Приметы и поверья на 12 марта: что нельзя делать в день Василия Капельника

12 марта 2024 года в народном календаре – день Василия Капельника. В обычные годы его отмечают 13 марта, а в високосные на день раньше. Этот день получил свое название благодаря первым звукам капели. Холода хотя и схватывают оставшиеся с зимы снег и лед, но солнце уже греет достаточно, чтобы растапливать их. «Придет Василий – и зима заплачет», говорили в старину. На Руси в этот день принято было выходить на улицу и дышать весенним воздухом, люди верили, что солнечные лучи оздоровят и придадут сил. Из леса приносили хвойные ветви, чтобы освежить воздух дома. Из почек сосны делали полезный отвар, который пили всей семьей.

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В этот день нужно сделать побольше дел, чтобы привлечь удачу и хороший урожай. Женщинам нельзя подметать и мыть пол, чтобы не вымести здоровье и достаток. Замужним женщинам полагается больше, чем обычно, заботиться о муже, чтобы укрепить брак. Запрещается лить воду, плевать, бросать волосы в костер или печь, нельзя громко говорить, браниться, сплетничать. Не стоит жадничать, отказывать кому-то в помощи или гостеприимности. Не рекомендуется в этот день вкладывать во что-то деньги, совершать крупные покупки, брать кредиты – можно навлечь неудачу на свои финансы.

В Масленичной неделе вторник – «Заигрыш», в этот день принято гулять, кататься с горок, водить хороводы, заниматься сватовством, искать себе пару.

По приметам, если на Василия Капельника с крыши свисают длинные сосульки, то лен в этом году уродится. Также о хорошем урожае говорит ясная солнечная погода с капелью. Дождь в этот день – к теплому и в меру дождливому лету, пасмурное небо – к скорым заморозкам. Если к Капельнику снег на крыше растаял, то грядет скорое потепление.