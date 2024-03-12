Найдено самое старое в мире послание в бутылке

Во время прогулки по пляжу пара из Австралии наткнулась на кучу мусора, в которой лежала бутылка с посланием из прошлого. Супруги взяли находку домой и выяснили, что к ним в руки попало письмо, датированное 12 июня 1886 года. Выяснилось, что бутылка была выброшена за борт с немецкого корабля в рамках научного эксперимента Германии.

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Жительница города Перта, штат Западная Австралия, Тоня Иллман хотела прочитать, что написано на бумаге, сразу после того, как нашла бутылку, но из-за влаги побоялась, что документ испортится. Вместе с мужем Кимом они высушили бумагу дома в духовке и смогли прочитать письмо. В нем нашедшему предлагалось обратиться в консульство Германии.

Эксперты из Музея Западной Австралии подтвердили подлинность послания. Они связались с учеными из Германии, которые нашли данные о сбросе бутылки с корабля почти 138 лет назад, а также установили соответствие координатам, указанным в журнале корабля. Послание было запущено в юго-восточной части Индийского океана, когда судно следовало из Кардиффа в Уэльсе в Индонезию. Предположительно, через год бутылку выбросило на австралийское побережье, где она была погребена под песком все это время.

Мировой рекорд Гиннесса по самому старому посланию в бутылке принадлежит письму, которое прождало 108 лет с момента отправки до обнаружения, пишет портал The Daily Star.

Ранее послание в бутылке, которое отправитель из Великобритании посвятил умершему другу, преодолело пять тысяч километров и спустя три с половиной года вернулось к адресанту. В Дальневосточном морском заповеднике обнаружили письмо в бутылке, брошенное в воду участниками кругосветной экспедиции.