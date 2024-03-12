Схождение Благодатного огня в 2024 году. Что известно о пасхальном чуде?

Каждый год накануне Пасхи тысячи людей собираются у Гроба Господня, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного огня — одного из важнейших событий для христиан. Схождение Благодатного огня происходит ежегодно в храме Воскресения Христова в Иерусалиме (Храм Гроба Господня). По традиции от лампады, зажженной у места погребения Христа, люди зажигают пучки из 33 свечей — по количеству земных лет жизни Христа. «Лента.ру» выяснила, что такое Благодатный огонь, как происходит его схождение и почему так трудно объяснить природу этого явления.

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Дата схождения Благодатного огня в 2024 году

Благодатный огонь ежегодно сходит накануне православной Пасхи, которая в 2024 году выпадает на 5 мая.

В 2024 году чуда схождения Благодатного огня верующие будут ждать 4 мая

Церемония неизменно проходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Там расположена Кувуклия, или Гроб Господень — гробница в скале, которая почитается как место погребения и воскресения Иисуса Христа.

Ежегодно Иерусалимский храм посещают тысячи паломников со всего мира, желающих стать свидетелями чуда и зажечь свечи или лампаду, чтобы увезти домой часть Благодатного огня.

Что такое Благодатный огонь

Благодатным принято называть огонь, который иерусалимский патриарх выносит из Гроба Господня накануне православной Пасхи.

Для верующих это одна из главных святынь, ведь сходит Благодатный огонь на священном месте погребения Христа и символизирует присутствие Бога на Земле даже спустя две тысячи лет после евангельских событий.

Протоиерей Димитрий Харцыз в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что для верующих схождение Благодатного огня — это проявления божией милости и одно из доказательств существования Бога.

Чудо схождения Благодатного огня дает нам понять, что Господь нас никогда не оставляет. Ежегодно огонь сходит как доказательство Его существования, хотя на самом деле верующему человеку и доказывать-то ничего не надо. Во всяком случае это действо дает возможность человеку укрепиться в вере и в благодатном действии промысла божьего на него Димитрий Харцыз протоиерей

Что касается самого процесса схождения огня, здесь возможны разные варианты его появления.

Как сходит Благодатный огонь:

Благодатный огонь возжигается чудесным образом по молитве патриарха и других участников богослужения; огонь иногда возжигается чудесным образом: некоторые церковные источники утверждают, что чудо было явлено только в прежние времена, близкие к евангельским; огонь зажигается естественным образом, а затем освящается молитвой патриарха и верующих, подобно тому, как происходит освящение воды.

Также во время схождения Благодатного огня верующие отмечают чудесные явления: всполохи огня в храме, самовоспламенение свечей и низкую температуру огня в первые минуты после его появления — есть множество видеозаписей, на которых люди умываются огнем и не получают никаких ожогов.

Первые несколько минут, по свидетельствам людей, которые присутствовали на церемонии схождения Благодатного огня, свечи, зажженные непосредственно от свечей патриарха или загоревшиеся сами собой, не обжигают ни глаза, ни волосы, ни лицо Димитрий Харцыз протоиерей

Как утверждает собеседник «Ленты.ру» это явление невозможно объяснить с точки зрения науки, так как оно является чудесным напоминанием о нерукотворном воскресении Христа.

Когда впервые сошел Благодатный огонь

По словам Димитрия Харцыза, первые церковные предания и исторические документы о ниспослании Благодатного огня датируются четвертым веком нашей эры — 400 лет от Рождества Христова.

Согласно преданию, первым свидетелем схождения Благодатного огня стал апостол Петр: после известия о воскресении Христа он прибежал к его гробу и увидел внутри удивительный свет

Также одним из самых ранних письменных упоминаний о явлении Благодатного огня является свидетельство паломницы Этерии, которое также датируется IV веком.

При этом есть версия, что в основе традиции схождения Благодатного огня лежит древний иудейский обычай: каждый день при зажжении светильника иудеи благодарят Бога за созданный им огонь.

У христиан этот ритуал стал символом воскресения Иисуса Христа, а также напоминанием о непорочном зачатии и нерукотворных чудесах Мессии, совершенных им во время земного пути. Более того, сам Христос, согласно Евангелию от Иоанна, называл себя Светом миру.

Я — свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни Иисус Христос Евангелие от Иоанна 8:12

Что касается непосредственно ритуала схождения огня, наиболее ранние упоминания о соответствующих обрядах относятся к IX веку: Латгальская рукопись Иерусалимского монастыря — один из таких источников.

На русском языке схождение Благодатного огня впервые описал игумен Даниил. В своей рукописи, которая датируется XII веком, он писал: «Вышло блистание страшное и светлое из Гроба Господня Святого».

Как сегодня происходит схождение Благодатного огня

В ночь накануне церемонии в Иерусалимском Храме гасят свечи и лампады, а на мраморную плиту Гроба Господня кладут вату. Далее израильская полиция осматривает Кувуклию на предмет наличия огня и опечатывает вход в нее восковой печатью — подобно тому, как по приказу Понтия Пилата была запечатана пещера сразу после погребения Христа.

Около 13 часов начинается молитвенная процессия — литания Благодатного огня. В службе принимают участие священники нескольких православных конфессий: Иерусалимской православной церкви и Иерусалимского патриархата, Коптской и Сирийской церквей, а также Армянской апостольской церкви.

Возглавляет процессию патриарх Иерусалимский. Сначала священнослужители три раза обходят крестным ходом Кувуклию, проходя через все знаковые места храма. Затем они останавливаются перед ее входом. Далее Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит разоблачаются от одеяний и остаются в одних подрясниках. Таким образом ни у кого не остается сомнений, что у них нет с собой спичек или других приспособлений, чтобы от руки зажечь огонь.

Когда патриарх и архимандрит входят в Кувуклию, ее вход запечатывают, и в храме начинается молитва о даровании Благодатного огня. К самому Гробу Господню подходит только Иерусалимский патриарх. Архимандрит же остается за стеной, в приделе Ангела.

В гробнице к тому моменту уже приготовлена лампада и 33 свечи — по числу лет земной жизни Христа. Из Кувуклии патриарх выносит их уже горящими.

33 свечи держат в руках патриарх и верующие, чтобы распространить по храму Благодатный огонь

У Гроба Господня патриарх преклоняет колени и начинает молиться о ниспослании огня перед Гробом Господним. В этот момент все посетители храма замирают в ожидании — святой огонь всегда сходит в разное время, но в последние годы верующие ждут этого чуда около получаса с того момента, как патриарх заходит в Кувуклию.

Как утверждают свидетели таинства, во время схождения огня храм озаряется сначала кратковременными всполохами, а затем ярким светом.

Очень много свидетельств, что не только в самой Кувуклии происходит схождение огня. Бывает, что у людей, которые стоят в храме, сами собой произвольно загораются свечи, появляются какие-то необычайные всполохи света, и это ни в коем случае не вспышки фотоаппарата Димитрий Харцыз протоиерей

В самой Кувуклии патриарх с помощью ваты зажигает от огня лампады и свечи, а затем выходит к верующим, чтобы благословить их. Благодатный огонь сразу же разносят по цепочке от свечей патриарха — верующие «умываются» огнем и делятся им друг с другом. Также в храме Воскресения Христова зажигают лампады, которые позже доставляют в разные уголки мира, в том числе и в Россию.

Как Благодатный огонь доставляют в Россию С 2003 года Благодатный огонь доставляют прямым рейсом из Иерусалима в храм Христа Спасителя силами делегации Фонда Андрея Первозванного. Далее из Москвы огонь отправляют в тысячи храмов по всей России, а также за рубеж.

Церемония схождения Благодатного огня транслируется по телевидению и в интернете — посмотреть прямой эфир можно будет в Великую субботу примерно с 13 до 16 часов по московскому времени.

Может ли Благодатный огонь не сойти

Считается, что день, когда Благодатный огонь не сойдет, станет одним из первых признаков наступающего конца света, или Судного дня. Однако в писании сказано, что никто не знает о том, когда он наступит, даже ангелы.

О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один Евангелие от Матфея 24:36

Известна история, когда Благодатный огонь не сходил долгое время из-за того, что в Иерусалимский храм не пустили молодых арабов-христиан.

Во время британского правления Палестиной, в 1922-1948 годах, английский губернатор запретил молодым людям входить в Иерусалимский храм из-за их шумного поведения: молодые православные арабы проявляют свою веру битьем в барабаны, хлопками в ладоши и громкими выкриками. Часто они заходят в храм, сидя у товарищей на плечах с возгласами «Наша вера правая! Наша вера православная!»

В Великую субботу 1923 года, когда молодых людей не пустили в храм, паломники и патриарх усиленно молились о схождении Благодатного огня, однако его все не было. Молитва продолжалась около двух часов, но чуда так и не произошло. Тогда людей охватила тревога — верующие начали думать, что прогневили Бога.

На исходе третьего часа Патриарх велел впустить арабов в храм. Когда они ворвались в него с криками, танцами и оглушительным боем в барабаны, огонь сразу же сошел.

Благодатный огонь с точки зрения науки

Христианская церковь официально не объясняет природу Благодатного огня, делая акцент на его чудесном происхождении. Однако существует множество версий, объясняющих природу Благодатного огня с точки зрения науки.

Например, есть предположение, что в Кувуклии заранее прячут зажженную свечу, предварительно рассчитав время ее горения. От этой свечи к лампадам над Гробом Господнем протягивают тонкие цепочки, смазанные эфирным маслом. Так что поджигая масло, пламя свечи распространяется по лампадам.

Также есть предположение, что Благодатный огонь зажигают от лампады, спрятанной за иконой Воскресения Христова у Гроба Господня.

Кроме того, некоторые священники говорят о том, что огонь является рукотворным, но, как и святая вода, в силу молитвы он становится священным. В такой парадигме верующих призывают не искать чуда из праздного заблуждения и любопытства, а верить в благодать божественного света, не требуя каких-то физических доказательств.

Что касается того, что Благодатный огонь не обжигает первые минуты с момента схождения, есть предположение, что все дело в особых эфирных маслах, которые горят холодным пламенем.

40 градусов по Цельсию составляет температура Благодатного огня сразу после схождения

Интересно, что уже через 15 минут температура пламени составляет более 300 градусов.

Значение Благодатного огня

Считается, что Благодатный огонь сходит каждый год в течение 16 веков, являясь одним из главных символов Воскресения Христа. Но, помимо встречи Пасхи, эта церемония важна еще и тем, что она объединяет разные направления христианства и дает понять, что внешние проявления: ритуалы, песнопения и так далее, — не так важны, как сама суть веры. Этому и учил Христос, который боролся против формальности в богослужениях.

Ведь и православные, и католики, и те, кто причисляет себя к апостольской церкви и так далее — верят в одного Бога и следуют одним заповедям.

Человек может верить в нерукотворную природу Благодатного огня, а может оставлять себе простор для скепсиса. В любом случае церемония его схождения призвана объединить людей из разных стран, которые говорят на разных языках и следуют разным традициям, но имеют одну веру.

В таком контексте сама природа Благодатного огня уже становится не такой важной. Куда значимее духовный смысл схождения этого света — напоминание о том, что у всех людей есть нечто общее, о том, как важно уважать и принимать отличия в традициях и культуре. И самое главное — Благодатный огонь символизирует свет и надежду на лучшее, даже в самые мрачные времена.