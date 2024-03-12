Почему в Австралии не едят кроликов

Для сельского хозяйства в Австралии кролики — это настоящая проблема. Но почему тогда мясо этих животных считается там редким деликатесом?

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В 1950 году в Австралии кроликов стало слишком много. Конкретные числа разнятся: 600 млн или 150 миллионов особей. В любом случае это просто огромное количество. Чтобы избавиться от них, правительство страны решило заражать диких кроликов миксоматозом. Эта болезнь была отлично известна тем, кто разводит этих животных.

Несмотря на болезнь, численность кроликов довольно быстро восстановилась. В результате их стало несколько сотен миллионов. С 1996 года правительство страны применяет для борьбы с ними кроличий кальцивироз разных штаммов.

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Теоретически вы можете в Австралии легко поймать кролика и съесть его. Однако есть вероятность, что он будет заражён. Поэтому людям, которые любят крольчатину, приходится в Австралии заказывать только фермерское мясо. Также с момента заражения кроликов кальцивирозом почти все кроличьи фермы закрылись.

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