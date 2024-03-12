Ликвидировать Сталина: сколько покушений пережил «вождь народов»

Все, что касается первого лица государства, всегда окутано ореолом таинственности. Поэтому мы уверены, что 10-12 покушений на Иосифа Виссарионовича Сталина, о которых говорят историки, скорее всего, далеко не все. Ведь и в 1930-х, когда в Советском Союзе шла напряженная внутриполитическая борьба, и в годы Великой Отечественной войны, и во время начавшейся после нее войны Холодной, желающих ликвидировать Сталина хватало.

Лихие 1930-е

Подозрительные случаи имели место в 1931-м, когда в автомобиль Сталина врезался грузовик, или когда катер с ним обстреляла береговая охрана. Но в ходе расследования они были квалифицированы, как случайности. А вот о покушении бывшего белогвардейца Огарева 16 ноября 1931-го нам известно точно. Все благодаря четкой работе ОГПУ — спецслужбы вычислили прибывшего из Британии террориста и следили за ним. Поэтому, когда во время прогулки Сталина по Москве преступник попытался напасть на отца народов, его быстро скрутили, не дав выстрелить. Уже на следующий день решением Политбюро Сталину было запрещено свободное перемещение по столице.

В годы войны

Покушение дезертировавшего из Красной Армии Савелия Дмитриева в ноябре 1942 года сложно однозначно расценивать как покушение именно на Сталина. Ведь стрелял Дмитриев в машину Микояна. Но, возможно, потому, что принял ее за автомобиль отца народов?

Зато нам доподлинно известно о готовящихся покушениях со стороны немецкой агентуры. Так, на осень 1943 года была запланирована операция «Длинный прыжок» под руководством известного немецкого диверсанта Отто Скорцени. Целью было убийство не только Сталина, но и Черчилля и Рузвельта — во время Тегеранской конференции. Тогда советской разведке удалось разузнать о планах Берлина и разгромить немецкое подполье в Тегеране. Конференция прошла на высшем уровне безопасности и организации.

Известно и о еще одном, готовившимся лично Эрнстом Кальтенбруннером, но не состоявшемся покушении. Речь о советском коллаборационисте Петре Шило, который сдался немцам подо Ржевом в 1942-м и готовился у них, как агент разведывательно-диверсионной организации «Цеппелин». Он был заброшен в Смоленскую область для организации покушения на Сталина или кого-то еще из руководства страны — как получится. Но к тому времени советская контрразведка уже вела радиоигру с немцами и прекрасно знала о готовящемся покушении.

Последнее покушение

Сложно говорить однозначно, но многие считают, что смерть Сталина не была случайной. Возможно, инфаркт спровоцировало отравление. А может он имел естественные причины, а к смерти привело именно намеренное неоказание медицинской помощи. Но, если это было покушение, то оно стало последним.