«Нью-Йорк уходит под воду»: что выяснили ученые

Специалисты Геологической службы США пришли к выводу, что Нью-Йорк погружается под воду в два раза быстрее, чем должен из-за глобального потепления и повышения уровня Мирового океана. В чем причина этой аномалии, которая уже к 2050 году приведет к тому, что город «просядет» в разных частях от 25 до 75 сантиметров?

Тонущий город

Не секрет, что уровень Мирового океана поднимает везде. Но в случае с Нью-Йорком, который «тонет» со скоростью 1-2 мм в год, это происходит в два раза быстрее, чем с другими городами. Все дело, как выяснили ученые, в тяжелых небоскребах, которые «тянут» город вниз. Причем в некоторых районах, как рассказал один из участников исследования геофизик Том Парсонс, скорость погружения достигает 4,5 мм в год.

Опасность наводнения

Все это в несколько раз повышает угрозу и опасность наводнения для почти 8,5 миллионов жителей Нью-Йорка в сравнении с другими городами Атлантического побережья США. Чтобы смоделировать процесс, ученые посчитали массу всех городских небоскребов — она составила 762 миллиона тонн. И это отчасти объясняет ускоренное погружение Нью-Йорка. Но лишь в тех районах, где здания построены на относительно мягких грунтах. Как признают сами ученые, «есть районы, где мы наблюдаем проседание, которое трудно объяснить».

Неблагоприятные факторы

Наиболее быстро погружаются под воду самые густонаселенные районы Нью-Йорка: Квинс, Бруклин, нижний Манхэттен. Что можно объяснить, как нагрузкой на почву, так и хозяйственной деятельностью человека, например, откачкой грунтовых вод. Но, что касается северной части Статен-Айленда — самого отдаленного и наименее населенного городского района — то здесь объяснений пока не находится.

Есть теория, что все дело в долгосрочных последствиях воздействия морской воды. Ведь Нью-Йорк регулярно терпит ущерб от стихийных бедствий. Вспомнить хотя бы ураган «Сэнди» 2012 года или ураган «Ида» 2021 года, которые на несколько дней вывели из строя дренажную систему города.

По словам геофизик Тома Парсонса, 90% всех зданий города в зонах вероятного подтопления построены без учета риска и последствий наводнений, которые разрушительно сказываются на фундаменте и стальных конструкциях сооружений.

Сами исследователи заявили, что главная цель их работы — привлечь внимание к проблеме, которая уже обозначилась, а к 2050 году может стать и вовсе нерешаемой.