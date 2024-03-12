Куда подевалось Аральское море

Еще век назад Аральское море было четвертым по величине озером в мире. Площадь его поверхности составляла около 70 тысяч квадратных километров — для сравнения, это размер Ирландии или Грузии — а максимальная глубина достигала 68 метров. Сегодня на месте некогда великого водоема — система бессточных гиперсоленых озер, даже общая площадь которых в разы меньше бывшего Аральского моря. Куда же оно делось? И что виной этой экологической катастрофе?

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Деятельность человека

Конечно, в природе — и даже в обозримом историческом периоде — происходили и куда более грандиозные исчезновения и появлении водоемов. Но в случае с Аральским морем — всему виной исключительно хозяйственная деятельность человека. В 1930-е в засушливой, но теплой Средней Азии было решено выращивать хлопчатник. А это растение — довольно влаголюбивое. Вот и потребовалось проложить множество оросительных каналов, существенно снизивших поступление вод из рек Амударьи и Сырдарьи. А именно за их счет Аральское море и подпитывалось.

Надвигающаяся катастрофа

Впрочем, поначалу снижения уровня воды было практически незаметно. Только после 1960-х, когда посевные площади, отданные под хлопок, увеличились в несколько раз, Арал стал ощутимо мелеть. Но до поры до времени на проблему стремительно пересыхающего озера в Москве не обращали внимания. Есть уверенность, что большинство — даже в высоких кабинетах — о ней и не подозревало. План по хлопку в Казахстане и Узбекистане делался, в центр шли благостные отсчеты о результатах «ударной трудовой деятельности». Всех все устраивало, кроме тысяч местных жителей, которые ранее жили на берегу моря и кормились с него, а теперь оказались в центре пустыни.

Поздно пить «Боржоми»

Лишь в 1985 году — с внедрением политики гласности — о надвигающейся катастрофе заговорили на самом высоком уровне. Михаил Горбачев дал указание изучить проблему и разработать методы ее решения. К тому времени объем Арал уже снизился троекратно. Но сокращать водопотребление и искать новые источники орошения хлопковых полей никто не спешил. Даже после того, как в 1989 году некогда единое море из-за обмеления распалось на два водоема.

Катастрофа мирового масштаба

Это только кажется, что проблема Арала, на месте которого образовалась пустыня Аралкум, локальна. Более холодная зима, знойное лето и малое количество осадков — это не единственное с чем столкнулись жители региона. Обнажились огромные залежи ядохимикатов и удобрений, смытых с хлопковых полей. Сейчас их, как песок, разносит по всему миру. Пестициды со дна бывшего Аральского моря обнаружены в Гренландии и Антарктиде, Поволжье и Дании. Кроме того, исчез огромный ареал обитания среднеазиатской флоры и фауны. И восполнить его вряд ли будет возможным.