто садись в машину, включай музыку и ехай к новым приключениям. Пора уже на поезд, так что собирайся быстрее, бери вещи и езжай в сторону вокзала.

Правильный ответ Не опаздывай сегодня: готовься вовремя и поезжай заранее.

В каком предложении можно использовать глагол «езжай»?

Если ты опоздал на поезд, не стоит паниковать, просто езжай на следующий доступный. Вчера мама сказала мне: «Езжай к бабушке и помоги ей с огородом». Езжай к мосту, а там разберемся.

Правильный ответ Ни в каком: все три варианта не верны

В каком предложении нет ошибки?

Если ты чувствуешь усталость за рулем, не рискуй, лучше остановись и отдохни, а потом езжай дальше. Когда я приехал в гостиницу, администратор посоветовал: «Едьте на автобусе №7, чтобы добраться до центра города». Когда мы утром собирались на пикник, Коля вдруг посоветовал: «Поезжай через лес, так будет меньше пробок».

Правильный ответ Когда мы утром собирались на пикник, Коля вдруг посоветовал: «Поезжай через лес, так будет меньше пробок».

В каком предложении есть ошибка?

Если ты опоздаешь на автобус, не жди следующего, просто едь на такси. Если у тебя есть возможность, поезжай по проселочной дороге, она короче и безопаснее главной. Пока еще светло, поезжай в аэропорт, есть риск опоздания.

Правильный ответ Если ты опоздаешь на автобус, не жди следующего, просто едь на такси.
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